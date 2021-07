Le Canada ouvrira ses frontières aux Américains pour la première fois depuis mars 2020… mais seuls les visiteurs entièrement vaccinés seront autorisés

La frontière s’ouvrira aux Américains le 9 août, mais ils doivent avoir été complètement vaccinés au moins 14 jours avant le voyage, a déclaré Ottawa dans un communiqué lundi. Les voyageurs vaccinés d’autres pays pourront entrer dans le pays à partir du 7 septembre. « à condition que la situation épidémiologique nationale reste favorable », selon la déclaration.

Les seuls vaccins Covid-19 qui seront acceptés sont ceux fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Les voyageurs qui ne peuvent pas fournir de preuve de vaccination, ou dont le vaccin ne figure pas sur la liste approuvée du Canada, seront refoulés.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les gens attendent avec impatience une réouverture de la frontière au monde », a déclaré Bill Blair, ministre de la Santé publique et de la Protection civile. « Nous avons été pleinement engagés avec nos homologues américains, étant donné les liens économiques et familiaux profonds entre nos deux pays. » Il a ajouté que les mesures aux frontières sont assouplies sur la base de « des preuves scientifiques et les conseils de nos experts en santé publique ».

L’administration du président Joe Biden n’a pas encore rendu la pareille. Les États-Unis restent fermés aux voyageurs canadiens non essentiels. Toute décision de réouverture sera guidée par des experts en santé publique, a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « Mais nous regardons et sommes guidés par nos propres experts médicaux », elle a dit. « Je ne le regarderais pas à travers une intention réciproque. »

Environ 70 % des Canadiens ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19, le taux le plus élevé parmi les pays du G20. Les États-Unis, en comparaison, sont à 56 %.

Même les voyageurs vaccinés auront besoin d’un test moléculaire Covid-19 avant l’entrée. Certains seront également sélectionnés au hasard pour être testés le jour de leur arrivée.

Tous les voyageurs, y compris les Canadiens de retour, devraient avoir un plan de quarantaine au cas où il serait déterminé à la frontière qu’ils doivent être isolés, a déclaré le gouvernement. À partir du 9 août, les passagers aériens à l’arrivée ne seront plus tenus de rester dans un hôtel de quarantaine pendant trois jours.

