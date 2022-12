Le Canada prend parti alors que l’hémisphère se divise sur qui gouverne le Pérou

Le Canada a reconnu Dina Boluarte comme la nouvelle présidente du Pérou et a envoyé son ambassadeur à Lima pour transmettre en personne un message de soutien au nouveau gouvernement – ​​plaçant Ottawa fermement d’un côté d’une crise qui a divisé l’hémisphère en deux blocs rivaux.

Dans une déclaration aux médias, la nouvelle ministre des Affaires étrangères du Pérou, Ana Cecilia Gervasi – qui était jusqu’à récemment consul général du Pérou à Toronto – a déclaré qu’elle avait rencontré l’ambassadeur du Canada Louis Marcotte et “a réitéré la gratitude du Pérou pour l’engagement de son pays à travailler avec la présidente Dina Boluarte. “

Jeudi, un tribunal de Lima a ordonné que le président déchu Pedro Castillo soit détenu sans caution pendant 18 mois alors qu’il attend son procès pour rébellion après une tentative infructueuse de suspendre le congrès et la constitution du Pérou la semaine dernière.

Castillo, un président de gauche impopulaire dont le mandat a été marqué par des scandales, a choqué le pays le 7 décembre lorsqu’il est passé à la télévision nationale et a annoncé qu’il gouvernerait avec des pouvoirs d’urgence.

Le président péruvien Pedro Castillo donne une conférence de presse au palais présidentiel de Lima, au Pérou, le 11 octobre 2022. (Martin Mejia/Associated Press)

Mais sa tentative de ce que les Sud-Américains appellent un “autogolpe” ou “auto-coup d’État” s’est transformée en farce lorsqu’il est devenu clair qu’il n’avait aucun soutien réel des forces armées, de la police ou de la justice péruviennes – ni même de son propre cabinet.

En quelques heures, sa famille a abandonné le palais présidentiel et s’est dirigée vers l’ambassade du Mexique en quête d’asile. Mais ses propres gardes du corps ont arrêté son cortège et l’ont plutôt emmené dans un poste de police. Là, il a été placé en état d’arrestation puis inculpé au pénal par son propre procureur général, tandis que le Congrès a voté pour le destituer et assermenter son vice-président pour le remplacer.

Dina Boluarte est devenue la première femme présidente du Pérou quelques heures seulement après l’annonce, la fuite et l’arrestation de Castillo. Mais cela s’est avéré n’être que le début de la dernière crise péruvienne.

Jeudi soir, alors que des troubles secouaient les villes du pays, le gouvernement péruvien a déclaré plusieurs couvre-feux régionaux en plus d’un état d’urgence national existant. Au moins dix-huit personnes sont mortes dans des affrontements entre les partisans de Castillo et la police.

Les partisans du président péruvien évincé Pedro Castillo travaillent ensemble pour faire rouler un rocher sur la route panaméricaine du Nord lors d’une manifestation contre sa détention à Chao, au Pérou, le 15 décembre 2022. (Hugo Curotto/Associated Press)

Le Mexique est devenu le principal soutien international de Castillo. Le président Andres Manuel Lopez Obrador (connu sous le nom de “AMLO”) a reconnu avoir parlé avec Castillo avant l’arrestation du président péruvien. Il a accusé les classes supérieures du Pérou (“pitucos”) de traiter Castillo avec dédain en raison de ses origines paysannes.

AMLO a depuis déclaré que le Mexique ne reconnaissait pas la destitution de Castillo – déclarée par le congrès péruvien conformément à la constitution du pays après un vote de 101 voix contre 6 – et ne reconnaissait pas Boluarte comme président.

Jeudi, le Pérou a rappelé son ambassadeur du Mexique. Il a également retiré ses ambassadeurs d’Argentine, de Bolivie et de Colombie après que ces pays ont signé une déclaration mexicaine. déplorant l’enlèvement de Castillo.

Mercredi, le bloc des nations ALBA formé par l’ancien dirigeant vénézuélien Hugo Chavez, réuni à La Havane, a également exprimé son soutien à Castillo. Le groupe réunit la Bolivie, Cuba, le Nicaragua et le Venezuela avec six nations des Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Mais alors que Castillo recevait un large soutien de la gauche latino-américaine, il manquait deux voix majeures au chœur.

Le président brésilien Jair Bolsonaro fait une déclaration à la presse au palais Alvorada à Brasilia le 1er novembre 2022. (Adriano Machado/Reuters)

Ce n’était pas une surprise lorsque le président boiteux du Brésil, Jair Bolsonaro, un populiste de droite, a accepté la destitution d’un président soutenu par un parti marxiste. Beaucoup moins certaine était l’attitude de son rival de gauche, Lula Da Silva du Parti des travailleurs, qui a récemment battu Bolsonaro aux urnes et prendra ses fonctions le 1er janvier.

Mais Lula a reconnu que c’était Castillo qui avait enfreint l’ordre juridique péruvien en tentant de suspendre la constitution.

“Il est toujours regrettable qu’un président démocratiquement élu connaisse ce sort”, a-t-il écrit. “Mais je comprends que tout a été transmis dans le cadre constitutionnel.”

Le président « démocrate-socialiste » du Chili, Gabriel Boric, a adopté le même point de vue, exprimée dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères : “Le gouvernement du Chili condamne la rupture de l’ordre constitutionnel au Pérou et apprécie que la crise politique qui en résulte soit traitée par des voies institutionnelles.”

Le premier ministre Justin Trudeau et le président de la République du Chili Gabriel Boric participent à une séance de questions-réponses avec des étudiants locaux à Ottawa le lundi 6 juin 2022. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Les Nations Unies et l’Organisation des États américains ont également accepté la transition comme légitime et ont reconnu le nouveau gouvernement.

Les États-Unis prenant également la position que Castillo était l’auteur de sa propre chute, l’hémisphère occidental est apparu complètement divisé sur la question de savoir qui est le président légitime du Pérou.

D’un côté, le Brésil, le Canada, le Chili, le Costa Rica, l’Équateur, le Panama, les États-Unis et l’Uruguay soutiennent tous le nouveau gouvernement.

En face d’eux se trouvent l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, Cuba, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua et le Venezuela.

Le Paraguay, le Guatemala et El Salvador ne semblent pas encore avoir pris de position claire.

L’Union européenne et le Royaume-Uni soutiennent également le nouveau gouvernement péruvien. La Russie a également semblé acquiescer dans la transition vers un nouveau gouvernement, choisissant de ne pas se ranger du côté de ses proches alliés, Cuba, le Venezuela et le Nicaragua.

L’opposant le plus important au nouveau gouvernement péruvien est peut-être AMLO, qui avait cultivé une relation avec Pedro Castillo et qui lui a offert l’asile alors que son projet de prise de contrôle s’est effondré.

AMLO est accusé par beaucoup dans son propre pays d’essayer d’affaiblir les institutions démocratiques.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador est devenu l’un des plus éminents partisans politiques de Castillo. (Fernando Llano/Associated Press)

Jeudi, son parti MORENA a approuvé une nouvelle loi qui abolit l’autorité électorale indépendante du Mexique – une décision qui, selon les critiques, vise à faire reculer des décennies de progrès démocratique au Mexique.

Et mardi, AMLO a plaisanté sur la possibilité d’un “plan B” – qui impliquerait prétendant qu’il est impossible d’organiser des élections et s’octroyant un second mandat qui durerait jusqu’en 2030.

“Il y a toujours un petit diable. Il est génial, et parfois il me donne des conseils”, a déclaré AMLO en riant, ajoutant que le diable l’encourageait à lancer le plan B.

Électoralement, la gauche est actuellement ascendante en Amérique latine, après une série de victoires culminant avec le retour de Lula au pouvoir au Brésil. Il est aussi désuni.

Alors que la scission qui a émergé sur Castillo contre Boluarte fait en quelque sorte écho au débat sur Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son rival Juan Guaido en 2019, il révèle aussi des fractures croissantes au sein de la gauche sur les questions de démocratie et de droits.

Le chilien Boric en particulier a exaspéré des pays comme le Venezuela et le Nicaragua en condamnant leurs violations des droits et en disant que la gauche latine doit cesser de trouver des excuses à l’autoritarisme.

Castillo, quant à lui, semble avoir été redynamisé par ses bailleurs de fonds internationaux. La semaine dernière, il a déclaré par l’intermédiaire de son avocat qu’il ne se souvenait même pas avoir prononcé son discours télévisé, affirmant qu’on lui avait donné un verre au préalable qui l’avait laissé “confus”.

Cette semaine, il a tweeté depuis sa cellule de prison qu’il “ne démissionnerait pas ou n’abandonnerait pas mes hautes et sacrées fonctions” et a dénoncé les paroles de son ancien vice-président comme “la morve et le crachat d’une droite putschiste”.