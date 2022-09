Plus d’un an après que la Grande Démission s’est installée aux États-Unis, le Canada est aux prises avec sa propre version plus grise : La Grande Retraite.

La population active du Canada a augmenté en août, mais elle a chuté au cours des deux mois précédents et demeure plus faible qu’avant l’été, des dizaines de milliers de personnes ayant tout simplement cessé de travailler. Une grande partie de cela peut être attribuée au fait que plus de Canadiens que jamais prennent leur retraite, a déclaré Statistique Canada.

Il n’y a pas que la foule des 65 ans et plus qui rangent leurs bureaux et raccrochent leurs ceintures à outils. Un nombre record de Canadiens âgés de 55 à 64 ans déclarent maintenant avoir pris leur retraite au cours des 12 derniers mois, selon les données de l’agence.

Cela accélère un exode massif des travailleurs les plus qualifiés du Canada – laissant les entreprises se démener, aidant à faire grimper les salaires en flèche et menaçant de freiner davantage la baisse de productivité du pays, selon les économistes.

«Nous savions depuis longtemps que cette vague arrivait, que nous allions entrer dans ce moment», a déclaré Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins. “Et cela ne fera que s’intensifier dans les années à venir.

“Le risque que vous avez – et dans certains secteurs vous le voyez déjà – est que les gens partent sans qu’il y ait suffisamment de jeunes travailleurs pour prendre la relève. Il y a donc une perte de capital humain et de connaissances.”

La pandémie a retardé certains plans de retraite

Pendant la pandémie de COVID-19, les départs à la retraite ont chuté, car de nombreux Canadiens ont décidé de rester plus longtemps dans leur emploi. Les restrictions étant désormais levées, beaucoup se précipitent pour rattraper le temps perdu, choisissant de voyager et de passer plus de temps en famille.

Leurs départs réduisent la population active, ce qui pourrait peser sur la croissance économique à un moment où la banque centrale relève agressivement les taux d’intérêt pour contrer la flambée de l’inflation, attisant les craintes que l’économie ne tombe en récession.

Le Canada – qui a augmenté l’immigration pour stimuler la croissance économique – a la plus grande population en âge de travailler, en pourcentage de la population totale, dans le G7, mais en même temps, sa population active n’a jamais été plus âgée, selon Statistique Canada . Un travailleur sur cinq au Canada a 55 ans ou plus.

Il y avait 307 000 Canadiens en août qui avaient quitté leur emploi pour prendre leur retraite à un moment donné au cours de la dernière année, en hausse de 31,8 % par rapport à l’année précédente et de 12,5 % de plus qu’en août 2019, avant le début de la pandémie, l’agence a dit.

Ajoutant au problème, plus de 620 000 Canadiens sont entrés dans la catégorie des 65 ans et plus pendant la pandémie, une augmentation de 9,7 % dans ce groupe de population. Malgré trois mois consécutifs de pertes d’emplois, les postes vacants et les affichages restent bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.

Infirmières et camionneurs

Le problème de la retraite est particulièrement grave dans les domaines spécialisés comme les métiers et les soins infirmiers. Depuis mai, le Canada a perdu 34 400 emplois dans le domaine de la santé, même si un nombre record d’infirmières ont déclaré faire des heures supplémentaires.

Ce ne sont pas des suppressions d’emplois, mais plutôt des départs à la retraite, a déclaré Cathryn Hoy, présidente de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

“C’est un énorme problème en ce moment, car nous avons eu tellement de personnes qui ont pris leur retraite de manière inattendue”, a-t-elle déclaré, citant la pandémie, les conditions de travail et un conflit salarial avec la plus grande province du Canada.

L’industrie du transport est également aux prises avec une grave pénurie de main-d’œuvre, à la fois en raison de la frénésie provoquée par la pandémie pour plus de marchandises et du vieillissement de la main-d’œuvre.

« De plus en plus de conducteurs vieillissent et prennent donc leur retraite ou envisagent un mode de vie différent », a déclaré Tony Reeder, propriétaire du Trans-Canada College, un collège d’enseignement professionnel qui forme les conducteurs de camions de transport.

Dans le même temps, la demande est en plein essor de la part des entreprises de camionnage, dont beaucoup embauchent des élèves-conducteurs pour des cours de formation en cours d’emploi, puis les embauchent dès qu’ils obtiennent leur licence complète, a déclaré Reeder.

“Sans camions ni personnes pour conduire les camions (…) les marchandises resteront dans les ports et dans les entrepôts au lieu d’arriver à destination où elles pourront être consommées”, a-t-il déclaré.