Le Canada nomme un nouvel ambassadeur en Ukraine alors que le pays célèbre son indépendance durement combattue – National

Le Canada a nommé jeudi un nouvel ambassadeur en Ukraine, une annonce qui coïncide avec la célébration annuelle de l’indépendance de ce pays en difficulté, alors qu’il lutte pour repousser l’invasion russe vieille de 18 mois.

Natalka Cmoc, une ukrainienne qui a occupé des postes dans le pays liés aux droits de l’homme et aux programmes de sécurité, a « des liens profonds avec la communauté ukrainienne en Ukraine et au Canada », a déclaré le gouvernement canadien dans un communiqué annonçant sa nomination.

« Elle sera les yeux et les oreilles du Canada à Kiev et veillera à ce que le Canada soit en mesure de continuer à soutenir l’Ukraine pendant cette période difficile et à long terme », indique le communiqué d’Affaires mondiales Canada.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a félicité la Cmoc dans un communiqué et a remercié sa prédécesseure, Larisa Galadza, qui occupe ce poste depuis 2019.

«Merci Larisa de représenter les Canadiens et de toujours défendre ce qui est juste», a déclaré Joly sur les réseaux sociaux.

Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à @LGaladza, qui a accompli un travail formidable pour construire et entretenir d’excellentes relations avec l’Ukraine au cours des quatre dernières années. Merci Larisa de représenter les Canadiens et de toujours défendre ce qui est juste. – Mélanie Joly (@melaniejoly) 24 août 2023

Cmoc a été conseiller à l’ambassade d’Ukraine de 2011 à 2013, travaillant sur les programmes relatifs à la démocratie et aux droits de l’homme.

En 2014, elle a travaillé à l’établissement des premières opérations de programmation de sécurité du Canada en Ukraine à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Russie et a soutenu le lancement de l’opération UNIFIER, le programme de formation militaire canadien pour les forces armées ukrainiennes.

Joly a déclaré que le travail « sera un atout » alors que Cmoc assumera le rôle d’ambassadeur.

Plus récemment, Cmoc a occupé des postes dans d’autres ministères gouvernementaux, notamment ceux de la Défense et des Services aux Autochtones. Elle était plus récemment directrice générale de Services publics et Approvisionnement Canada, où elle s’occupait de l’infrastructure et de la modernisation de la Cité parlementaire.

L’Ukraine est confrontée à d’énormes défis en matière d’infrastructures et de reconstruction qui dureront des années lorsqu’elle sera en mesure de se remettre de l’invasion actuelle de la Russie.





Plus tôt jeudi, Joly a reçu l’ambassadrice ukrainienne au Canada Yuliya Kovaliv et d’autres envoyés étrangers au siège d’Affaires mondiales Canada pour marquer le Jour de l’indépendance de l’Ukraine, où le soutien au pays en pleine guerre était un sujet clé.

Ottawa affirme qu’il se prépare à une action diplomatique sur plusieurs continents pour amener le monde à approuver la vision de Kiev d’une fin à la guerre, à travers un plan qui comprend une restauration complète de tout le territoire ukrainien et un tribunal pour crimes de guerre.

Au cours de l’événement, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a exhorté le Canada à utiliser son « muscle diplomatique » pour aider à rassembler du soutien pour le plan de paix de l’Ukraine.

Kuleba a également utilisé son discours vidéo pour appeler Ottawa à accroître son soutien à la lutte contre les mines terrestres et à prolonger le financement militaire au-delà de l’année prochaine, selon un article de la Presse canadienne sur le petit-déjeuner à huis clos.

L’histoire continue sous la publicité

Joly a déclaré qu’Ottawa en révélerait davantage dans les prochains jours, mais elle s’est montrée ouverte à l’appel de l’Ukraine en faveur d’un engagement militaire à long terme, tout en déclarant explicitement que le Canada soutiendrait le plan de paix.

Le petit-déjeuner a réuni les principaux envoyés de plusieurs pays européens, ainsi que d’États qui n’ont pas carrément condamné la Russie pour l’invasion, comme l’Inde, l’Afrique du Sud et le Nigeria.

Avec des fichiers de la Presse Canadienne