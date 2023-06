Le Canada ouvre une enquête sur le voyage meurtrier d’OceanGate vers les ruines du Titanic

Une agence gouvernementale canadienne ouvre une enquête sur le submersible OceanGate Titan et le cargo qui a fourni un soutien depuis la surface.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a annoncé vendredi qu’il enquêtera sur l’incident mortel impliquant le submersible Titan et le navire battant pavillon canadien Polar Prince.

« Conformément à la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et aux ententes internationales, le BST, en tant qu’autorité chargée de l’enquête de l’État du pavillon du navire de soutien impliqué dans l’événement, mènera une enquête de sécurité concernant les circonstances de cette opération menée par le navire battant pavillon canadien Polar Prince », indique un avis de déploiement. « Une équipe d’enquêteurs du BST se rend à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) pour recueillir des renseignements, mener des entrevues et évaluer l’événement. Au cours des prochains jours, nous coordonnerons nos activités avec les autres organismes concernés.

Le Titan a perdu le contact avec son navire de surface dimanche, et ses débris ont été retrouvés jeudi, selon les garde-côtes, précisant que tous les passagers et membres d’équipage sont présumés morts.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Les débris sont compatibles avec la perte catastrophique de la chambre de pression. Suite à cette détermination, nous avons immédiatement informé les familles », a déclaré le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains aux journalistes. « Au nom de la Garde côtière des États-Unis et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles. »

Michael Ruiz et Bradford Betz de Fox News ont contribué à ce rapport.