Le Canada ordonne aux entreprises chinoises de quitter l’extraction du lithium

Le Canada a ordonné mercredi à trois entreprises chinoises de céder leurs investissements dans les minéraux critiques canadiens, invoquant la sécurité nationale.

En réponse, la Chine a accusé Ottawa d’utiliser la sécurité nationale comme prétexte et a déclaré que l’ordonnance de cession enfreignait les règles du commerce international et du marché.

Alors que les pays se font concurrence pour consolider les réserves de matériaux nécessaires à une transition vers une économie plus propre, la nouvelle a fait chuter les actions des entreprises chinoises jeudi, bien qu’elles aient déclaré dans des documents boursiers qu’elles ne s’attendaient pas à un impact majeur sur leurs performances.

Les trois personnes condamnées à céder leurs investissements sont Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co Ltd, Chengze Lithium International Ltd, également basée à Hong Kong, et Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd.

Le gouvernement canadien a ordonné la cession après un “examen rigoureux” des entreprises étrangères par la communauté canadienne de la sécurité nationale et du renseignement, a déclaré le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne dans un communiqué.

« Alors que le Canada continue d’accueillir les investissements directs étrangers, nous agirons de manière décisive lorsque les investissements menacent notre sécurité nationale et nos chaînes d’approvisionnement essentielles en minéraux, tant au pays qu’à l’étranger », a déclaré M. Champagne.

Sinomine a été invitée à vendre son investissement dans Power Metals Corp PWM.V, Chengze Lithium a été invitée à céder son investissement dans Lithium Chile Inc LITH.V et Zangge Mining a dû quitter Ultra Lithium Inc ULT.V.

‘DÉRAISONNABLE’

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que le gouvernement canadien utilisait la sécurité nationale comme prétexte pour bloquer la coopération normale entre les entreprises chinoises et canadiennes et endommageait les chaînes d’approvisionnement mondiales.

“La Chine exhorte le Canada à cesser de cibler déraisonnablement les entreprises chinoises (au Canada) et à (leur) fournir un environnement commercial équitable, impartial et non discriminatoire”, a déclaré Zhao lors d’une conférence de presse régulière, ajoutant que Pékin défendrait résolument les droits légitimes et intérêts des entreprises chinoises

Les prix spot du lithium ont augmenté de plus de 200 % au cours de la dernière année, en raison de contraintes d’approvisionnement qui devraient perdurer.

Rystad Energy prévoit que l’offre de minéraux primaires de lithium sera inférieure de 8,5 % à la demande totale de lithium en 2025, contre environ 10 % de moins que la demande cette année.

“La dernière attitude d’Ottawa souligne la concurrence mondiale des minéraux critiques pour les batteries à la lumière de l’explosion prévue de la demande de batteries pour véhicules électriques”, a déclaré Susan Zou, analyste principale chez Rystad Energy, à propos de la décision du Canada.

Le cours de l’action de Sinomine Resources a chuté de 7,8% à 86,74 yuans (11,86 dollars) jeudi, tandis que le cours de l’action de Chengxin a chuté de 4% mais a clôturé en hausse de 0,7% à 45,65 yuans. Le cours de l’action de Zangge Mining a chuté de 3,7 % au cours de la journée avant de grimper de 1,1 % pour clôturer à 28,96 yuans.

La semaine dernière, Ottawa a déclaré qu’il devait construire une chaîne d’approvisionnement en minéraux critiques résiliente avec des partenaires partageant les mêmes idées, car il a défini des règles destinées à protéger les secteurs des minéraux critiques du pays contre les entreprises d’État étrangères.

« Le gouvernement fédéral est déterminé à travailler avec les entreprises canadiennes pour attirer des investissements étrangers directs de partenaires qui partagent nos intérêts et nos valeurs », a déclaré M. Champagne.

Le Canada possède d’importants gisements de minéraux critiques tels que le nickel et le cobalt, essentiels pour une énergie plus propre et d’autres technologies. La demande de minerais devrait augmenter au cours des prochaines décennies.

Plus tôt cette année, des pays comme la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis ont établi un partenariat visant à sécuriser l’approvisionnement en minéraux critiques à mesure que la demande mondiale augmente.



(Reportage par Ismail Shakil à Ottawa et Siyi Liu à Pékin, reportage supplémentaire par Eduardo Baptista à PékinMontage par Chris Reese, Sandra Maler et Barbara Lewis)