Les Canadiens ont commencé à recevoir des vaccins vaccins développés par Pfizer et BioNTech lundi, et Trudeau a déclaré que le Canada s’attend à recevoir environ 200 000 doses de Pfizer la semaine prochaine. Le Canada a reçu un premier lot de 30 000 cette semaine.

Trudeau a déclaré qu’ils disposeraient de 70 sites prêts à administrer ces doses la semaine prochaine, contre 14 sites cette semaine.

La Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré que son analyse préliminaire avait confirmé l’efficacité et la sécurité du vaccin développé par Moderna et les National Institutes of Health, le plaçant sur le point d’être approuvé par les États-Unis. Un panel d’experts extérieurs américains devrait voter jeudi pour recommander le vaccin, avec une décision finale de la FDA peu de temps après.

Le vaccin de Moderna est du même type que celui de Pfizer, fabriqué avec la même technologie. Lors de l’examen des premiers résultats d’une étude portant sur 30 000 personnes, la FDA a constaté que cela fonctionnait à peu près de la même manière.

Le vaccin Moderna s’est avéré efficace à plus de 94% pour prévenir la maladie COVID-19 dans l’ensemble et à 86% chez les personnes de 65 ans et plus. La FDA n’a identifié aucun problème de sécurité majeur.

Trudeau a noté que le vaccin Moderna ne nécessite pas certaines des exigences de traitement supplémentaires spéciales de Pfizer, y compris les congélateurs ultra-froids.

«Cela en fait une meilleure option pour l’expédition longue distance vers les régions éloignées, de sorte que les doses de ce vaccin seront envoyées au nord ainsi que dans les régions éloignées et autochtones», a déclaré M. Trudeau.

La province francophone du Québec, quant à elle, fermera les entreprises non essentielles de Noël jusqu’au 11 janvier au moins. Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que les grandes surfaces ne devraient pas être autorisées à vendre des produits considérés comme non essentiels. Le Premier ministre oblige également toutes les tours de bureaux à se vider à partir de jeudi et oblige les employés à travailler de chez eux jusqu’au 11 janvier au moins. Legault a déclaré que les écoles primaires et secondaires fermeraient le 17 décembre et rouvriraient le 11 janvier au plus tôt.

Il a déclaré que les hôpitaux de la province subissaient trop de pression en raison de la pandémie de COVID-19, de sorte que les entreprises non essentielles peuvent rester ouvertes pendant les vacances.

Le Québec a signalé 1741 infections au COVID-19 mardi.

L’Ontario, la province la plus peuplée du Canada, rapporte un nouveau record d’une journée de 2 275 nouveaux cas, dont 711 à Toronto.