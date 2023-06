Le Canada paie « un prix énorme » pour l’usine de batteries de Volkswagen. Est-ce que ça vaut le coup?

Les analystes de l’industrie automobile affirment que le Canada a payé un prix élevé pour installer la première usine nord-américaine de batteries de véhicules électriques (VE) de Volkswagen à St Thomas, en Ontario, mais la question de savoir si cet argent apportera des avantages durables à l’économie est un sujet de débat.

Mercredi, le directeur parlementaire du budget Yves Giroux a publié un rapport précisant ses calculs.

Giroux a déclaré que la construction de l’usine coûterait au moins 16,3 milliards de dollars au public, soit 2,8 milliards de dollars de plus que ce que le gouvernement fédéral avait annoncé en avril en raison des différences entre les règles fiscales américaines et canadiennes sur les sociétés. La production de l’usine devrait commencer en 2027.

Giroux a qualifié la somme de 16,3 milliards de dollars de « significative », mais a déclaré qu’il n’était pas en mesure de calculer les retombées économiques complètes de l’usine, car le gouvernement fédéral est toujours lié par la confidentialité en ce qui concerne les chiffres de production réels de Volkswagen.

Au-delà des 1 400 emplois estimés générés par la construction de l’usine, impossible de savoir quelle activité économique l’usine générera ou si elle suffira à justifier la facture gigantesque pour les contribuables, créant de la matière à débat pour les années à venir.

Le professeur décrit le coût de la confrontation avec les États-Unis

Pour Greig Mordue, professeur agrégé d’ingénierie automobile à l’Université McMaster à Hamilton et ancien dirigeant de l’industrie automobile ontarienne, le prix ne justifie pas le retour sur investissement.

Volkswagen est le plus grand constructeur automobile au monde. (Radio-Canada)

« Non, » dit-il. « Nous allons tirer des avantages accessoires de l’investissement de St Thomas, cela ne fait aucun doute. Ils ne seront tout simplement pas aussi profonds, aussi larges et aussi variés qu’ils pourraient l’être si ces investissements étaient réalisés aux États-Unis. par les États-Unis »

Pour le Canada, a déclaré Mordue, le prix de 16,3 milliards de dollars illustre la conséquence exorbitante de la concurrence entre le Canada et les Américains lorsqu’il s’agit de subventionner la production de véhicules électriques.

Pour encourager les Américains à acheter plus de véhicules électriques construits en Amérique du Nord, le Congrès a introduit une foule d’incitations en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation. Le Canada a fait pression pour faire partie du changement de politique, mais au lieu de concevoir son propre ensemble de subventions adaptées à l’industrie automobile canadienne, a déclaré Mordue, le Canada a simplement copié les subventions américaines.

« La réalité est que l’industrie automobile américaine est très différente de l’industrie canadienne à bien des égards. »

La plus grande différence, a-t-il dit, est que l’industrie automobile américaine est dominée par des entreprises dont le siège social est aux États-Unis. Avoir un siège social, a-t-il dit, apporte le meilleur retour sur investissement car le travail à forte intensité de connaissances – y compris la recherche et le développement, les finances et la prise de décision d’entreprise – apporte la plus grande valeur économique.

« Nous obtenons une usine de batteries », a-t-il déclaré. « Nous n’obtenons pas tous les travaux les plus précieux et les plus intensifs en connaissances. Nous avons donc cet outil de politique industrielle américaine que nous nous sommes approprié à nos propres fins, mais c’est une industrie différente, nous payons donc un prix énorme . »

Coût enraciné dans le rattrapage du Canada

Nate Wallace, responsable du programme de transport propre de l’organisation canadienne Environmental Defence, convient que le prix est énorme, mais que le Canada doit le payer s’il veut être compétitif dans une industrie où la Chine est le leader mondial.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l’Ontario Doug Ford applaudissent lors d’une annonce le 21 avril concernant l’usine de batteries de véhicules électriques Volkswagen à St. Thomas, en Ontario. (Tara Walton/La Presse Canadienne)

« Voulons-nous être coincés à fabriquer des voitures à essence au cours des 10 prochaines années, ou voulons-nous fabriquer des voitures du futur pour les 100 prochaines années? »

Wallce a déclaré qu’il y a dix ans, la Chine avait vu ce que les dirigeants nord-américains n’avaient pas vu lorsqu’elle a réorganisé ses politiques industrielles automobiles après la crise financière de 2008.

À l’époque, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont été contraints de renflouer les constructeurs automobiles nationaux, mais ce qui aurait dû être une occasion de mettre l’industrie sur une voie plus verte a été gâché, selon Wallace.

« [This is] les conséquences des choix politiques que nous avons faits au cours de la dernière décennie et le fait de ne pas avoir une bonne politique industrielle, de sorte que maintenant, quand le temps presse, nous sommes coincés à faire des efforts. »

« Nous n’avons pas vraiment de constructeur automobile national », a-t-il déclaré. « Tous les constructeurs automobiles qui fabriquent des voitures ici ont leur siège social ailleurs. Nous sommes en quelque sorte obligés de gérer cela. »

‘Ça en vaut la peine’

Il est également difficile de dire combien de prospérité l’argent apportera, surtout sans un compte rendu complet de ce que l’usine Volkswagen produira. Mais selon Sean Dyke, directeur général de la St Thomas Economic Development Corporation, la vue est certainement différente dans les rues de la ville.

Une plaque d’immatriculation sur une VW jaune vif dit ‘St. Thomas Proud’ lors du dévoilement des plans de construction de l’usine de batteries EV, dont la production devrait commencer d’ici 2027. (Kate Dubinski/CBC)

« De notre point de vue, cela signifie certainement une prospérité accrue pour notre communauté pour les générations à venir », a-t-il déclaré. « Je pense que ca vaut la peine. »

Dyke a déclaré que pour St Thomas – avec sa prospérité en partie écrite par les industries qui ont habité la ville pendant des générations, y compris Freightliner, Ford et, avant eux, de puissantes locomotives américaines – il s’agit de la capacité de travailler une journée et la fierté qui vient de l’autonomie.

« Cela signifie des milliers d’emplois pour notre région. Cela signifie des opportunités de retombées pour des dizaines de milliers de personnes. Cela signifie des familles qui pourront payer leur épicerie pour les prochaines décennies.

« Je ne vois pas qu’il y ait de négatif à tout cela. »