Le Canada pourrait recevoir un train à tubes sous vide de 1 000 km/h

Une entreprise canadienne a dévoilé des plans pour un véhicule de style train entièrement électrique qui pourrait voyager à 1 000 kilomètres à l’heure et, selon elle, coûterait moins cher qu’un billet d’avion pour voyager.

FluxJet a été annoncé par TransPod dans sa ville natale de Toronto le mois dernier, avec une version réduite d’une tonne de ce qu’il appelle “l’hybride avion-train” avec une démonstration en direct de ses capacités.

Il est basé sur des principes similaires au concept “hyperloop” rendu célèbre par l’entrepreneur américain Elon Musk : FluxJet sera propulsé à des vitesses ultra-rapides le long d’un tube de guidage protégé en utilisant une technologie révolutionnaire basée sur un nouveau domaine de la physique appelé “veillance flux”.

Les pods sont en lévitation magnétique et les tubes à vide leur permettent de se déplacer à grande vitesse.

L’idée est que le train fonctionnera exclusivement sur un système de réseau appelé TransPod Line, avec des gares dans les grandes villes et des endroits clés.

La première phase proposée d’un projet d’infrastructure estimé à 18 milliards de dollars reliera les villes canadiennes de Calgary et d’Edmonton, distantes de quelque 300 kilomètres, soit à trois heures de route.

FluxJet offre des vitesses de déplacement plus rapides qu’un avion et trois fois supérieures à celles d’un train à grande vitesse, ce qui signifie qu’il réduirait le temps de trajet à 45 minutes.

Plus tôt cette année, le TransPod a annoncé qu’il avait jusqu’à présent obtenu un financement de 550 millions de dollars pour l’entreprise. Le projet est actuellement en phase de recherche et de développement, axé sur l’évaluation environnementale et l’acquisition de terrains.

Sébastien Gendron, co-fondateur et PDG de TransPod, a déclaré à CNN que “la première phase de construction consiste en la connexion de l’aéroport d’Edmonton, qui devrait démarrer fin 2023, et la ligne complète reliant Calgary à Edmonton en 2027″. .”

Le réseau transportera jusqu’à 54 passagers et 10 tonnes de fret à la fois dans des véhicules FluxJet, avec des trains partant toutes les deux minutes, selon la vision de TransPod.

La société affirme que le nouveau système contribuera à réduire massivement le trafic routier, ainsi qu’à réduire les émissions de CO2 d’environ 636 000 tonnes par an.

Il affirme que rouler sur le FluxJet coûtera environ 44% de moins qu’un billet d’avion pour le même voyage, mais sans qu’aucun calendrier n’ait encore été annoncé pour savoir quand le public pourrait s’attendre à voyager sur un FluxJet, ou quelles autres villes pourraient figurer dans ce multi- réseau d’un milliard de dollars, ces projections semblent impliquer une bonne quantité de conjectures sur la façon dont les prochaines années pourraient se dérouler.

TransPod affirme qu’il se concentre sur les premières conceptions au monde et les percées technologiques et qu’il “développe tous les aspects d’un nouveau système de transport par tube, de la conception à l’ingénierie des systèmes, à partir de zéro, le tout en interne et avec notre les partenaires.”

Les trains Fluxjet à lévitation magnétique abattront leurs voies de guidage à l’aide de systèmes aérodynamiques et de propulsion conçus pour réduire la friction. TransPod dit que l’expérience “aura l’impression d’accélérer en douceur sur une piste à réaction, puis de rouler à pleine vitesse à l’intérieur de la voie de guidage du tube”.

Gendron indique à CNN que son équipe estime que FluxJet transportera ses premiers passagers en transports en commun avant 2035. Quant aux projets au-delà de Calgary-Edmonton, il précise que « des discussions sont déjà en cours au Texas pour relier Dallas à San Antonio, aux Émirats arabes unis. pour relier Dubaï à Abu Dhabi et en Australie pour relier Sydney à Brisbane.”