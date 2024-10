Le Canada pourrait aider à équilibrer la balance avec la Chine alors que les tensions montent en mer de Chine méridionale, selon des experts

Le premier ministre Justin Trudeau a une ouverture lors du sommet de cette semaine avec les dirigeants régionaux au Laos pour intensifier les efforts du Canada pour aider les pays d’Asie du Sud-Est confrontés à des menaces croissantes de la part de la Chine, selon des experts.

Les pays d’Asie du Sud-Est veulent empêcher la Chine d’utiliser sa marine, ses garde-côtes et ses navires marchands pour les intimider lors de conflits territoriaux, et ils ont besoin d’une protection plus renforcée contre les cybermenaces, a déclaré Stephen Nagy, chercheur principal à l’Institut Macdonald-Laurier et spécialiste en La sécurité indo-pacifique est importante.

« Aucun des pays de la région ne veut accroître les tensions sécuritaires dans la région, mais ils veulent avoir les capacités nécessaires pour faire face à ces défis de manière bilatérale avec la Chine », a déclaré Nagy.

Jeudi, Trudeau entame deux jours de pourparlers avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un bloc régional composé de la Malaisie, de Singapour, des Philippines, de l’Indonésie, de la Thaïlande, de Brunei, du Vietnam, du Laos, du Myanmar et du Cambodge.

La mission de l’ASEAN est de favoriser la croissance économique et de promouvoir la paix et la stabilité. Mais promouvoir la paix dans la région est devenu plus difficile ces dernières années, à mesure que l’approche chinoise des relations étrangères est devenue plus agressive.

Le sommet de cette semaine se déroule dans un contexte de tensions croissantes en mer de Chine méridionale, une artère commerciale internationale vitale. La Chine revendique la majeure partie de cette voie navigable très fréquentée, malgré les revendications concurrentes du Brunei, des Philippines, de la Malaisie et du Vietnam.

La Chine utilise des « tactiques hybrides », a déclaré Nagy, notamment le déploiement de garde-côtes et de navires marchands pour faire pression sur les Philippines ou les Vietnamiens pour qu’ils s’éloignent des territoires qu’ils estiment appartenir à leur zone économique exclusive.

Dans cette image tirée d’une vidéo fournie par les garde-côtes philippins, un navire des garde-côtes chinois est entré en collision avec le navire des garde-côtes philippins BRP Teresa Magbanua près du récif Sabina, dans la mer de Chine méridionale contestée, le 31 août 2024. (Garde côtière philippine/Associated Press)

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a récemment accusé les forces de l’ordre chinoises d’avoir attaqué des pêcheurs vietnamiens et de leur avoir confisqué leur matériel de pêche.

Les Philippines ont déclaré en août que les garde-côtes chinois avaient tiré des canons à eau sur deux de leurs navires, en endommageant un.

« La mer de Chine méridionale est vraiment un chaudron d’instabilité », a déclaré Nagy.

« Nous pensons que cela pourrait déboucher sur un conflit cinétique. Et cela signifie un conflit entre militaires au sein de la mer de Chine méridionale. »

Nagy a déclaré qu’un tel conflit affecterait les quelque 5,5 billions de dollars américains de commerce qui transitent chaque année par la mer de Chine méridionale – un commerce qui comprend des centaines de milliards de dollars de produits canadiens. Il a également déclaré que cela perturberait les chaînes d’approvisionnement vitales, comme celles qui fournissent des semi-conducteurs à l’industrie canadienne.

Le Canada fournit la technologie des « vaisseaux noirs »

Vina Nadjibulla, vice-présidente de la recherche et de la stratégie à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, a déclaré que le Canada et les États-Unis font partie des pays qui ont dénoncé la Chine pour ses « manœuvres agressives » en mer de Chine méridionale.

Elle a déclaré que ces tactiques « non professionnelles » – largement considérées comme des actes d’intimidation et de coercition – ont conduit à des « quasi-accidents constants » entre les navires.

« Essentiellement, [the Chinese are] essayer de dissuader d’autres économies d’utiliser… les ressources disponibles dans leur propre zone économique », a-t-elle déclaré.

Nadjibulla a déclaré que le Canada pourrait faire davantage pour aider les Philippines à mieux connaître le domaine maritime, en leur permettant de suivre où les navires chinois opèrent dans ou à proximité de leurs eaux.

Le gouvernement fédéral a récemment donné aux Philippines accès à une technologie capable de détecter les navires qui ont éteint leur radar.

Le premier ministre Justin Trudeau, vu ici lors du Sommet de la Francophonie à Paris le 5 octobre 2024, pourrait jouer un rôle essentiel en aidant les pays d’Asie du Sud-Est à prévenir les cyberattaques en provenance de Chine, estiment les experts. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

Le ministère des Pêches et des Océans déclare qu’il donne au Centre maritime national des Philippines et à d’autres autorités philippines l’accès à sa plate-forme de détection de navires sombres et à l’imagerie satellitaire commerciale et gouvernementale du Canada en temps quasi réel de 2023 à 2028.

Cette technologie est principalement utilisée par le gouvernement fédéral canadien pour surveiller la pêche illégale et non réglementée. Nadjibulla a déclaré que cela pourrait également être utilisé pour garder un œil sur les mouvements chinois dans toute la mer de Chine méridionale.

Le Canada a la possibilité de fournir également l’accès à cette technologie à d’autres pays de l’ASEAN, contribuant ainsi à la stabilité régionale, a déclaré Nagy.

« Nous devons démontrer que nous sommes un partenaire crédible et durable dans la région », a déclaré Nagy. « Cela signifie démontrer des initiatives concrètes dans lesquelles nous sommes prêts à investir, en termes de ressources et de finances. »

Le Canada pourrait également proposer une formation conjointe ou envoyer des officiers canadiens pour aider les pays de l’ASEAN à mieux connaître le domaine maritime, a-t-il déclaré.

Sécuriser les réseaux contre les cyberattaques

Certains pays de la région se tournent également vers le Canada pour les aider à contrer les cybermenaces.

Le bureau du premier ministre a déclaré que lors du sommet, Trudeau « mettra l’accent sur le rôle du Canada dans la réponse aux défis nouveaux et émergents à la paix et à la sécurité, y compris la cybercriminalité ».

La Chine a lancé des attaques en ligne contre tous les pays du monde, principalement pour voler la propriété intellectuelle ou infecter des infrastructures critiques avec des logiciels malveillants, a déclaré Richard Weitz, chercheur principal et directeur du Centre d’analyse politico-militaire de l’Institut Hudson.

Les pays occidentaux, dont le Canada, ont pris des mesures pour renforcer leurs défenses et peuvent désormais partager leurs compétences avec les pays d’Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.

« Les pays de l’ASEAN ne veulent pas ouvertement affronter la Chine, mais veulent bien sûr sécuriser leurs réseaux contre les acteurs étatiques chinois ou même les acteurs privés chinois », a déclaré Weitz.

Des navires des garde-côtes chinois sont vus à gauche et à droite devant le navire des garde-côtes philippins BRP Cabra lors d’une mission de ravitaillement à Sabina Shoal, dans la mer de Chine méridionale, le 26 août 2024. (Confiture Sta Rosa/AFP/Getty Images)

Major-général. Dave Yarker, chef du CyberCommandement des Forces armées canadiennes, a déclaré que le secret de la défense en ligne réside dans l’aide des alliés.

« Ce que le Canada peut apporter, c’est une partie de notre expertise, une partie de nos connaissances et une partie de nos activités et ce sont des choses que nous faisons aujourd’hui », a déclaré Yarker.

Mais les experts affirment également que le Canada doit agir avec prudence, pour éviter d’entraîner la Chine dans un conflit plus large.

L’ASEAN a été créée en 1967, au plus fort de la guerre du Vietnam, pour promouvoir la stabilité régionale et contenir l’influence du communisme.

Les plus grands partenaires commerciaux du bloc sont la Chine et les États-Unis. Cela place les membres de l’ASEAN dans une position difficile, a déclaré Julie Nguyen, présidente des initiatives Canada-ASEAN au York Center for Asian Research.

« Les pays de l’ASEAN comprennent que la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine devra être traitée avec délicatesse », a déclaré Nguyen.

« Il doit y avoir un équilibre qui garantisse… la paix et la sécurité dans la région, et également que la sécurité des entreprises permette le développement économique de la région. »