Le Canada n’en fait pas assez avec ses immigrants hautement scolarisés, selon Statistique Canada

Être médecin est le rêve de toute une vie pour Ayman Jabril, 35 ans. Il est passionné par les soins aux patients, en expliquant clairement les traitements médicaux et en les suivant au fil du temps. Il a suivi une formation et a travaillé comme médecin au Yémen et en Arabie saoudite, mais n’a pas encore progressé dans sa formation et sa certification au Canada, bien qu’il ait passé une foule d’examens de qualification depuis son arrivée en 2017.

Il a jonglé avec ces examens tout en soutenant sa jeune famille à travers une variété d’emplois : en tant que chauffeur pour Uber et Amazon, en livrant des pizzas et, plus récemment, en tant qu’examinateur médical et éducateur – conseillant les membres de la communauté sur le COVID-19 et administrant des vaccins.

“Je fais un travail dans le domaine de la médecine. Mais je ne suis pas médecin”, a déclaré Jabril de Montréal, où il vit avec sa femme Maram Mohammed – également médecin formée à l’étranger – et ses jeunes filles Aseel et Leen.

Un afflux constant d’immigrants hautement scolarisés a aidé le Canada à conserver son premier rang en tant que pays du G7 avec le pourcentage le plus élevé (57,5 %) de personnes en âge de travailler titulaires d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires, selon Les données du recensement de Statistique Canada publiées mercredi.

Pourtant, l’agence a également suggéré que le pays “laisse les talents sur la table” en ne reconnaissant pas la formation et les qualifications des travailleurs formés à l’étranger une fois qu’ils sont ici.

Plus de 1,3 million de nouveaux immigrants l’ont installée de façon permanente entre 2016 et 2021, selon Statistique Canada, le le plus grand nombre jamais atteint dans un recensement canadien.

Ayman Jebril, qui vit à Montréal avec sa femme Maram Mohammed et ses filles Aseel et Leen, a suivi une formation et travaillé comme médecin au Yémen et en Arabie saoudite avant d’émigrer au Canada en 2017. (Soumis par Ayman Jebril)

Près de 60 % des nouveaux immigrants en âge de travailler (âgés de 25 à 64 ans) sont titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur, selon l’agence. Cependant, un peu plus de 25 % des diplômés étrangers étaient surqualifiés pour les emplois qu’ils occupent ici; définis comme des emplois qui exigent au plus un diplôme d’études secondaires.

Le «décalage» s’étend aux secteurs à forte demande – comme les soins de santé – qui ont été soumis à une pression énorme au milieu de la pandémie de COVID-19, a déclaré Statistique Canada. L’agence a constaté que seulement 36,5% des immigrants formés à l’étranger en soins infirmiers autorisés travaillaient dans ce domaine (ou dans une profession étroitement liée), par exemple, et 41,1% avec des diplômes de médecine étrangers travaillaient comme médecins.

Au cours des dernières années, Jabril estime avoir rencontré plus de 150 médecins formés à l’étranger à Montréal seulement et dit qu’ils ont tous vécu essentiellement la même histoire d’être coincé sur place.

“J’ai postulé dans plus de 30 départements de médecine familiale et programmes de formation en médecine interne dans tout le pays”, a-t-il déclaré.

“J’ai postulé d’un océan à l’autre… Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Saskatchewan, Colombie-Britannique, Prince Edward [Island]. Malheureusement, je n’ai reçu aucune explication sur ma faiblesse ou sur la raison pour laquelle je ne suis pas sur la liste sélectionnée. Si je connaissais la raison, je pourrais m’améliorer pour le tour suivant.”

“Nous devons faire un meilleur travail”

Les données globales de Statistique Canada confirment la tendance selon laquelle le Canada a une main-d’œuvre hautement scolarisée, ce qui est une bonne nouvelle pour l’ensemble du pays, déclare Harvey Weingarten, chercheur en enseignement supérieur et directeur du Michener Institute of Education du University Health Network de Toronto.

Le Canada doit mieux évaluer les titres de compétences des immigrants et les admettre dans leurs professions au Canada, a déclaré Harvey Weingarten, directeur de l’Institut d’éducation Michener du Réseau universitaire de santé à Toronto. (Andrew Nguyen/CBC)

Cependant, “nous devons faire un meilleur travail” d’évaluation des titres de compétence des immigrants, de “les reconnaître et de les admettre dans les professions”, a-t-il déclaré.

« Devrions-nous nous soucier de la qualité ? Devrions-nous nous soucier de l’évaluation de leurs références ? Bien sûr que nous devrions.

« Nous devrions être aussi efficaces et aussi experts que possible pour reconnaître les titres de compétences, les accréditer pour travailler au Canada si leurs compétences et leurs connaissances sont conformes à la norme canadienne et avoir une variété de programmes qui les amènent à la norme canadienne si nous constatons qu’ils sont déficients à certains égards.”

La politique d’immigration canadienne favorise les personnes hautement qualifiées dans les métiers ou titulaires de diplômes universitaires traditionnels, explique Prachi Srivastava, professeur agrégé en éducation et développement mondial à l’Université Western. (Doug Husby/CBC)

Que le Canada ait une si forte population d’immigrants éduqués “est intentionnel”, a déclaré Prachi Srivastava, professeur agrégé en politique de l’éducation et développement mondial à l’Université Western à London, en Ontario.

La politique d’immigration a évolué pour favoriser les personnes hautement qualifiées dans les métiers ou titulaires de diplômes universitaires traditionnels, dit-elle.

“Le paradoxe, c’est qu’il est en fait très difficile de trouver un emploi dans ce secteur. Oui, l’exemple souvent cité est celui des médecins, mais [it’s] aussi des infirmières. Aussi les enseignants.”

REGARDER | De nombreux immigrants ont du mal à trouver des stages dans les professions qu’ils ont choisies : Les immigrants aident le Canada à rester le pays du G7 avec la main-d’œuvre la plus instruite Les immigrants hautement scolarisés ont aidé le Canada à maintenir son rang de pays du G7 avec la plus forte proportion d’adultes en âge de travailler titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires, selon de nouvelles données de Statistique Canada. Mais une grande partie de ces immigrants occupent des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés.

Le problème n’est pas simplement canadien; c’est une préoccupation internationale qui est sur le radar de l’UNESCO, a-t-elle ajouté. L’agence des Nations Unies pour l’éducation a proposé une convention mondiale en 2019 établissant des principes de reconnaissance des qualifications – pour soutenir ceux qui poursuivent des études postsecondaires à l’étranger ou pour entrer sur le marché du travail. Le Royaume-Uni et le Japon font partie des 17 pays qui ont ratifié la convention en septembre dernier. Le Canada ne l’a pas fait.

Srivastava voit une autre initiative de l’UNESCO — un type de passeport destiné aux réfugiés ou autres personnes vulnérables avec des qualifications — comme quelque chose que les agences d’accréditation, les établissements d’enseignement postsecondaire, les organismes de l’industrie et les décideurs pourraient envisager afin que ces immigrants ne passent pas « des années et des années et des années » à essayer de se requalifier et d’obtenir un emploi au Canada.

“C’est contre-productif de ne pas leur permettre de tirer le meilleur parti de ces opportunités”, a-t-elle déclaré.

Pour Jabril, le plan est de rester en médecine – il postule pour des emplois d’assistant médical dans les Prairies et dans le Nord – afin d’accroître son expérience auprès de patients canadiens aux côtés de médecins et d’infirmières canadiens, dans le but d’avoir à nouveau sa propre pratique.

Tout en administrant leurs piqûres COVID, Jabril a entendu des médecins dire à quel point ils sont actuellement stressés et dépassés et des gens ordinaires sur le fait d’être en attente pour des chirurgies ou d’attendre des années pour trouver un médecin de famille.

“‘Veuillez essayer de trouver un poste. Quand vous l’obtiendrez, nous serons vos patients'”, c’est ce que certains lui ont dit, a-t-il dit.

“J’aimerais voir des gens vivre heureux et… [to more easily] accéder au système de santé, trouver un médecin.”