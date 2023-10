Le Canada reçoit de nouvelles lignes directrices sur le diagnostic et le traitement de la consommation d’alcool à haut risque

À raison d’une demi-bouteille de vin par jour, Lynn se considérait comme une « buveuse occasionnelle ». Le résident de Vancouver, âgé de 53 ans, possède une petite entreprise où il est courant de socialiser avec de l’alcool.

Lorsqu’elle a commencé à ressentir des symptômes de dépression, elle a attribué cela à l’isolement social pendant la pandémie de COVID-19. On lui a prescrit des antidépresseurs, mais après quelques mois, elle n’a constaté aucun signe d’amélioration.

Elle a cependant eu plus souvent envie d’alcool.

« Je buvais plus vite, je buvais plus », se souvient-elle. « Je me levais pour aller au magasin d’alcool et commencer ma journée. » (CBC News a accepté de ne pas utiliser le nom de famille de Lynn parce qu’elle craignait que la stigmatisation associée aux troubles liés à la consommation d’alcool ne nuise à son entreprise.)

Deux articles publiés dans JAMC Lundi souligne les dangers que la consommation d’alcool à haut risque peut présenter pour des personnes comme Lynn. La première explique que la consommation d’alcool à haut risque passe souvent inaperçue et propose des lignes directrices pour la traiter. Et la seconde montre que certains types d’antidépresseurs peuvent pousser certains consommateurs d’alcool à boire davantage.

La consommation d’alcool à haut risque passe souvent inaperçue

La consommation quotidienne initiale d’une demi-bouteille de vin de Lynn ferait d’elle une buveuse à haut risque, selon Lignes directrices du Canada sur l’alcool et la santé, mis à jour en janvier. Le fait qu’elle considère cela comme « occasionnel » pourrait être un signe de la prévalence de ce niveau de consommation d’alcool : plus de 50 pour cent des personnes âgées de 15 ans et plus au Canada boire plus que recommandé selon les nouvelles directives publiées lundi.

(Aucune quantité d’alcool n’est actuellement considérée comme sûre au Canada. Pour éviter des conséquences graves sur la santé, il est conseillé de ne pas consommer plus de deux verres par semaine.)

Le nouvelles découvertes montrent également que la consommation d’alcool à haut risque n’est souvent ni reconnue ni traitée, tout comme le trouble lié à la consommation d’alcool (AUD) – défini comme une consommation continue et une difficulté à contrôler sa consommation d’alcool, même face aux conséquences.

« De l’ordre de 95 à 99 pour cent ne reçoivent pas de médicaments efficaces pour traiter l’envie d’alcool, ni de médicaments qui peuvent aider à prévenir une rechute à l’alcool », a déclaré le Dr Evan Wood, co-auteur des lignes directrices publiées lundi et Chaire de recherche du Canada en médecine de la toxicomanie à l’Université de la Colombie-Britannique.

Les lignes directrices ont été élaborées par un comité d’experts et de personnes ayant une expérience vécue. Il s’agit des premières lignes directrices nationales sur la consommation d’alcool à haut risque jamais publiées au Canada.

Ils formulent 15 recommandations à l’intention des médecins de famille, des infirmières praticiennes et d’autres prestataires de soins de santé, allant de la manière de poser des questions sur la consommation d’alcool d’un patient à la manière de gérer les symptômes de sevrage et de traiter l’AUD à long terme.

Le Dr Tim Naimi, directeur de l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances à l’Université de Victoria et médecin de premier recours, a déclaré que nous suivons tous des trajectoires différentes en matière de consommation d’alcool, mais que peu de personnes sont interrogées à ce sujet par leur médecin de famille. s’ils en ont un.

« Il y a beaucoup de gens qui boivent assez régulièrement au point de devenir affaiblis et qui ne sont peut-être pas admissibles à un trouble lié à la consommation d’alcool », a déclaré Naimi, qui n’a pas participé aux lignes directrices. « Mais ils contribuent à la violence domestique, aux blessures, [experiencing] problèmes d’estomac. »

Rien qu’en 2017, l’alcool a été associé à 18 000 décès et a coûté 5,4 milliards de dollars aux systèmes de santé canadiens.

Lynn boit du thé chez elle à Vancouver. Elle est restée presque un an sans alcool. (Dillon Hodgin/CBC)

L’alcool et les ISRS peuvent être un mélange dangereux

Lorsque Lynn a consulté son médecin de famille au sujet de sa dépression, on lui a prescrit un antidépresseur courant qui fait partie d’un groupe de médicaments appelés inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, ou ISRS. Pendant six mois, son humeur ne s’est pas améliorée. Mais sa consommation d’alcool a rapidement augmenté.

La sensation d’avoir soudainement envie d’alcool fort a effrayé Lynn. Elle a participé à un programme de désintoxication avec Wood, qui lui a recommandé de réduire progressivement ses antidépresseurs. Ce faisant, ses symptômes d’AUD se sont améliorés.

Même si Lynn savait que l’alcool pouvait interférer avec les médicaments, elle ne savait pas que les ISRS pouvaient aggraver la dépendance à l’alcool.

« Je faisais le lien avec le stress, l’anxiété, la pandémie », a déclaré Lynn à propos de sa consommation accrue d’alcool. « Tout sauf les ISRS. »

Des gens boivent de l’alcool sur une plage publique de Vancouver, en Colombie-Britannique. Selon des médecins de santé publique, la consommation d’alcool est normale dans la société canadienne. (Ben Nelms/CBC)

Le deuxième article Publié dans JAMC on Monday utilise une étude de cas pour illustrer comment « les ISRS peuvent ne pas être efficaces contre les symptômes dépressifs chez les personnes souffrant d’AUD concomitante et peuvent aggraver la consommation d’alcool chez certaines. »

Le psychiatre David Menkes de Hamilton, en Nouvelle-Zélande, traite et étudie les interactions entre l’alcool et les médicaments depuis 20 ans. Il dit que les ISRS prescrits pour la mauvaise humeur, l’anxiété ou l’insomnie peuvent aggraver l’AUD chez certaines personnes comme Lynn, entraînant davantage de fringales et une contrainte écrasante de boire.

« Beaucoup de ces personnes dont les problèmes de toxicomanie ne sont pas évalués ou traités reçoivent souvent des antidépresseurs », a déclaré Menkes. « L’horrible ironie… c’est que cela n’aide généralement pas et parfois cela aggrave les choses. »

Le nouvel article indique qu’il est raisonnable pour les médecins de poursuivre les ISRS chez les personnes atteintes d’AUD dont les symptômes dépressifs s’améliorent sans augmenter leur consommation d’alcool. Il recommande également de documenter le point de départ d’un patient lorsqu’il consomme des substances, notamment de l’alcool.

Les médecins soulignent que personne ne devrait arrêter brusquement de prendre des ISRS.

Lynn a examiné attentivement sa consommation d’alcool une fois que son entourage lui a fait remarquer qu’elle n’était plus elle-même.

Après avoir commencé une cure de désintoxication avec Wood, dit-elle, elle a changé sa vie, se rapprochant de son mari et améliorant sa carrière.

Lynn ne prend plus de médicaments. Elle s’est abstenue de consommer de l’alcool depuis près d’un an.

Son conseil à ceux qui regardent un être cher lutter contre l’alcool ou se débattre eux-mêmes : « N’ayez pas peur de faire le premier pas. »