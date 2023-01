Le Canada nomme Amira Elghawaby comme première conseillère anti-islamophobie

Amira Elghawaby, journaliste, défenseure des droits de la personne et membre de la Fondation canadienne des relations raciales, a été nommée à ce poste et fournira un soutien consultatif aux initiatives gouvernementales.

En 2021, le pays a été secoué par ce que la police a qualifié de crime de haine «ciblé» lorsqu’un homme a été accusé d’avoir utilisé une voiture pour faucher cinq membres d’une famille en Ontario en raison de leur foi musulmane, tuant quatre personnes et blessant un 9- garçon d’un an. Les autorités l’ont décrit comme un “acte de meurtre de masse” enraciné dans une “haine indescriptible”. Il a rouvert les blessures d’une tragédie de 2017 lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur des fidèles dans une mosquée de Québec, tuant six personnes et en blessant 19.