Le Canada ne tire aucun «avantage tangible» de son adhésion à la banque asiatique des infrastructures: un ancien dirigeant

Un ancien dirigeant canadien de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) critique l’adhésion du Canada à l’institution, affirmant qu’elle est incompatible avec les valeurs canadiennes.

« Je n’ai trouvé aucun avantage tangible à communiquer ici au Canada ce que fait cette banque qui soit conforme à nos valeurs d’une manière qui profiterait aux Canadiens », a déclaré Bob Pickard, qui a démissionné de la BAII la semaine dernière. Pouvoir & Politique l’hôte David Cochrane dans une interview lundi.

« Tout ce que nous faisons, avec notre adhésion à cette banque, c’est que nous donnons à la Chine une belle image de pays capable de faire du multilatéralisme. Nous soutenons efficacement la campagne d’image chinoise pour montrer qu’elle est prête à assumer le leadership mondial. »

Pickard a été directeur général des communications à l’AIIB pendant un peu plus d’un an. Il a démissionné la semaine dernière, alléguant que le Parti communiste chinois (PCC) exerce une influence indue sur la banque.

À la suite de sa démission, la vice-première ministre Chrystia Freeland a annoncé que le Canada gelerait et réexaminerait l’adhésion du Canada à la BAII. Le Canada a adhéré en mars 2018.

La banque, qui finance des projets d’infrastructure dans le monde entier en mettant l’accent sur l’Asie et le Pacifique, a été créée en 2016 et a son siège à Pékin. Elle compte 106 pays membres ; les États-Unis n’en sont pas membres. Le site Web de l’AIIB indique il a approuvé le financement de 221 projets à ce jour pour un coût d’environ 42 milliards de dollars américains.

Pickard a déclaré qu’il avait été embauché en partie pour améliorer l’image de la banque en soulignant qu’il s’agit d’une institution multinationale et multilatérale.

Mais il y avait un problème avec ce message, a déclaré Pickard – ce n’était pas vrai.

« En fait, cela a plus en commun avec le fait d’être une banque chinoise que je ne l’avais espéré », a déclaré Pickard.

« Plus je suis à la banque depuis longtemps, plus je me rends compte que ce qu’elle fait ne correspond pas aux valeurs de [Canada]. Nous croyons en l’ouverture, nous croyons en la transparence, nous attendons des comptes. Je dirais que ce ne sont pas exactement les choses que j’ai vécues à la banque. »

« Ne traversez pas les fêtards »

Pickard a déclaré que le bureau du président de l’AIIB est rempli de membres du PCC qui reçoivent des rapports d’autres membres du parti travaillant dans d’autres domaines de la banque. Leur objectif, a déclaré Pickard, est de s’assurer que les activités de la banque s’alignent sur les priorités du PCC, et ils forment une structure de pouvoir distincte en dehors de la hiérarchie formelle de la banque.

Bien que ce soit ainsi que le gouvernement chinois exerce généralement une influence sur les entreprises chinoises, Pickard a déclaré que cela ne devrait pas se produire dans une organisation multinationale ostensiblement indépendante.

« Quiconque y travaille depuis plus de quelques mois sait qui sont les fêtards », a déclaré Pickard.

« Quand j’ai rejoint la banque, on m’a dit: » C’est un fêtard, c’est un fêtard, et ne traversez pas les fêtards. « »

La banque a contesté les affirmations de Pickard, affirmant qu’elle « a soutenu et habilité [Pickard] remplir son rôle. »

« Les récents commentaires publics de M. Pickard et la caractérisation de la Banque sont sans fondement et décevants », a déclaré la banque. a déclaré dans un communiqué de presse.

« Nous sommes fiers de notre mission multilatérale et avons une équipe internationale diversifiée représentant 65 nationalités et membres différents à l’AIIB. »

Pickard a déclaré qu’il avait eu une conversation avec le président de la BAII, Jin Liqun, il y a quelques mois, au cours de laquelle Jin avait exprimé son indifférence à l’égard de l’adhésion du Canada et de son rôle à la banque.

« C’est juste quelque chose dont nous devrions être conscients », a-t-il déclaré.

« La Chine a l’habitude de faire savoir aux gens, aux autres pays, où se situent ces pays, dans la hiérarchie du monde. Il me faisait simplement savoir où se situait le Canada. »