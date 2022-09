Alors que le changement climatique montre son pouvoir destructeur croissant dans les inondations et les sécheresses dans le monde entier, même les fervents défenseurs de la transition des combustibles fossiles vers les véhicules électriques à batterie savent que les véhicules électriques ne suffiront pas à résoudre le problème.

Mais alors que le salon de l’auto nord-américain s’ouvre en fanfare et en faste, un nouveau rapport de deux groupes de recherche canadiens réputés indique que le Canada dispose d’une brève fenêtre pour devenir un acteur majeur dans la transformation d’une industrie valant des centaines de milliards de dollars par an en quelque chose de plus respectueux du climat. – et gagner de l’argent en le faisant.

Non seulement cela, mais le rapport suggère que le Canada a une chance de briser une longue tradition d’exportation de minéraux et de matières premières pour que d’autres les transforment en biens de grande valeur. Au lieu de cela, en construisant une chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques locale, le pays a la possibilité d’entrer par le bas et de créer une industrie nationale importante et lucrative.

Tous les ingrédients

« Le Canada a tous les bons ingrédients pour être une centrale à batteries », a déclaré Evan Pivnick, de Clean Energy Canada, l’un des auteurs du nouveau rapport. “Mais il est vital que le Canada agisse rapidement et de manière décisive, sinon il risque de gaspiller des milliers d’emplois et des milliards de dollars.”

Le groupe de Pivnick, un groupe de réflexion sur l’énergie et l’économie basé à l’Université Simon Fraser de la Colombie-Britannique, s’est associé au Réseau Trillium pour la fabrication de pointe de l’Ontario pour créer le rapport intitulé Le nouveau moteur économique du Canada .

La raison de l’urgence, disent les auteurs du rapport, c’est qu’après un faux départ qui aurait pu évincé l’industrie automobile canadienne du plan des États-Unis et lancé une nouvelle guerre commerciale l’administration Biden a plutôt publié un plan révisé qui tient compte de la nature intégrée de la fabrication automobile nord-américaine.

REGARDER: Les États-Unis étendent le crédit d’impôt aux véhicules électriques fabriqués dans toute l’Amérique du Nord

Le crédit d’impôt américain pour les véhicules électriques modifie un allégement pour le secteur automobile canadien Les constructeurs automobiles canadiens ont poussé un soupir de soulagement après un projet de loi américain sur le climat qui aurait vu les crédits d’impôt à la consommation pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis élargis pour inclure les véhicules électriques, les batteries et les minéraux critiques produits en Amérique du Nord.

Selon Brendan Sweeney, qui a passé des décennies à faire des recherches sur le secteur automobile canadien, l’industrie est maintenant passée d’une menace existentielle à une nouvelle opportunité étonnante. Non seulement le pays a établi la fabrication de pièces et d’assemblages automobiles, mais il possède également les ingrédients essentiels pour créer la nouvelle infrastructure de batteries électriques.

Avec l’annonce de Stellantis et LG Energy d’une usine de fabrication de batteries à Windsor , le Canada possède un autre élément essentiel de l’industrie. Mais alors que le pays pourrait voir deux ou peut-être trois autres opérations de ce type avant la fin de la décennie, Sweeney a déclaré que ce n’était pas le plus grand avantage du Canada.

“Où nous voyons vraiment une occasion unique pour le Canada [is to] construire quelque chose qui n’existe pas, ce que nous appelons l’industrie des matériaux de batterie intégrés », a déclaré Sweeney, directeur général du Réseau Trillium pour la fabrication de pointe, lors d’un entretien téléphonique cette semaine.

Une exception démocratique

« Le Canada est le seul pays au monde gouverné démocratiquement qui possède tous les minéraux nécessaires pour soutenir une chaîne d’approvisionnement complète pour les véhicules électriques », a-t-il déclaré. Dans un monde en proie aux autocrates et aux coups de sabre, c’est important.

La vision clé du plan décrit dans le rapport est que le Canada ne deviendrait pas seulement une source d’approvisionnement en matières premières pour l’exportation vers la Chine, l’Allemagne ou une usine en Arizona, mais une industrie entière.

Il est clair que les licences gouvernementales et les liaisons de transport, similaires à celles de l’ancien premier ministre John Diefenbaker Routes vers les ressources plan sera nécessaire pour extraire les principaux minéraux. Mais la deuxième étape essentielle est de développer toute une stratégie industrielle inédite au Canada depuis les années 1960, ont déclaré les auteurs du rapport.

Des représentants de trois ordres de gouvernement et des chefs de file de l’industrie se joignent pour annoncer le site de la première usine de batteries de véhicules électriques au Canada à Windsor. Un nouveau rapport suggère que le Canada pourrait être un acteur plus important dans l’industrie florissante des véhicules électriques. (Mike Evans/CBC)

“Nous devons éviter les erreurs que nous avons commises pendant 150 ans”, a déclaré Sweeney. Et ces erreurs comprennent ce que les historiens de l’économie canadiens appellent le « commerce de base » où le Canada exportait du blé, du poisson et du fer pour que d’autres les transforment en biens de grande valeur.

Au lieu de cela, sur le modèle des industries canadiennes des engrais et de la transformation des aliments et de l’industrie automobile traditionnelle elle-même, l’idée est de créer des composants de batterie de grande valeur.

« Nous transformons les minéraux, les métaux que nous exploitons au Canada en matériaux actifs cathodiques à très haute valeur ajoutée, en matériaux anodiques, en électrolytes [the solution inside batteries]”, a déclaré Sweeney avec un certain zèle. “Nous faisons cela au Canada.”

Capital de démarrage et planification nécessaires

En combinant l’assemblage d’automobiles, le commerce des pièces, la fabrication de batteries et la compétence minière du Canada avec l’expansion de l’expertise actuelle du pays en matière de matériaux de batterie, le rapport indique que le Canada est idéalement placé pour devenir un chef de file mondial, ajoutant environ 48 milliards de dollars par année à l’économie et créant des centaines de milliers d’emplois à travers le pays.

Le plan nécessiterait des milliards de dollars en capitaux d’amorçage fédéraux et provinciaux, mais surtout, il nécessiterait une stratégie industrielle réfléchie du type développé par d’autres puissances industrielles comme l’Allemagne, reliant chaque partie du secteur intégré et le planifiant avec l’industrie joueurs.

« La construction de mines et la construction de batteries et de véhicules électriques, comme toute industrie, auront des impacts environnementaux », a déclaré Merran Smith, directeur de l’innovation chez Clean Energy Canada. “Vous devez vous assurer que l’exploitation minière est effectuée de la manière la plus respectueuse de l’environnement et de la société, et qu’elle est alimentée par de l’électricité propre.”

Minerai de nickel en Indonésie. Le Canada est le seul pays démocratique avec tous les minéraux nécessaires pour les batteries, a déclaré le rapport de mercredi, et cela ajoute de la valeur. (Yusuf Ahmad/Reuters)

Avec 80 % de l’électricité du pays générée sans carbone, c’est une autre façon dont le Canada a un avantage, permettant non seulement à la fabrication, mais aussi aux minéraux et aux composants eux-mêmes d’être en grande partie sans carbone. Elle compare cela au plus grand producteur mondial de batteries et de véhicules électriques, la Chine, qui tire toujours la majeure partie de son électricité du charbon.

Comme l’a dit Smith, les voitures ne sont qu’une partie d’un marché mondial des batteries qui devrait valoir au moins 360 milliards de dollars américains d’ici 2030. Elle a déclaré que le Canada a le potentiel de se classer parmi les cinq premiers de la chaîne d’approvisionnement des batteries, qui n’a plus qu’à croître. .

Selon l’Agence internationale de l’énergie, d’ici 2040, la demande de minéraux pour batteries aura été multipliée par 30, non seulement pour les véhicules électriques, mais aussi pour le stockage et d’autres utilisations.

“Les batteries vont vraiment être au centre de ce nouveau système d’énergie propre”, a-t-elle déclaré. “Une batterie va être au centre du réseau électrique qui éclaire votre maison et réchauffe votre espace de bureau.”

Et elle a dit que le centre est un endroit où le Canada doit être.