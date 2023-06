Le Canada pourrait-il atteindre le zéro net avant 2050 ? Le ministre intervient

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré que le gouvernement fédéral n’excluait pas de trouver des moyens d’atteindre le zéro net plus tôt que l’objectif actuel de 2050, mais ne dirait pas s’il y aurait un engagement définitif à relever l’objectif.

L’objectif actuel du gouvernement est d’atteindre zéro émission nette – le point auquel la quantité de gaz à effet de serre émise est égale à la quantité qui est retirée de l’atmosphère – d’ici 2050, un objectif partagé par les autres pays du G7. Mais en mars, un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a incité le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, à encourager les pays développés à repousser leurs délais de zéro net jusqu’en 2040.

Alors que Wilkinson a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview diffusée dimanche, que le gouvernement canadien « cherche toujours à être plus ambitieux », il n’a pas dit si ou quand il y aurait une réponse définitive sur l’objectif d’atteindre net zéro une décennie plus tôt que prévu.

« A ce stade, notre objectif est 2050 », a-t-il déclaré. « C’est un objectif ambitieux.

« Soyons clairs, atteindre le zéro net dans une économie comme celle du Canada, qui est grande et froide, n’est pas simple », a ajouté le ministre. « Notre objectif est 2050. Mais nous cherchons toujours, comme je l’ai dit, des moyens d’accélérer les progrès que nous pouvons faire. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était même possible d’atteindre le zéro net d’ici 2040 compte tenu des conditions au Canada – à savoir une économie lourde en ressources et un climat froid – Wilkinson a déclaré que ce serait un défi, mais pas impossible.

« Comme je l’ai dit, notre objectif est 2050 », a-t-il déclaré. « Il m’est difficile de commenter cela car à ce stade, tout notre plan est axé sur la réduction des émissions. C’est un objectif extrêmement ambitieux pour un pays comme le Canada.

« Mais je n’exclus certainement pas de trouver des voies par lesquelles nous pouvons réellement aller plus rapidement », a-t-il également déclaré. « Et dans certains domaines, nous constatons que nous pouvons aller plus vite que nous ne le pensions. »

Wilkinson a cité l’exemple de l’Alberta qui a éliminé le charbon plusieurs années plus tôt qu’elle ne l’avait prévu.

« Donc, dans de nombreux secteurs, je pense que les gens trouvent que parfois les voies sont plus faciles que nous ne le pensons », a-t-il déclaré.

La conversation de Wilkinson avec Kapelos a eu lieu alors que des centaines d’incendies de forêt faisaient rage à travers le pays, dans un début sans précédent de la saison des incendies de forêt. Les climatologues ont déclaré que le changement climatique rendait les événements météorologiques extrêmes plus courants, et le ministre des Ressources naturelles a déclaré que des incendies plus fréquents devraient être la « nouvelle normalité ».