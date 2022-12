Le Canada pourrait rapatrier les femmes et les enfants détenus en Syrie

Le premier ministre du Canada semble avoir changé d’avis, et cela fait fleurir des fleurs dans le rude désert du nord-est de la Syrie.

Peut-être pas tant un changement d’avis qu’un changement de circonstances.

Le gouvernement canadien semble sur le point de rapatrier une quarantaine de femmes et d’enfants canadiens détenus dans des conditions terribles dans un camp de détention syrien.

Il s’agit d’un changement de politique important, pas nécessairement basé sur la compassion, pour les citoyens canadiens qui ont vécu ces dernières années dans des conditions extérieures misérables, soumis à la violence de la nature et des autres détenus.

Un petit garçon canadien a récemment eu la tête frappée par des pierres lancées par des détenus irakiens hébergés dans le même camp affreux. Une infirmière lui a recousu le cuir chevelu et l’a renvoyé chez sa mère et chez eux : une tente plantée dans le désert, entourée de gardes kurdes armés et de hautes clôtures.

Les Canadiens font partie des milliers de ressortissants étrangers détenus après la guerre contre l’État islamique, réduits au statut de prisonniers en raison de leur mariage avec des combattants étrangers. La plupart vous diront qu’ils n’avaient aucune idée de ce dans quoi ils s’embarquaient et qu’ils n’ont jamais été impliqués dans la violence.

Les militants des droits de l’homme décrivent leurs enfants comme des victimes innocentes, obligées de souffrir pour les actions d’autrui et privées d’une enfance normale. Blâmez les mères et les pères, disent les défenseurs, mais n’utilisez pas cela comme une raison pour détruire de jeunes vies.

Une poursuite intentée par l’avocat d’Ottawa Lawrence Greenspon semble avoir inspiré, ou forcé, le gouvernement Trudeau à prendre le genre d’action que d’autres pays ont déjà entrepris. La France, l’Australie et l’Allemagne ont toutes ramené leurs femmes et leurs enfants à la maison, et la liste est longue.

Le Canada, à quelques exceptions près, a fermement refusé de faire de même. La menace de perdre en cour, fondée sur une plainte en vertu de la Charte des droits et libertés, semble avoir poussé le premier ministre à cligner des yeux.

Le procès de Greenspon implique six femmes et 13 enfants, mais le gouvernement a élargi son examen pour inclure plusieurs autres familles qui ne faisaient pas partie de l’action en justice initiale.

Au cours des deux dernières semaines, presque toutes les femmes détenues dans le camp de Roj ont été informées qu’elles et leurs enfants respectaient désormais un ensemble de directives pour un éventuel rapatriement. Jusqu’à récemment, peu de gens savaient que de telles directives existaient.

Cela ne veut pas dire qu’ils seront embarqués dans un avion la semaine prochaine, mais c’est presque certainement la direction que cela prend. La détérioration des conditions dans le camp a entraîné un réexamen de leurs cas, a déclaré le gouvernement.

“Bonjour, c’est Isabella”, a dit une petite fille. “Nous avons dessiné une image de fleurs pour vous remercier de m’avoir aidé, ainsi que ma maman, mon frère et ma sœur. Il n’y a pas de fleurs dans le camp, mais j’espère que nous en verrons bientôt.”

Affaires mondiales Canada a informé les femmes que “les menaces à la sécurité de vos enfants” et les “conditions de sécurité dangereuses” ont conduit à une réévaluation de leur situation. Il a également cité le risque d’épidémies de choléra et le manque d’accès à la nourriture et à l’eau potable.

La Dre Alexandra Bain est à la fois ravie et durement réaliste quant au revirement présumé du gouvernement. Elle est la fondatrice d’un groupe appelé Familles contre l’extrémisme violent et a fait campagne sans relâche pour un tel moment.

“Cela signifie que le Canada pourrait enfin intensifier ses efforts pour respecter ses obligations légales et morales”, m’a-t-elle dit. “En termes de leurs droits de citoyenneté, de leurs droits humains fondamentaux et de leurs droits en tant qu’enfants.”

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il n’a aucune obligation légale d’aider les Canadiens à l’extérieur du pays, mais peut concéder dans ce cas après le bombardement de critiques acerbes des groupes de défense des droits humains.

Bain a déclaré que les familles n’avaient aucune idée du moment où elles pourraient être sorties du camp, ni de la manière dont cela se passerait. Les États-Unis offrent depuis longtemps d’aider le Canada dans ses efforts de rapatriement.

“Les femmes espèrent partir demain”, m’a-t-elle dit, “ou au moins être à la maison pour Noël”.

Affaires mondiales Canada est restée sans nouvelles des 10 hommes canadiens également détenus par les autorités kurdes, dont Jack Letts, dont les parents ont mené une campagne publique pour sa libération.

Il a été tristement surnommé “Jihadi Jack” par les médias britanniques et détient à la fois la citoyenneté britannique et canadienne.