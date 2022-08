Le Canada nomme une nouvelle infirmière en chef

OTTAWA –

Alors que les tensions dans le système de soins de santé continuent de se faire sentir dans tout le pays, le gouvernement fédéral a nommé Leigh Chapman au poste d’infirmière en chef du Canada. Le rôle de Chapman sera de représenter les infirmières au niveau fédéral et de fournir des conseils stratégiques du point de vue des soins infirmiers à Santé Canada alors qu’il est appelé à en faire plus pour endiguer la crise.

« De nombreux professionnels de la santé, y compris les infirmières, font actuellement face à d’énormes défis en raison de la pandémie de COVID-19… En fait, il existe déjà un certain nombre de juridictions au Canada qui signalent des pénuries d’infirmières, ce qui a un impact sur le fonctionnement des salles d’urgence et d’autres services de santé essentiels dont les Canadiens ont besoin et qu’ils méritent », a déclaré le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, en dévoilant Chapman comme le choix pour le poste.

“Avec cette crise croissante, nous devons soutenir nos infirmières, nous assurer qu’elles sont entendues et que leurs défis sont relevés avec des solutions. Nous avons besoin des bons conseils et de l’expertise pour éclairer notre voie”, a déclaré Duclos mardi. « Nous avons tous hâte d’apprendre de la vaste expérience et de la perspicacité de la Dre Chapman… Je suis convaincue qu’elle accroîtra la visibilité, la contribution et l’influence des infirmières et infirmiers du Canada à l’échelle nationale.

Chapman – une infirmière autorisée (IA) avec près de 20 ans d’expérience et un doctorat. de la faculté des sciences infirmières de l’Université de Toronto – remplira un rôle que les libéraux ont promis de rétablir plus tôt cette année.

Elle participera à l’élaboration d’une politique générale du système de santé, travaillera avec les organismes de réglementation et les éducateurs, jouera un rôle de rassembleur auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux et représentera le gouvernement fédéral lors de forums de santé publique au Canada et à l’étranger, a déclaré Duclos.

S’adressant aux journalistes mardi, Chapman a déclaré qu’elle avait hâte d’assumer ce rôle et s’engage à collaborer avec les infirmières de première ligne, les régulateurs et les éducateurs pour renforcer la profession et amplifier la différence qu’elle a vue voir les infirmières faire dans la vie des patients.

«Cela a été une période incroyablement difficile au cours de la pandémie. Nous avons eu des infirmières qui prodiguaient des soins de fin de vie par iPad, travaillant très rapidement au-delà de ce qui était imaginable. Donc, avant tout, mon message est un message de remerciement pour ceux qui ont travaillé à divers titres au cours de la pandémie », a déclaré Chapman. «J’espère vraiment, vraiment que les infirmières qui exercent la profession trouveront des ressources pour rester, et j’espère que nous pourrons également rendre le lieu de travail propice à cela. Parce que nous avons absolument besoin de tout le monde sur le pont.

Parmi les questions sur lesquelles elle donnera des conseils figurent la planification de la main-d’œuvre, les soins de longue durée, les soins palliatifs, les soins de santé mentale et la toxicomanie. La nomination est pour un mandat de deux ans, avec possibilité de prolongation.

En février, lorsque Duclos a annoncé que le gouvernement fédéral rétablirait le poste supprimé en 2012, il a souligné le rôle que les infirmières – le plus grand groupe de professionnels de la santé réglementés au Canada – ont joué pendant la pandémie de COVID-19. Cette décision a été applaudie par les organisations d’infirmières, qui avaient fait pression pour que le poste soit rétabli.

« L’OIIO renforcera le système de santé du Canada en fournissant à Santé Canada des conseils stratégiques en matière de politiques dans une perspective infirmière. Il sera également essentiel pour soutenir une réponse nationale aux importantes pénuries de ressources humaines en santé qui existent à travers le pays et pour stabiliser le personnel infirmier. main-d’œuvre au-delà de la pandémie de COVID-19 », a déclaré l’Association des infirmières et infirmiers du Canada dans un communiqué à l’époque.

La première infirmière en chef du Canada a été nommée en 1968 et, en 1999, le Bureau de la politique des soins infirmiers a été créé au sein de la Direction générale de la politique stratégique de Santé Canada.

La décision d’abandonner le poste il y a dix ans était due au “réalignement des ressources sur les priorités”, selon le gouvernement.

“Cependant, dans l’environnement actuel, le CNO est considéré comme un rôle important et a été doté en conséquence”, a déclaré le gouvernement dans un communiqué mardi.