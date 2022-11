Le Canada ordonne aux entreprises chinoises de se retirer des accords sur les minéraux rares

Le Canada a ordonné mercredi à trois sociétés chinoises de céder leurs participations dans des sociétés canadiennes de minéraux de terres rares, invoquant des raisons de “sécurité nationale”.

Les sociétés condamnées à céder leurs participations sont Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co Ltd, Chengze Lithium International Limited et Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd, selon un communiqué.

Les agences canadiennes de sécurité nationale et de renseignement ont effectué un “examen rigoureux” des entreprises avant que la décision ne soit prise, a déclaré François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, de la Science et de l’Industrie.

“Alors que le Canada continue d’accueillir les investissements directs étrangers, nous agirons de manière décisive lorsque les investissements menacent notre sécurité nationale et nos chaînes d’approvisionnement essentielles en minéraux”, a déclaré Champagne.

Les minéraux de terres rares sont considérés comme essentiels pour les technologies vertes du futur et ont déjà des utilisations dans les industries de l’électronique, de l’aérospatiale, de l’automobile et de la défense.

L’annonce est intervenue cinq jours après que le Canada a resserré sa réglementation sur les investissements dans les minéraux rares pour les entreprises d’État étrangères, n’autorisant les investissements que “sur une base exceptionnelle”.

Ottawa a créé une liste de 31 soi-disant «minéraux critiques» qu’il juge essentiels à sa propre prospérité économique, notamment le cobalt, le lithium et le manganèse utilisés dans les panneaux solaires, les éoliennes et les batteries des véhicules électriques.

Au cours des deux dernières décennies, la Chine, le plus grand producteur mondial de minéraux de terres rares, a investi des milliards de dollars au Canada pour s’assurer un approvisionnement en métaux rares.