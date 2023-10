Le Canada réduit sa présence diplomatique après que l’Inde a menacé de révoquer son immunité diplomatique

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

TORONTO — Le Canada a facilité le départ des deux tiers de ses diplomates en Inde après que New Delhi a menacé vendredi de les priver de leur immunité diplomatique s’ils restaient, a déclaré jeudi la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, qualifiant l’ultimatum de violation du droit international. L’avertissement de l’Inde a approfondi un fossé géant entre les pays qui a éclaté après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré le mois dernier que les autorités poursuivaient des « allégations crédibles » selon lesquelles des agents du gouvernement indien étaient derrière le meurtre d’un leader séparatiste sikh au Canada en juin.

L’Inde a réagi avec fureur, qualifiant cette accusation d’« absurde » et ordonnant au Canada de réduire son empreinte diplomatique. Les autorités ont passé des semaines à tenter d’éviter ce résultat, mais leurs efforts ont échoué. Quarante et un diplomates canadiens et les personnes à leur charge ont quitté l’Inde et 21 sont restés, ont indiqué des responsables canadiens.

« Une révocation unilatérale des privilèges et immunités diplomatiques est contraire au droit international », a déclaré Joly lors d’une conférence de presse à Ottawa. « Menacer de le faire est déraisonnable et inquiétant. Si nous permettons que la norme de l’immunité diplomatique soit brisée, aucun diplomate, où que ce soit… ne serait en sécurité.

Elle a déclaré que l’Inde avait menacé « unilatéralement » de révoquer l’immunité diplomatique le 20 octobre et n’avait fourni « aucune bonne raison » pour le faire, ajoutant que le Canada ne rendrait pas la pareille en lançant un ultimatum similaire aux diplomates indiens ici.

Un responsable canadien a déclaré que l’Inde avait déjà commencé à prendre des mesures pour priver les diplomates canadiens de leur statut et de leur immunité. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat, conformément aux règles établies par le gouvernement canadien.

Le haut-commissariat de l’Inde à Ottawa n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. S’adressant aux journalistes le mois dernier, un porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que celui-ci souhaitait que le Canada réduise sa présence diplomatique en raison d’une « ingérence dans nos affaires intérieures ».

« C’est un facteur pris en compte pour rechercher la parité et l’équivalence de rang dans notre présence diplomatique mutuelle », a déclaré aux journalistes Arindam Bagchi, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères.

Le différend découle du meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un citoyen canadien qui a été abattu dans sa camionnette alors qu’il quittait un gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, en juin. Nijjar, 45 ans, était un leader du mouvement Khalistan, qui vise à établir un État sikh indépendant dans la région indienne du Pendjab.

Le mouvement est interdit en Inde et les agences de sécurité y ont désigné Nijjar comme terroriste en 2020. Elles ont demandé son extradition du Canada en 2022, l’année où elles l’ont lié au meurtre d’un prêtre hindou au Pendjab. La NIA, l’agence antiterroriste indienne, a publié l’adresse de son domicile à Surrey et a annoncé une récompense d’un million de roupies pour les informations ayant conduit à son arrestation.

Trudeau n’a pas fourni publiquement de preuves pour étayer ses allégations, affirmant qu’il voulait éviter de compromettre l’enquête sur le meurtre de Nijjar. Mais une partie des renseignements a été générée par l’alliance de partage de renseignements Five Eyes, et les responsables américains actuels et anciens ont déclaré qu’ils considéraient l’affaire comme crédible.

Les autorités indiennes accusent depuis longtemps le Canada de dorloter les extrémistes sikhs. Le Canada nie ces allégations. Les autorités indiennes ont convaincu leurs homologues indiens, en public et en privé, de coopérer à l’enquête sur le meurtre de Nijjar, y compris dans les semaines précédant l’annonce de Trudeau.

Après cette déclaration, le Canada a expulsé un diplomate indien qui était le chef de la branche canadienne des services de renseignement étrangers indiens. L’Inde a réagi en expulsant un diplomate canadien et en suspendant la délivrance de nouveaux visas aux Canadiens.

Les négociations commerciales entre les deux pays avaient été suspendues auparavant et une mission commerciale prévue à Mumbai ce mois-ci a été reportée sine die.

Mais l’ultimatum lancé par le gouvernement du premier ministre Narendra Modi a porté un nouveau coup dur aux relations entre le Canada et l’Inde – déjà à leur plus bas niveau depuis des années – et les conséquences se répercuteront certainement largement dans les deux pays, touchant les familles, les universités et les entreprises.

Près d’un nouvel immigrant au Canada sur cinq est né en Inde, a rapporté Statistique Canada l’année dernière, la proportion la plus élevée d’immigrants provenant d’un seul lieu de naissance depuis 1971. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Canada a plus de diplomates en Inde que l’Inde au Canada.

Marc Miller, ministre canadien de l’Immigration, a déclaré que l’Inde était le premier pays en 2022 pour les résidents permanents, les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux au Canada.

Des responsables ont déclaré ici que les services en personne dans les consulats du Canada à Mumbai, Bangalore et Chandigarh seraient suspendus et que le haut-commissariat à New Delhi fonctionnerait avec un tiers de son personnel.

« Un traitement plus tardif et des services plus lents sont attendus pour les demandes provenant de l’Inde », a déclaré Miller aux journalistes à Ottawa. « Les clients peuvent constater que le traitement de leurs demandes prend plus de temps et que la réponse à leurs questions prend plus de temps. Il faudra plus de temps pour voir un visa sur leur passeport.

Les allégations de Trudeau surviennent à un moment délicat pour les alliés, y compris les États-Unis, qui courtisent l’Inde comme contrepoids à la Chine.

Le Département d’État américain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.