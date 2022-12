Le Canada quitte la Coupe du monde avec une troisième défaite consécutive alors que le Maroc profite d’une mauvaise défense

Le Canada s’est creusé un trou tôt jeudi et n’a pas pu trouver d’issue malgré une poussée tardive, sortant de la Coupe du monde sans victoire pour la deuxième fois en 36 ans après une décevante défaite 2-1 contre le Maroc.

Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri ont marqué pour le Maroc, numéro 22, qui a profité de l’horrible défense du Canada pour mener 2-0 après 23 minutes. Le Canada a obtenu un but contre son camp de Nayef Aguerd pour réduire l’avance à 2-1 à la pause.

Les Marocains ont inondé le terrain au coup de sifflet final, après avoir assuré leur place en tête du groupe F et une place en huitièmes de finale.

Les Canadiens, classés au 41e rang, ont donné le ballon à volonté et ont été les deuxièmes meilleurs derrière les Lions de l’Atlas rapides et opportunistes, dont la contre-attaque a fait vaciller le Canada en première demie.

L’entraîneur canadien John Herdman est passé de l’absence de veste au haut de survêtement Canada à la veste de costume alors qu’il tentait de trouver une combinaison gagnante sur et en dehors du terrain. Mais il y avait peu de flux dans l’attaque canadienne jusqu’à ce qu’il commence à faire des remplacements à l’heure de jeu.

Cela a déclenché une période de pression du Canada, le Maroc tenant à peine le coup. Les Canadiens sont venus si près à la 71e minute lorsque la tête du remplaçant Atiba Hutchinson sur un corner a frappé la barre transversale et a rebondi intacte au sol, mais n’a pas tout à fait franchi la ligne de but.

Hutchinson, à sa 101e apparition pour le Canada, a gardé la tête incrédule alors que les supporters marocains derrière le but ont exhalé.

Le gardien marocain Yassine Bounou a failli perdre le contrôle du ballon à la 87e minute, mais a tenu bon pour éviter le désastre et les Lions de l’Atlas ont survécu à quatre minutes de temps d’arrêt – le gardien canadien Milan Borjan venant en corner alors que les supporters rugissaient.

Les Canadiens terminent le tournoi avec zéro point, après avoir perdu 1-0 contre la Belgique (2e) et 4-1 contre la Croatie (12e) lors de leurs deux premiers matchs.

Et tandis que les Canadiens ont mérité des félicitations pour leur performance contre la Belgique et qu’Alphonso Davies a marqué un tout premier but lors de la vitrine du soccer masculin lors du match contre la Croatie, ils ont quitté le tournoi pour obtenir un résultat en deux voyages à la Coupe du monde.

Le Canada a présenté une fiche de 0-3-0 au tournoi de 1986 au Mexique, perdant 1-0 contre la France et 2-0 contre la Hongrie et l’Union soviétique.

Le but de Davies s’est avéré être un arc sur une Coupe du monde qui s’est dégradée après un bon départ.

La Croatie, n° 12, est également passée à autre chose après un match nul 0-0 contre la Belgique, n° 2, dans l’autre match du groupe F, qui a débuté simultanément à 25 kilomètres au nord-ouest au stade Ahmad Bin Ali d’Al Rayyan.

Le Maroc a commencé avec une séquence de 16 passes depuis le coup d’envoi, résultant en un centre à travers la surface de réparation canadienne. La situation a empiré pour le Canada par la suite.

Après avoir marqué 68 secondes après le début du match contre la Croatie la dernière fois, c’est le Canada qui a connu un départ désastreux cette fois après que le défenseur Steven Vitoria ait raté une tentative de passe arrière à la quatrième minute.

Borjan est sorti de sa surface de réparation avec En-Nesyri qui fonçait vers lui. Mais au lieu de lancer le ballon en toute sécurité, Borjan semblait pris dans deux esprits sur l’opportunité de passer ou de dégager. Au lieu de cela, le ballon a jailli directement vers Ziyech, qui l’a fait boucler dans le but à distance alors que Borjan tentait désespérément de revenir à sa ligne de but.

Borjan posa ses mains sur ses hanches et se détourna avec dégoût alors que le président de la FIFA, Gianni Infantino, offrait un sourire perplexe depuis sa boîte.

Le Canada a été impliqué dans les deux premiers buts marqués dans les cinq premières minutes du tournoi.

En-Nesyri a doublé la mise à la 23e minute après qu’un long ballon de l’arrière vedette du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a divisé la défense canadienne. L’attaquant de Séville a devancé Vitoria et Kamal Miller, contrôlant le ballon avec son pied gauche et a battu un Borjan plongeant sous le bras avec un tir bas de sa droite.

Sam Adekugbe a jeté une bouée de sauvetage au Canada à la 40e minute, battant un défenseur sur le flanc gauche et mettant un ballon dans le but qui a dévié le pied tendu d’Aguerd devant Bounou.

Le Maroc a dominé le Canada 8-2 (3-0 en tirs cadrés) en première mi-temps.

Le Maroc a égalé la Croatie 0-0 avant de surprendre la Belgique 2-0 et est entré dans le match de jeudi en sachant qu’une victoire ou un match nul l’enverrait en huitièmes de finale pour la deuxième fois en six matches de Coupe du monde.

Pour les hommes canadiens, la piste commence maintenant vers une Coupe du monde à domicile avec le Canada, le Mexique et les États-Unis co-organisant un tournoi élargi à 48 équipes en 2026.

Herdman a apporté quatre changements à son onze de départ, réorganisant son milieu de terrain dans le processus avec Adekugbe, Mark-Anthony Kaye, Jonathan Osorio et Junior Hoilett remplaçant Hutchinson, Stephen Eustaquio, Richie Laryea et Jonathan David.

Eustaquio (ischio-jambiers) était un problème de blessure avant le match. Borjan a été capitaine du Canada en l’absence de Hutchinson.

Bounou, né à Montréal mais élevé au Maroc, a refusé une offre de porter les couleurs canadiennes de l’ancien entraîneur canadien Benito Floro avant de jouer pour le Maroc. Le gardien de Séville a remporté le trophée Zamora la saison dernière pour la moyenne de buts alloués la plus basse de la Liga espagnole.

Les fans des deux pays ont monté le volume au stade Al Thumama dès le départ, créant une atmosphère palpitante. La fréquentation a été annoncée à 43 102.

Après avoir pris les devants, les Marocains ont maintenu la pression. Le Canada a finalement eu une chance à la 15e minute lorsqu’un Tajon Buchanan glissant a raté de peu sa botte sur un centre bas de Cyle Larin ratissé dans la surface.

Un but d’En-Nesyri dans les arrêts de jeu en première mi-temps après un coup franc marocain a été signalé hors-jeu.

Herdman a envoyé Hutchinson, David et Ismael Kone à la 60e minute dans le but de déclencher le retour. Laryea a suivi cinq minutes plus tard avec David Wotherspoon entrant dans le match à la 76e.

Le Maroc est entré dans le match avec une fiche de 3-9-6 à la Coupe du monde, après avoir battu le Portugal 3-1 en 1986 et l’Écosse 3-0 en 1998 ainsi que la Belgique ici.

Le Canada cherchait sa première victoire contre les Lions de l’Atlas, ayant perdu deux fois et fait match nul lors des rencontres précédentes. Le Maroc s’était imposé 4-0 lors de leur dernière rencontre, en octobre 2016 à Marrakech.

Le Maroc, qui n’avait encaissé aucun but lors de ses six matches précédents, avait pour objectif de remporter pour la première fois des matches consécutifs à la Coupe du monde.

Le Maroc est entré dans le match après avoir remporté 11 de ses 13 matchs précédents contre les nations de la CONCACAF. Le Canada, quant à lui, n’avait remporté qu’une seule de ses six dernières sorties contre des équipes africaines (1-3-2).

Le stade Thumama situé à 12 kilomètres au sud de Doha a ouvert ses portes en octobre 2021. Il est conçu pour reproduire le « gahfiya », une casquette tissée traditionnelle portée par les hommes et les garçons du Moyen-Orient et du monde arabe.

À son arrivée au stade, le Canadien est sorti pour inspecter le terrain au son de “Thunderstruck” d’AC/DC.

Le Brésilien Raphael Claus était en charge du match.

—Neil Davidson, La Presse canadienne

