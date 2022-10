Le Canada permet aux adultes de commander de la marijuana en ligne

Si vous avez 19 ans ou plus et que vous résidez à Toronto, au Canada, vous pouvez désormais commander légalement de la marijuana sur UberEats et la faire livrer à votre porte. Travaillant en collaboration avec le vendeur de cannabis en ligne Leafly, leurs trois magasins à Toronto fourniront ce service. Ce partenariat vise à aider à lutter contre le marché clandestin du cannabis illégal. En Ontario, il représente encore plus de 50 % de toutes les ventes de cannabis non médical. Avec des options de livraison disponibles à partir de lundi, il devrait également réduire la conduite avec facultés affaiblies et améliorer la sécurité sur la route. Les trois premiers détaillants de cannabis sont Shivaa’s Rose, Hidden Leaf Cannabis et Minerva Cannabis.

Dans un communiqué de presse publié sur le site Web officiel de Leafly, Lola Kassim, directrice générale d’Uber Eats Canada, a déclaré: «Nous nous associons à des leaders de l’industrie comme Leafly pour aider les détaillants à offrir des options sûres et pratiques aux Torontois pour acheter du cannabis légal à livrer à leur domicile. maisons, ce qui aidera à lutter contre le marché illégal et contribuera à réduire la conduite avec facultés affaiblies. Au cours des dernières années, nous avons beaucoup investi dans notre activité de livraison et la sélection s’est considérablement élargie. UberEats s’est rapidement développé pour devenir une plateforme polyvalente utilisable par diverses entreprises, grandes et petites.

Yoko Miyashita, PDG de Leafly, a également ajouté : « Leafly renforce le marché du cannabis au Canada depuis plus de quatre ans et nous soutenons plus de 200 détaillants de cannabis dans la RGT. Nous sommes ravis de travailler avec Uber Eats pour aider les détaillants agréés à proposer du cannabis sûr et légal aux habitants de la ville.

Leafly dans son communiqué de presse a également expliqué comment commander du cannabis à partir de l’application UberEats. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner la catégorie “Cannabis” sur l’application ou de rechercher l’un des détaillants de cannabis agréés. Depuis le menu du détaillant, passez une commande. Le client doit s’assurer qu’il se trouve dans le rayon de livraison du détaillant de cannabis autorisé. Comme pour toute autre commande à emporter, le client sera informé de l’heure estimée de livraison. Le livreur vérifiera l’âge et la sobriété requis par la réglementation avant d’effectuer la livraison.

