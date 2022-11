Le Canada nomme son équipe pour la Coupe du monde de football 2022

L’entraîneur-chef de l’équipe masculine senior de soccer du Canada, John Herdman, a nommé les 26 joueurs qui, selon lui, sont les mieux placés pour représenter le pays à la Coupe du monde de la FIFA au Qatar.

Il n’y a pas eu de surprises majeures car les grands noms d’Alphonso Davies, Jonathan David et Atiba Hutchinson, entre autres, étaient tous inclus. Peut-être que la plus grande question concernait le défenseur Doneil Henry qui s’est blessé lors de l’échauffement pour le match amical du Canada contre Bahreïn le vendredi 11 novembre et il ratera maintenant la Coupe du monde à cause de cela.

L’équipe comprend trois gardiens, sept défenseurs, huit milieux de terrain et huit attaquants. En juin dernier, la FIFA a confirmé que les équipes pouvaient inclure 26 joueurs au lieu des 23 habituels, compte tenu du fait que cette Coupe du monde se déroule au milieu de la saison de football des clubs, par opposition à la pause estivale habituelle. Les absences potentielles de dernière minute dues à la COVID-19 sont également un facteur.

C’était vraiment un effort d’équipe pour se rendre au Qatar alors que 39 joueurs ont contribué à la course de qualification du Canada pour la Coupe du monde, alors ayez une pensée pour ceux qui n’ont pas réussi, car ils ont tous eu un rôle à jouer pour rendre ce moment historique possible. Certains auront raté leur dernière chance à une Coupe du monde tandis que d’autres risquent de devoir faire leurs preuves au cours des quatre prochaines années et espèrent avoir une opportunité en 2026, lorsque le Canada sera l’hôte aux côtés des États-Unis et du Mexique.

Le défenseur Scott Kennedy s’est blessé à l’épaule le 29 octobre en action pour la Bundesliga 2 de Ratisbonne en Allemagne et a été exclu pour la Coupe du monde, tout comme le gardien Maxime Crepeau, qui a subi une fracture de la jambe droite le 5 novembre. tout en représentant le Los Angeles FC en finale de la Coupe MLS.

Kennedy compte huit sélections pour le Canada et a joué un rôle essentiel dans la construction de la solide culture d’équipe recherchée par Herdman, tandis que Crepeau devait être la deuxième option de gardien de but du Canada derrière Milan Borjan jusqu’à la blessure. Crepeau a subi une intervention chirurgicale réussie le 6 novembre.

Le Canada s’est qualifié pour cette Coupe du monde en terminant premier devant le Mexique et les États-Unis hors de la région de la CONCACAF, marquant le plus de buts et en concédant également le moins.

La Belgique, un sérieux prétendant au trophée, sera le premier adversaire du Canada dans le groupe F le 23 novembre, suivie de la Croatie le 27 novembre et du Maroc le 1er décembre. L’intégralité de la Coupe du monde est diffusée sur CTV et TSN.

ÉQUIPE CANADA AU COMPLET



Gardiens (3): Milan Borjan (Etoile Rouge de Belgrade), Dayne St. Clair (Minnesota United), James Pantemis (CF Montréal).



Défenseurs (7): Steven Vitoria (Chaves), Alistair Johnston (CF Montréal), Richie Laryea (Nottingham Forest/Toronto FC en prêt), Kamal Miller (CF Montréal), Sam Adekugbe (Hatayspor), Joel Waterman (CF Montréal), Derek Cornelius (Panetolikos ).



Milieux de terrain (8): Atiba Hutchinson (Besiktas), Jonathan Osorio (Toronto FC), Stephen Eustaquio (FC Porto), Liam Fraser (Deinze), Samuel Piette (CF Montréal), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC), Ismael Kone (CF Montréal), David Wotherspoon (St. Johnstone FC).



Attaquants (8): Alphonso Davies (Bayern Munich), Jonathan David (Lille), Cyle Larin (Club Bruges), Ike Ugbo (Troyes), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Tajon Buchanan (Club Bruges), Junior Hoilett (Reading), Liam Millar ( Bâle).