Le Canada ouvre la voie en matière de soins de santé pour les astronautes — à utiliser ici aussi sur Terre

Alors que les humains recommencent leur incursion vers la lune, il y a de très sérieuses questions sur la façon de s’assurer que nous pouvons le faire en toute sécurité.

Après tout, l’espace est dangereux. Très dangereux. Il y a la menace que votre fusée pourrait exploser, ou il pourrait y avoir un problème avec votre vaisseau spatial. Il existe également un risque de débris spatiaux ou de météoroïdes.

Mais la plus grande menace est pour notre santé.

Nos corps ont été conçus pour la Terre : sa gravité, son air, son atmosphère. Il n’y a rien de tout cela dans l’espace, plus le rayonnement spatial mortel à prendre en compte.

Et puis il n’y a que les soucis de santé au quotidien.

C’est pourquoi l’Agence spatiale canadienne (ASC) s’emploie à développer une technologie qui sera utilisée dans l’espace pour aider les astronautes à rester aussi en sécurité que possible dans le cadre de son Initiative La santé au-delà. Mais la prime ? Cette technologie est d’abord développée pour ceux d’entre nous qui vivent ici sur Terre.

L’astronaute Chris Hadfield effectue une évaluation de sa condition physique à bord de la Station spatiale internationale en 2012. (NASA)

L’une des initiatives de l’ASC se fait en collaboration avec Incidence Canada (un effort pangouvernemental pour financer l’innovation). Appelé le Défi des soins de santé dans l’espace lointain il s’agit d’un concours ouvert aux entreprises qui souhaitent développer de nouvelles technologies de diagnostic et de détection qui seront utilisées dans les communautés éloignées du Canada et pour les astronautes lors de leurs missions dans l’espace lointain vers la lune et éventuellement vers Mars.

“Nous pensons que lorsque les astronautes passeront plus de temps sur la lune et se prépareront à aller sur Mars, ils devront augmenter leur capacité à prendre soin de leur propre santé, à être autonomes, en matière de santé soins », a déclaré Annie Martin, gestionnaire de portefeuille Health Beyond à l’ASC.

“Mais alors que nous nous préparons pour ces missions, nous cherchons à appliquer ce que nous apprenons, ce que nous développons pour les Canadiens, à améliorer l’accès aux soins de santé, et plus précisément, nous pensons aux communautés médicalement isolées. Ainsi, les communautés dans le Nord, les régions rurales, les communautés autochtones, le déploiement militaire, la gestion des catastrophes, les équipes de sauvetage, etc. »

Certaines personnes pourraient se demander ce que l’exploration spatiale fait pour nous ici, chez nous, mais il y a de nombreuses choses qui sont sorties des humains vivant et travaillant dans l’espace – ce que les agences spatiales appellent des retombées. Certains plus notables incluent moniteurs de fréquence cardiaque , capteurs utilisé dans les appareils photo reflex numériques, un analyseur d’os utilisé pour surveiller les personnes atteintes d’ostéoporose et des choses comme mousse à mémoire de forme et aspirateurs sans fil .

Même la technologie du Canadarm est utilisée dans cerveau , chirurgies cardiaques et vertébrales .

À défis similaires, solutions similaires

Cependant, cette fois, le CSA fait l’inverse. Au lieu d’inventer quelque chose pour l’utiliser dans l’espace, l’ASC et Impact Canada recherchent une technologie qui peut être utilisée pour servir les Canadiens, mais qui peut aussi être utilisé dans l’espace pour les astronautes.

Cela est devenu plus pressant après que le Canada a accepté d’aider à construire la passerelle lunaire, une station spatiale qui orbitera autour de la lune, et plus encore lorsque le Canada a signé pour le Accords d’Artémis qui est l’accord pour participer à notre retour sur la lune, sur Mars et éventuellement au-delà.

Cette illustration montre à quoi ressemblera la station spatiale Lunar Gateway, ainsi que le Canadarm3, fourni par MDA, basé à Brampton, en Ontario. (MDA)

Dans cet esprit, en 2021, le Deep Space Healthcare Challenge a été lancé.

Il y a trois étapes du défi avant le prix final de 500 000 $ . Déjà 20 entreprises ont atteint l’étape 2.

Quelques Finalistes de l’étape 1 comprennent des recherches de l’Université McMaster, de l’Université de Montréal et de plusieurs entreprises indépendantes de partout au pays.

Les innovations proposées comprennent un appareil à ultrasons automatisé mains libres, par Sonoscope Inc. de Longueuil, au Québec; un IRM ultraléger par Pelican MRI de Saskatoon; et un assistant médical virtuel alimenté par l’intelligence artificielle par ADGA Group Consultants Inc. d’Ottawa.

L’astronaute canadien Dr David Saint-Jacques fait partie du jury d’Impact Canada. Il n’est pas étranger aux soins de santé à distance ou à la vie dans l’espace. Il a passé 204 jours à bord de l’ISS du 3 décembre 2018 au 24 juin 2019, le plus long de tous les Canadiens.

Mais avant d’être astronaute, il était médecin et co-chef de la médecine au Centre de santé Inuulitsivik à Puvirnituq, au Nunavik, une communauté inuite de la baie d’Hudson.

Pendant qu’il était sur l’ISS, il portait une chemise appelée Bio-Moniteur qui garde une trace des signes vitaux comme la fréquence cardiaque, la respiration, la température de la peau et plus encore. C’est un exemple de quelque chose qui, selon lui, pourrait être utilisé dans les collectivités éloignées.

Saint-Jacques essaie le Bio-Monitor, une nouvelle technologie canadienne, pour la première fois dans l’espace en 2019. Le système innovant de chemise intelligente est conçu pour mesurer et enregistrer les signes vitaux des astronautes. (ASC/NASA)

“Imaginez un aîné atteint d’une grave maladie pulmonaire chronique. Peut-être que vous pouvez voir les premiers signes avant qu’il ne s’effondre vraiment et qu’il doive être évacué”, a déclaré Saint-Jacques.

“Peut-être que nous pouvons l’aider avec des antibiotiques avant … il commence à y avoir des signes de respiration plus rapide, par exemple. Donc tout cela est un rêve de ciel bleu, mais je suis frappé de voir à quel point la pratique de la médecine dans un région éloignée et dans l’espace ont parce que c’est fondamentalement les mêmes problèmes de longue distance, de manque d’équipement, de manque de personnel spécialisé, de retards de communication.”

Des défis similaires signifient des solutions similaires, a-t-il déclaré.

Être un leader mondial

Le Dr Farhan Asrar est professeur adjoint à la faculté de médecine de l’Université de Toronto, mais il s’intéresse également de près à la façon dont la technologie utilisée dans l’espace peut nous être bénéfique ici sur Terre. Plus récemment, il a publié un article dans la revue Canadian Family Physician co-écrit par Saint-Jacques et l’ancien astronaute et médecin canadien Dave Williams.

“Les gens pourraient ne pas se rendre compte que la télémédecine moderne, les origines sont essentiellement basées sur les programmes spatiaux et les agences qui se connectent avec les astronautes”, a déclaré Asrar. “Nous avons utilisé différentes versions des soins virtuels et de la médecine à distance, même en ce moment, alors qu’il y avait tout un verrouillage en cours.”

Et il croit que le Canada, avec son petit budget et sa population moins nombreuse que les États-Unis, tient bon lorsqu’il s’agit de fournir des soins de santé dans l’espace.

L’astronaute David Saint-Jacques manipule le bio-analyseur à bord de la station spatiale en 2019. Le bio-analyseur fournit les résultats des tests sanguins en deux à trois heures. À l’avenir, la technologie canadienne pourrait également aider à surveiller la santé des astronautes tout au long de leurs missions à bord de la station. (ASC/NASA)

“Je pense que ce que j’apprécie vraiment, l’Agence spatiale canadienne dans son ensemble, ils ont en quelque sorte examiné… quelle est l’expertise que nous pouvons encore être un chef de file mondial, et vraiment nous concentrer dessus ou nous spécialiser dans ces domaines spécifiques ,” il a dit.

Cette expertise comprend des astronautes-médecins leaders comme le Dr Bob Thirsk, Williams, Saint-Jacques et la neurologue Dr Roberta Bondar, a noté Asrar.

“Le leadership qu’ils ont assumé au niveau mondial, je dirais que c’est certainement quelque chose que le Canada a joué dans le domaine des soins de santé et de l’espace.”

L’ASC organise son sommet Health Beyond 2022 du 29 novembre au 1er décembre pour souligner le travail visant à placer le Canada à l’avant-garde non seulement des soins de santé dans l’espace lointain, mais aussi de la prestation de soins de santé aux communautés éloignées.

Le gestionnaire de portefeuille de Health Beyond, Martin, a déclaré que l’avenir s’annonçait prometteur pour l’innovation canadienne et l’avenir des soins de santé, tant dans l’espace que sur la terre ferme.

“L’exploration spatiale est certainement un moteur d’inspiration, inspirant la prochaine génération et cette idée d’explorer plus avant pour voir ce que nous ne savons pas”, a déclaré Martin de l’ASC.

“Nous sommes des explorateurs… mais alors que nous explorons cet inconnu et cherchons où nous pouvons étendre notre présence dans l’univers, nous devons assurer la sécurité de ces explorateurs. Et ce faisant, nous faisons progresser des technologies qui ont des effets immédiats. bénéfice sur Terre.”