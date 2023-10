Le Canada propose d’aider l’intervention militaire de l’ONU en Haïti

OTTAWA –

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada était en train de déterminer la meilleure façon de contribuer à une intervention militaire internationale en Haïti, sans toutefois savoir si cela impliquerait un rôle militaire pour le Canada.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé lundi la création d’une force multinationale pour aider à combattre les gangs violents en Haïti, que le Kenya a proposé de diriger.

Joly dit qu’elle a parlé avec son homologue du Kenya ainsi qu’avec l’ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Bob Rae, sur la façon dont le Canada peut être utile.

Le Premier ministre non élu d’Haïti a demandé une intervention internationale l’année dernière, et l’idée a semé la discorde parmi les Haïtiens bien qu’elle soit soutenue par l’ONU et Washington.

Joly note qu’Ottawa a toujours été impliqué dans les questions relatives à Haïti et dit qu’elle s’attend à ce que le Canada fasse davantage, mais ne précise pas quel type d’aide canadienne a été offerte.

Haïti est confronté à une profonde crise sécuritaire exacerbée par des bandes criminelles effrontées depuis le milieu de l’année 2021, entraînant une violence généralisée, des épidémies de choléra et un accès restreint à l’eau, à la nourriture et aux soins médicaux.

Joly a imposé des sanctions à plusieurs élites politiques et économiques en Haïti, arguant que cela contribuerait à parvenir à un consensus parmi les acteurs politiques sur la manière dont les autres pays peuvent aider au mieux les Haïtiens à trouver la stabilité et éventuellement à organiser des élections.

« Le Canada a toujours été impliqué dans les questions liées à Haïti. Nous continuerons de l’être », a déclaré Joly aux journalistes mardi matin sur la Colline du Parlement, en français.

« Nous voulons faire plus. Nous allons donc poursuivre ces conversations diplomatiques, et je dirais que nous continuerons également à soutenir des solutions qui sont par et pour les Haïtiens. »

Washington avait demandé au Canada de mener une intervention militaire, mais le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il n’était pas clair si une telle décision conduirait à une stabilité à long terme, citant de multiples interventions antérieures qui, selon lui, avaient rendu Haïti encore moins stable.

Le plus haut général militaire du Canada a déclaré aux médias en mars qu’il n’y avait pas suffisamment de forces armées disponibles pour mener une telle mission.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 3 octobre 2023.