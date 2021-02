Le Canada prévoit une refonte des droits linguistiques, rendant le bilinguisme obligatoire pour les meilleurs juges et donnant la priorité au français au Québec

Le gouvernement canadien a publié vendredi des plans visant à imposer une plus grande utilisation du français, à obliger les entreprises des industries réglementées à communiquer dans la langue au Québec et à exiger que ses meilleurs juges soient bilingues.

Bien que le Canada soit officiellement bilingue, avec l’anglais et le français sur un pied d’égalité, les changements proposés visent à faire reculer le déclin du français. Un peu plus de 20 p. 100 des Canadiens – environ 7,2 millions de personnes au total – sont francophones, la majorité d’entre eux étant basés au Québec et dans les petites provinces maritimes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Cependant, l’utilisation quotidienne du français est en déclin, selon le gouvernement, car la technologie numérique et le commerce international favorisent l’utilisation de l’anglais. Dans un effort pour inverser cette baisse, Ottawa veut former et embaucher plus d’enseignants d’immersion française, rendre le bilinguisme obligatoire pour ses juges de la Cour suprême et forcer les entreprises œuvrant dans des secteurs sous réglementation fédérale – comme les compagnies aériennes et les télécommunications – à n’utiliser que le français dans la province. du Québec. Elle renforcera également le droit de travailler uniquement en français dans la province et les régions où une forte proportion de personnes parlent la langue.

La ministre du Développement économique et de la Langue officielle du Canada, Melanie Joly, a déclaré que, parce que le français est une langue minoritaire par rapport à l’anglais, «Nous avons un devoir accru de le protéger.»

Joly a ajouté qu’Ottawa devait également s’assurer que les gens puissent parler les deux langues officielles lorsqu’ils sont en position de pouvoir au sein du gouvernement fédéral.

Cependant, les groupes de défense des droits de la langue anglaise au Québec ont précédemment qualifié les propositions de «non partantes», affirmant que le gouvernement provincial du Québec poussait Ottawa à modifier les lois linguistiques sur les droits de la minorité anglaise.

«Le Québec tente de territorialiser la langue en exigeant que le gouvernement du Québec ait la compétence exclusive de la planification et du contrôle linguistiques sur son territoire et en déplaçant le leadership fédéral sur la protection des communautés de langue officielle du Canada,» a déclaré Marlene Jennings, présidente du Quebec Community Groups Network.

