Le Canada n’exigera pas de masques dans les avions et abandonne le mandat de vaccination

Les voyageurs étrangers non vaccinés qui sont autorisés à entrer au Canada sont actuellement soumis à des tests d’arrivée obligatoires et à une quarantaine de 14 jours.

«La suppression des mesures frontalières a été facilitée par un certain nombre de facteurs, notamment une modélisation qui indique que le Canada a largement dépassé le pic de la vague alimentée par Omicron BA.4 et BA.5, les taux de vaccination élevés du Canada, la baisse des hospitalisations et des décès. ainsi que la disponibilité et l’utilisation de rappels de vaccins (y compris une nouvelle formulation bivalente), de tests rapides et de traitements pour le COVID-19 », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.