Le Canada nomme l’entraîneur de l’équipe nationale de Marsch avant la Copa America

L’ancien manager de Leeds United et du RB Leipzig, Jesse Marsch, est le nouveau manager de l’équipe nationale masculine du Canada, a annoncé lundi l’Association Canada Soccer (CSA).

Un communiqué indique que Marsch se joindra immédiatement à un accord jusqu’à la fin juillet 2026 et dirigera le Canada à la Copa América plus tard cette année, à la Gold Cup de la Concacaf l’année prochaine et à la Coupe du monde en 2026 que le Canada co-organise avec les États-Unis. et le Mexique.

L’annonce a été faite sur un compte de réseau social du CSA. via un appel Facetime entre Marsch et le PDG de l’équipe nationale, Kevin Blue. Marsch remplace Mauro Biello, qui était à la tête du club depuis août dernier lorsque John Herdman a démissionné pour occuper le poste de manager du Toronto FC de la MLS.

« Cette équipe sera quelque chose qui enthousiasmera toute la communauté canadienne et sera prête à la soutenir », a déclaré Marsch lors de l’annonce. « Nous allons jouer avec puissance et inspiration, et nous allons y aller.

« J’ai hâte de commencer. »

Une déclaration écrite ajoutée: « C’est un honneur absolu de représenter et de diriger l’équipe nationale masculine du Canada dans notre préparation pour une Coupe du monde à domicile. La combinaison du nouveau leadership au sein de Canada Soccer couplée au potentiel de ce bassin de joueurs dynamique m’a inspiré, et je je suis prêt et impatient d’assumer cette énorme responsabilité.

« Mon enthousiasme et mon impatience de commencer sont immenses. L’un de mes principaux objectifs sera d’aider à unir la communauté du soccer au Canada pour soutenir nos efforts pour réussir sur et en dehors du terrain. All In for 2026! »​

Le Canada sera regroupé avec l’Argentine, le Pérou et le Chili, champions de la Coupe du monde, lors de la Copa América de cet été. Ses premiers matchs à la tête seront des matchs amicaux contre les Pays-Bas le 6 juin et la France le 9 juin.

L’embauche accroît immédiatement la rivalité entre les équipes masculines du Canada et des États-Unis. Après que le contrat de Gregg Berhalter avec l’USMNT ait expiré fin 2022, Marsch était finaliste pour le poste aux États-Unis. Mais la Fédération américaine de football a finalement décidé de revenir à Berhalter à la suite d’une enquête sur un incident de violence domestique vieux de plusieurs décennies.

Les États-Unis ont dominé le Canada pendant 34 ans, entre 1985 et 2019, restant invaincus en 17 matches. Mais le Canada a affronté les États-Unis sur un pied d’égalité depuis lors, les Canadiens ayant une fiche de 2-3-2 lors de leur qualification pour la Coupe du monde 2022, gagnant quatre points sur six possibles contre les États-Unis lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Il s’agissait de la première campagne de qualification réussie du Canada pour la Coupe du monde depuis 1986.

Ce poste sera le premier de Marsch depuis son licenciement par Leeds en février 2023. Il a réussi à maintenir l’équipe en Premier League à la fin de la campagne 2021-22, avec une victoire à Brentford le dernier jour de la saison. Mais Marsch et Leeds n’ont pas pu profiter de ce sursis et ont finalement été relégués à la fin de la campagne 2022-23.

Marsch a également connu un bref passage à Leipzig au cours duquel l’équipe a connu des difficultés au cours de ses quatre mois à la tête, remportant seulement cinq des 14 matches de championnat.

Marsch a eu beaucoup plus de succès avec les New York Red Bulls et le FC Red Bull Salzburg. Marsch a mené les Red Bulls à deux Supporters’ Shields en 2015 et 2018. Avec Salzbourg, il a mené l’équipe à des doubles consécutifs en championnat et en coupe, ainsi qu’à deux reprises en progressant vers la phase de groupes de l’UEFA Champions League.