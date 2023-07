Le Canada quitte les championnats du monde de para-athlétisme avec 14 médailles, sa meilleure performance depuis 2013

Le Canada a conclu les Championnats du monde de para-athlétisme avec quatre médailles lundi, dont l’or par le coureur Nate Riech, et 14 au total pour son plus haut total depuis qu’il en a remporté 15 en 2013.

Riech, 28 ans, a défendu avec succès son titre masculin du 1500 mètres T38 de 2019, arrêtant le chronomètre en quatre minutes 3,07 secondes au stade Charlety à Paris.

« Les choses se sont ouvertes avec 100 mètres à parcourir », a déclaré le résident de Victoria à CBC Sports. « Je dirais que ce fut l’une des expériences les plus amusantes que j’aie jamais vécues en faisant partie d’Équipe Canada, cette culture, et j’ai hâte [the 2024 Paralympics]. »

En 2018, il a établi des records du monde aux 800 m et 1 500 m masculins au Grand Prix mondial de para-athlétisme à Berlin.

Riech a abaissé à deux reprises sa marque de 1500 en 2019 et 2021, qui se situe actuellement à 3: 47,89. Son record du monde du 5000 m tient depuis 2021.

REGARDER | Riech atteint la ligne d’arrivée du 1 500 m 1er en 4:03.07 :

Nate Riech de Victoria remporte l’or aux championnats du monde de para Le champion du monde 2019 et champion olympique 2020 du 1500 mètres masculin T38, Nate Riech de Victoria, en Colombie-Britannique, a de nouveau remporté l’épreuve aux Championnats du monde de para-athlétisme 2023 à Paris.

Aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020, il a réussi un record des Jeux en 3:58,92 dans la finale masculine et a déjà remporté des courses de distance en un temps record aux championnats du monde et aux Jeux parapanaméricains.

« Je ne savais pas combien de temps je serais dans ce sport », a-t-il déclaré. « Je ne m’amusais pas autant avant [this] année et maintenant je m’amuse le plus que j’ai jamais eu et je veux être dans le sport aussi longtemps que possible. »

Le coureur de demi-fond a subi une lésion cérébrale traumatique à 10 ans alors qu’il jouait au golf avec des amis, alors qu’un joueur d’un autre groupe l’a accidentellement frappé à l’arrière de la tête à 150 mètres avec un tir.

La blessure affecte le côté droit du corps de Riech, le plaçant dans la classification T38 pour les athlètes ayant des troubles de la coordination à un degré faible dans le bas du tronc et les jambes, tout le corps ou sur un côté.

Liam Stanley, également de Victoria, a terminé septième de la compétition de lundi en 4:09.28.

Le duo australien Reece Langdon (4:04.30) et Angus Hincksman (4:05.18) a complété le podium des médailles.

Le sauteur en longueur Noah Vucsics et la lanceuse de disque Renee Danielle Foessel ont récolté les sixième et septième médailles d’argent du Canada lundi.

Le record personnel de Vucsics de 7,35 mètres lors de sa première de six tentatives dans l’épreuve masculine T20 est un record canadien et américain.

REGARDER | Vucsics décroche le bronze au saut en longueur :

Noah Vucsics de Calgary remporte la médaille d’argent du saut en longueur para mondial Le Calgarien Noah Vucsics a établi un nouveau record personnel et un record des Amériques, avec un saut de 7,35 mètres pour remporter la médaille d’argent dans l’épreuve masculine de saut en longueur T20, aux Championnats du monde de para-athlétisme à Paris.

Il s’agit du premier événement majeur du championnat pour le joueur de 23 ans de Calgary qui s’est assuré une place de qualification pour les Jeux paralympiques l’été prochain.

« C’était définitivement mon plus grand objectif cette année. Je ne m’attendais pas à l’argent. La quatrième place est ce vers quoi je travaillais. En repartant avec une médaille d’argent, je suis fier de moi.

« Pour enfin être dans ce moment et exécuter quand ça compte le plus, pour obtenir un PB, c’est ce dont je suis reconnaissant. »

Abdul Latif Romly, de Malaisie, a gagné avec un saut record du championnat de 7,40. Il possède également la marque mondiale de 7,64 depuis le 9 octobre 2018.

L’athlète grec Athanasios Prodromou a sauté 7,12 pour le bronze.

Les épreuves T20 sont destinées aux athlètes ayant une déficience intellectuelle et ils doivent utiliser des blocs de départ et des positions à quatre points dans les courses de 400 mètres ou moins.

Foessel, 28 ans, a réussi son meilleur lancer de la saison de 37,01 à son quatrième de cinq essais tandis que sa compatriote canadienne Jenn Brown a terminé neuvième dans le peloton de 13 femmes.

REGARDER | Foessel, médaillé d’argent : « Il n’y a pas de mots pour expliquer ce sentiment » :

L’Ontarienne Renee Foessel décroche l’argent aux championnats du monde paralympiques Renee Foessel, d’Orangeville, en Ontario, a terminé deuxième de la finale féminine du lancer du disque F38, derrière seulement Simone Kruger, d’Afrique du Sud, qui a battu le record du monde de Foessel, aux Championnats du monde de para-athlétisme 2023 à Paris.

La Sud-Africaine Simone Kruger a épaté la foule avec un record du monde de 38,10 lors de sa sixième et dernière tentative, tandis que Na Mi de Chine a terminé troisième (35,77).

« C’était absolument phénoménal, une représentation de ce que mon entraîneur et moi avons investi ces dernières années », a déclaré Foessel, de Mississauga, Ont., et co-capitaine de l’équipe canadienne.

« Il n’y a pas de mots pour expliquer ce sentiment en ce moment. Je suis plus que fier de ce que mon entraîneur et moi avons fait. Je suis ému parce que nous avons tellement investi ces dernières années et j’ai hâte d’être à Paris l’année prochaine. »

Marissa Papaconstantinou, de Toronto, a couru un SB de 27,23 dans un léger vent de face au 200 T64 féminin pour les athlètes avec l’absence d’une jambe sous le genou.

La joueuse de 23 ans était troisième des quatre finalistes et satisfaite de sa performance mais déçue de la disqualification de l’athlète néerlandaise Marlene van Gansewinkel et Yaimillie Marie Diaz Colon de Porto Rico.

« Je pense que je [put forth] la meilleure course possible que je pouvais avoir », a déclaré Papaconstantinou, qui a couru un record de 12,95 au 100 m jeudi dernier. « Je me suis battu fort jusqu’à la ligne d’arrivée et j’ai tout donné.

« Je suis vraiment déçue pour Marlene. Elle s’est battue jusqu’à la fin. J’ai été disqualifiée avec l’équipe hier soir dans les relais, donc je sais à quel point c’est difficile et inconfortable. «

REGARDER | Papaconstantinou réalise le meilleur temps de la saison pour le bronze au 200 m :

Marissa Papaconstantinou, de Toronto, est promue médaillée de bronze aux championnats du monde paralympiques Marissa Papaconstantinou, de Toronto, a été promue à une médaille de bronze lors de la finale féminine du 200 mètres T64, après que Marlene van Gansewinkel, des Pays-Bas, a été disqualifiée pour une violation de voie, aux Championnats du monde de para-athlétisme 2023 à Paris.

L’Allemande Irmgard Bensusan a remporté le record du championnat en 26,82, suivie de Kimberly Alkemade des Pays-Bas en 27,06.

« C’est l’équipe la plus forte que nous ayons vue depuis des années en para-athlétisme », a déclaré Foessel. « Pour que l’équipe se rassemble et pousse vers l’année prochaine, c’est ça le sport. C’est être une équipe forte, être là les uns pour les autres, partager des sourires, partager des moments. »

Autres résultats canadiens :

Michel Barbier 1500 m T20 masculin : 9e en 3:58,64 (record personnel)

1500 m T20 masculin : 9e en 3:58,64 (record personnel) Austin Smeenk . T34 800 hommes : 4e en 1:40,19

. T34 800 hommes : 4e en 1:40,19 Cody Fournié T51 200 masculin : 6e en 42,00 (PB)

T51 200 masculin : 6e en 42,00 (PB) Natalie Thirsk400 T38 féminin : 6e en 1:08,42 (PB)

REGARDER | Temps forts du jour 9 depuis Paris :