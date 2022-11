Le Canada prend du retard alors que les ventes de véhicules électriques reprennent dans le monde

Les ventes de véhicules électriques au Canada ont augmenté de plus d’un tiers au premier semestre de cette année, mais elles ne suivent pas le rythme du reste du monde.

Un rapport sur les ventes mondiales de véhicules électriques publié par la société de recherche BloombergNEF lors des pourparlers sur le climat des Nations Unies en Égypte jeudi a indiqué que les véhicules de tourisme électriques à batterie et hybrides rechargeables représentaient près d’un véhicule sur huit vendus dans le monde entre janvier et juin.

Cela se compare à un sur 11 à la même période un an plus tôt.

Les ventes totales pour la période ont atteint 4,3 millions, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2021. BloombergNEF indique qu’ils sont sur la bonne voie pour atteindre 10,6 millions de véhicules d’ici la fin décembre, soit 61 % de plus qu’en 2021.

Entre janvier et juin, 56 % des ventes mondiales ont été réalisées en Chine, 28 % en Europe et 11 % aux États-Unis.

Le Canada, qui représentait environ 1,5 % de toutes les ventes mondiales de véhicules, abritait moins de 1 % de toutes les ventes de véhicules électriques.

Le rapport BloombergNEF indique que le Canada fait partie des pays qui « rattrapent » leur retard sur les véhicules électriques.

Les données de Statistique Canada montrent que les véhicules électriques représentaient un véhicule neuf sur 14 immatriculés au premier semestre de cette année, contre un sur 20 un an plus tôt.

La vente de véhicules électriques a atteint un record de six mois au Canada avec près de 56 000 vendus cette année, une augmentation de 35 % par rapport à l’année précédente.

Mais ce n’est pas au rythme de la croissance mondiale.

Le Canada vise à ce que 60 % de tous les nouveaux véhicules soient électriques d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035.

Sur la base des immatriculations moyennes de véhicules neufs, le nombre total de véhicules électriques devrait passer de 55 600 à environ 480 000 sur six mois pour atteindre cet objectif de 60 %.

Brian Kingston, président de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, a déclaré que l’absence de recharge publique freine la demande canadienne.

“Nous ne sommes actuellement pas un leader en matière de préparation aux véhicules électriques”, a-t-il déclaré dans une interview.

« Si le Canada veut être un chef de file et vraiment accélérer l’adoption des VÉ, nous devons prendre la préparation au sérieux. »

Ce point de vue est étayé par l’indice annuel de préparation des véhicules électriques, publié par le cabinet comptable mondial EY, qui a classé cette année le Canada au 13e rang sur 14 pays mesurés.

Il y a un an, le Canada était 8e.

Le rapport d’EY indique que l’infrastructure de recharge et le coût élevé des véhicules électriques freinent le Canada.

L’Association canadienne des automobilistes répertorie 80 modèles de véhicules électriques à batterie dont le prix moyen est de 82 000 $.

Kingston a déclaré que les remises gouvernementales pour les véhicules électriques devaient être plus élevées. Le Canada offre jusqu’à 5 000 $ de rabais sur le coût des véhicules électriques avec un prix de base ne dépassant pas 55 000 $.

Le Québec et la Colombie-Britannique ont des remboursements provinciaux qui s’ajoutent à cela, et les défenseurs et les experts disent que ce n’est pas un hasard si ce sont aussi les provinces où les ventes sont les plus élevées.

La Colombie-Britannique, où près d’un véhicule sur six immatriculé entre janvier et juin était électrique, est la seule juridiction au Canada dépassant la barre des ventes mondiales de 13 %.

Le Québec suit avec 11,4 %, mais il y a une forte baisse au troisième rang, l’Ontario, où 5,5 % des nouvelles immatriculations de véhicules entre janvier et juin étaient électriques.

L’Ontario avait un rabais jusqu’en 2018, après quoi les ventes ont ralenti.

—Mia Rabson, La Presse canadienne

Véhicules électriques