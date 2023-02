Le Canada pourrait accélérer les demandes d’immigration des personnes vivant dans la zone sismique

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a signalé cette semaine que le Canada pourrait accélérer les demandes d’entrée au Canada de personnes vivant dans les zones sismiques de Turquie et de Syrie.

Deux tremblements de terre majeurs ont secoué le sud-ouest de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie en quelques heures lundi, détruisant des milliers de bâtiments.

Le nombre de morts confirmé ne cesse d’augmenter, avec plus de 19 800 personnes tuées et au moins 64 000 autres blessées.

Des dizaines de milliers d’autres sont sans abri en plein hiver et ont du mal à accéder à la nourriture, à l’eau et à un abri.

Fraser a déclaré que son ministère tentait de comprendre l’effet sur les demandeurs de résidence permanente déjà dans le système d’immigration du Canada afin de déterminer comment les aider.

“C’est une conversation que nous avons”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Nous essayons de comprendre quel est l’impact sur les clients qui sont dans le système.”

Mercredi, le Canada a déployé une équipe d’évaluation des catastrophes dans la région pour déterminer quelle aide supplémentaire du Canada est nécessaire.

Une équipe d’experts en recherche et sauvetage de la Colombie-Britannique qui a offert son aide de manière indépendante devait commencer le travail sur le terrain dans les premières heures de jeudi, heure locale.

De nombreux gouvernements, dont ceux des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de l’Inde et de l’Union européenne, ont envoyé des sauveteurs dans la région. Des pays comme la Corée du Sud, Israël et l’Espagne ont déployé du personnel militaire.

La décision du Canada d’envoyer ou non une équipe d’intervention en cas de catastrophe pourrait prendre quelques jours de plus, compte tenu des exemples précédents de tels déploiements.

Lorsqu’un séisme de magnitude 7,8 a frappé le Népal en 2015, le Canada a également envoyé une équipe d’évaluation dans le pays pour décider du type de soutien qu’il pourrait fournir. Il est parti environ un jour après la catastrophe.

Le tremblement de terre a tué près de 9 000 personnes et en a blessé au moins 22 000.

Environ six jours après l’envoi de son équipe d’évaluation, le Canada a déployé l’équipe d’intervention, qui comprenait environ 200 personnes.

Le gouvernement a indiqué que l’équipe avait fourni un soutien technique, médical et cartographique. Ses membres ont également déblayé des routes, fourni des systèmes de filtration d’eau, distribué des radios et enlevé quelque 3 000 mètres cubes de gravats.

Alors que le temps presse pour récupérer davantage de personnes qui pourraient être coincées sous les décombres, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, presse la communauté internationale de fournir de l’argent à la Turquie et à la Syrie et de travailler sur l’accès physique de l’aide aux régions de Syrie frappées par le tremblement de terre.

Le Canada a annoncé mardi qu’il fournirait 10 millions de dollars en aide humanitaire.

Mercredi, le gouvernement a annoncé qu’il égalerait également jusqu’à 10 millions de dollars en dons à la Croix-Rouge canadienne destinés aux secours après le tremblement de terre entre le 6 et le 22 février.

Certains groupes, dont la Fédération des associations canado-turques, ont exhorté Ottawa à faire beaucoup plus qu’il ne l’a fait jusqu’à présent.

« Les efforts de secours en Turquie et en Syrie auront besoin de beaucoup plus de soutien dans les semaines à venir », a déclaré jeudi la porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson, à la Chambre des communes. « Les partenaires canadiens interviennent pour aider, mais ils ont besoin de plus de soutien.

Elle a exhorté le gouvernement à égaler les dons faits à la Coalition humanitaire, un groupe de 12 organismes d’aide canadiens.

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a répondu qu’une évaluation des besoins est en cours et que “toutes les options sont sur la table”, y compris un fonds de contrepartie supplémentaire ou une contribution directe à la coalition.

Jeudi, les espoirs commençaient à s’estomper de retrouver beaucoup plus de personnes en vie, plus de trois jours après le début de la crise.

Les décès signalés jusqu’à présent ont dépassé le bilan du tremblement de terre de 2011 au large de Fukushima, au Japon, qui a déclenché un tsunami, tuant plus de 18 400 personnes.

L’Association turque du Canada accepte les dons d’articles tels que des couvertures, des vêtements, des bottes, des tentes, des sacs de couchage et des produits sanitaires à son bureau d’Ottawa, à envoyer aux survivants qui ont besoin de fournitures.

—La Presse Canadienne

Tremblement De TerreImmigration