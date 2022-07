Le Canada pris entre alliés alors que l’Allemagne fait pression pour le retour de la turbine russe

Le Canada fait face à un choix difficile ce week-end entre la colère de l’Allemagne et l’offense à l’Ukraine alors qu’il réfléchit au sort d’une grosse turbine qui a subi des réparations dans les ateliers de Siemens Energy Canada.

La turbine achemine normalement le gaz à travers le gazoduc Nord Stream One qui relie la Russie à l’Allemagne. Le mois dernier, alors qu’elle subissait une maintenance planifiée dans une installation de Siemens Energy à Montréal, la turbine a été prise dans les sanctions que le gouvernement Trudeau a imposées à son propriétaire, le géant pétrolier et gazier russe Gazprom.

La Russie a réagi en coupant de 60 % le débit de gaz dans le gazoduc. Il a déclaré depuis qu’à moins que la turbine ne soit rendue d’ici le lundi 11 juillet, elle ne rétablira pas le débit normal.

Cela pose un sérieux problème au gouvernement allemand, qui a du mal à remplir les réservoirs de stockage du pays pour passer l’hiver à venir. Certains autres pays européens, tels que Italiefont face à des problèmes similaires.

Vendredi, l’Allemagne a commencé rationnement de l’eau chaudeatténuer les éclairages publics et fermer les piscines alors qu’il fait face à la perspective de pénuries d’énergie qui pourraient faire frissonner ses habitants et fermer ses entreprises cet hiver.

L’Allemagne plaide “le cœur lourd”

Robert Habeck, ministre des Finances et vice-chancelier allemand, a reconnu que son pays avait commis une « grave erreur » en se laissant aller à dépendre autant de l’énergie russe. Mais Habeck a déclaré que Berlin n’avait plus d’autre choix que de demander au Canada de passer outre ses sanctions et de rendre la turbine.

“C’est avec le cœur lourd que nous avons dû demander cela”, a-t-il a déclaré à Bloomberg News.

“Si c’est une question juridique pour le Canada, je tiens à préciser que je ne leur demande pas de le livrer en Russie, mais de l’amener en Allemagne.”

Le gouvernement allemand reconnaît que le président russe Vladimir Poutine pourrait utiliser la turbine comme prétexte pour faire du chantage à l’énergie. (Gleb Garanich/Spoutnik/AFP/Getty Images)

Habeck a reconnu que la turbine pourrait simplement être un prétexte utilisé par le président russe Vladimir Poutine pour faire chanter l’Allemagne avec des pénuries d’énergie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a ouvertement dit la même chose. Mais Habeck a déclaré que l’Allemagne voulait toujours que la turbine mette cette théorie à l’épreuve.

“Si nous voulons éloigner cette route des excuses de [Putin]j’appelle le gouvernement canadien à ne pas attendre trop longtemps et à prendre la décision avant le début de la période de maintenance”, a-t-il déclaré lundi. “Sinon, je suis sûr que Poutine trouvera un problème politique en cours.”

Siemens Energy affirme que les sanctions sont toujours en vigueur

Il y avait reportages de Berlin vendredi que le Canada avait déjà décidé d’accéder à la demande de l’Allemagne.

CBC News a interrogé un porte-parole de Siemens Energy Canada au sujet de ces rapports. “C’est la première fois que j’en entends parler”, a déclaré Ann Adair.

“Pas de changement”, a-t-elle ajouté. “Nous continuons à nous en tenir aux sanctions.”

Adair a également déclaré que le simple fait de livrer la turbine à l’Allemagne plutôt qu’à Gazprom ne suffirait pas à contourner les sanctions. Elle a déclaré que Siemens s’attendrait à ce que la question soit traitée par le biais d’une exemption formelle des sanctions, justifiée pour des raisons humanitaires par les besoins énergétiques de l’Allemagne.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré vendredi que “ce n’est pas simple et nous n’avons pas pris de décision, mais nous discutons certainement avec nos amis, l’Ukraine et l’Allemagne”.

Kyiv au Canada : ne cédez pas

Le Canada subit des pressions de Berlin et de Kyiv. L’ambassade d’Ukraine au Canada a publié vendredi une déclaration indiquant que “nous sommes au courant du dialogue entre le Canada et l’Allemagne concernant la turbine Siemens et espérons que le gouvernement du Canada assurera l’intégrité totale du régime de sanctions actuel”.

Le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky a sévèrement critiqué l’Allemagne, l’accusant d’être trop dépendante de l’énergie russe et trop tiède dans son soutien à l’Ukraine. Il s’est plaint amèrement que, depuis que la Russie a envahi son territoire le 24 février, l’Europe a envoyé beaucoup plus d’argent à la Russie en paiements énergétiques qu’elle n’en a donné à l’Ukraine pour sa défense.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky regarde le premier ministre Justin Trudeau saluer un soldat ukrainien non identifié alors que les deux dirigeants arrivent pour une conférence de presse conjointe à Kyiv le 8 mai. (Sergei Supinsky/AFP/Getty Images)

L’Ukraine tient à réduire les exportations énergétiques de la Russie vers l’Europe afin de réduire ce qu’elle considère comme l’influence du Kremlin sur des gouvernements comme celui de l’Allemagne. Il considérerait le retour de la turbine et le rétablissement du débit normal vers Nord Stream One comme des actions renforçant l’emprise du Kremlin.

Pressions de la diaspora

Le Congrès Ukrainien Canadien a écrit au premier ministre Justin Trudeau et des membres de son cabinet mercredi pour dire que le sort de la turbine est “un test de la détermination du gouvernement du Canada à maintenir les sanctions et à continuer d’isoler la Russie”.

La lettre souligne que le gouvernement allemand lui-même a reconnu que les demandes de retour de la turbine peuvent simplement être une manœuvre pour justifier une décision que le Kremlin a déjà prise.

“La Fédération de Russie utilise une fois de plus l’énergie comme une arme pour semer la discorde entre les alliés de l’Ukraine”, a écrit la présidente de l’UCC, Alexandra Chyczij. “Il est également clair que la Russie cherche à créer un précédent pour la levée des sanctions qui sera ensuite utilisée pour obtenir d’autres dérogations aux sanctions et pour saper l’unité occidentale.

“Toute renonciation aux sanctions canadiennes serait considérée comme une capitulation face au chantage russe et au terrorisme énergétique. [It] ne servirait qu’à enhardir l’État terroriste russe, avec des conséquences profondes et négatives non seulement pour l’Ukraine ou l’Union européenne, mais aussi pour la sécurité du Canada. »

Le ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson : “Le but des sanctions n’était pas de pénaliser notre allié, l’Allemagne.” (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Wilkinson semblait bien conscient de la pression des deux côtés lorsqu’il a parlé à CBC News vendredi.

“Nous devons certainement être sensibles au sort des Ukrainiens et aux terribles souffrances qui sévissent en Ukraine”, a-t-il déclaré.

« Il faut aussi être sensible aux inquiétudes économiques très légitimes des Allemands, qui s’inquiètent, pour être honnête avec vous, de ne pas avoir de fioul pour chauffer leur maison l’hiver et de ne pas avoir de fioul pour pouvoir faire tourner les parties industrielles. de leur économie, ce qui serait un désastre pour toute l’Europe si cela devait arriver.

“Ce gazoduc alimente non seulement l’Allemagne, mais un certain nombre d’autres pays européens en gaz. Et le gouvernement russe utilise la turbine comme excuse pour réduire les flux de gaz vers l’Allemagne et vers d’autres.”

Wilkinson a déclaré que le Canada continue “de soutenir sans réserve les sanctions que nous et d’autres avons mises en place pour essayer de garantir que la Russie en paie le prix et qu’elle se retirera finalement”.

“Mais le but des sanctions n’était pas de pénaliser notre allié, l’Allemagne. Ce n’était pas d’essayer d’effondrer l’économie de l’Allemagne, de l’Italie, de la Slovaquie et de l’Autriche. Et donc nous travaillons pour essayer de trouver une solution qui fonctionnera pour tout le monde. .”