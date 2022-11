Le Canada ne reviendra pas sur l’appel à la COP27 pour “réduire progressivement” la production de pétrole et de gaz

Le Canada n’acceptera pas d’ajouter un libellé appelant à l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles – y compris le pétrole et le gaz – à l’accord final lors des pourparlers sur le climat des Nations Unies de cette année en Égypte, a déclaré jeudi le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault.

L’accord de la conférence des Nations Unies en Écosse l’année dernière a appelé les pays à agir plus rapidement pour se débarrasser des centrales électriques au charbon qui ne sont pas réduites avec la technologie pour capturer les émissions. C’était la première fois qu’un pacte COP incluait une référence à la réduction de tout type d’utilisation de combustibles fossiles.

L’Inde a passé les deux dernières semaines des négociations de la COP27 à faire pression pour ajouter le pétrole et le gaz à ce paragraphe dans le pacte final de cette année.

L’Union européenne a déclaré qu’elle soutenait l’idée tant qu’elle n’affaiblit pas le libellé sur le charbon. L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a déclaré que les États-Unis étaient d’accord tant qu’il ne s’applique qu’au pétrole et au gaz “sans relâche”.

Mais il n’y avait aucun signe d’un tel langage dans le projet de texte du pacte COP27 publié jeudi. Le projet final était toujours en cours de négociation alors que les pourparlers sur le climat de deux semaines approchaient de leur dernier jour vendredi.

Le Canada a soutenu le langage du charbon l’année dernière, mais Guilbeault a déclaré qu’il n’était pas ouvert à l’ajout de pétrole et de gaz au pacte cette année.

Lors d’une conversation en tête-à-tête en Égypte jeudi avec Caroline Brouillette, responsable de la politique nationale du Climate Action Network Canada, Guilbeault a déclaré que le Canada se concentrait sur les réglementations et les politiques qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, comme les réglementations sur la quantité de méthane que les producteurs de pétrole et de gaz peuvent émettre.

Il se concentre également sur la réduction de la demande de combustibles fossiles avec des politiques qui favorisent les alternatives de conservation de l’énergie, telles que les véhicules électriques, l’énergie propre et les bâtiments plus efficaces.

Il a déclaré que si le Canada soutenait l’ajout d’un libellé sur l’élimination progressive du pétrole et du gaz, cela entraînerait une réaction des provinces, y compris devant les tribunaux.

“Tout ce que nous faisons est contesté devant le tribunal”, a-t-il déclaré. La tarification (du carbone) a été contestée, nos règlements sur la pollution plastique ont été contestés, notre évaluation de l’impact environnemental est contestée – soit par les provinces, soit par les entreprises, soit par les deux. Et si on n’est pas sur un terrain juridique très solide, on va perdre devant les tribunaux et ça n’aide personne.

Guilbeault a déclaré que le Canada n’a pas été contesté sur les plans d’élimination progressive du charbon, mais qu’il est sur presque tout ce qu’il fait du côté du pétrole et du gaz.

“Nous devons être très prudents en ce qui concerne ce que nous faisons … que ce que nous faisons tiendra devant le tribunal”, a-t-il déclaré. “Sinon, nous perdons du temps, et un temps précieux, à lutter contre le changement climatique.”

Julia Levin, responsable du programme climatique national pour Environmental Defence, a qualifié cela d’excuse décevante.

« Je dirais qu’il est clair que le gouvernement du Canada est redevable aux lobbyistes des combustibles fossiles et fait passer leurs intérêts avant le bien-être public », a déclaré Levin.

Elle a ajouté que la position du Canada est étrange, étant donné que l’accord aurait probablement inclus la même disposition de réduction que le charbon. Bien que Levin ne soutienne pas la capture et le stockage du carbone comme une solution sérieuse pour réduire les émissions, elle a déclaré que même cela serait “un signal clair que, selon les États-Unis et d’autres, l’ère du pétrole et du gaz est révolue”.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers, quant à elle, a déclaré qu’il était primordial pour ses membres d’acheminer du pétrole et du gaz naturel à faibles émissions vers les marchés internationaux.

« Alors que la demande mondiale de gaz naturel et de pétrole restera forte pendant des décennies, le Canada a un rôle à jouer pour fournir des ressources sûres et à faibles émissions au bouquet énergétique mondial », a déclaré Lisa Baiton, présidente et chef de la direction de l’ACPP, dans une déclaration écrite.

L’espoir en Égypte est que les pays parviendront à un consensus sur une action visant à réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre pour qu’il soit encore réaliste d’atteindre l’objectif de limiter le réchauffement climatique à pas plus de 1,5 °C.

Il y a aussi une pression pour un accord sur les pertes et les dommages afin que les pays les plus riches les plus responsables du changement climatique aident les pays les plus pauvres qui supportent le plus le poids des conditions météorologiques extrêmes et le moins de responsabilité.

Un fonds pour pertes et dommages ne figure pas non plus dans le projet de texte. Guilbealt a déclaré à La Presse canadienne dans une interview plus tôt cette semaine que le Canada soutenait l’idée, mais cette COP n’était que la première étape vers une telle politique.

“Nous ne le résoudrons pas ici”, a-t-il déclaré. “Et en fait, le point à l’ordre du jour précise que nous nous donnons deux ans pour avoir cette conversation.”

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré jeudi que les progrès n’étaient pas suffisants.

“Le temps de parler de financement des pertes et dommages est révolu”, a-t-il déclaré. “Nous avons besoin d’action.”

Il n’a pas directement demandé l’inclusion d’une élimination progressive des combustibles fossiles dans le texte final, mais y a fait allusion.

“L’objectif de 1,5 ne consiste pas simplement à maintenir un objectif en vie – il s’agit de maintenir les gens en vie”, a déclaré Guterres. “Je vois la volonté de s’en tenir à l’objectif de 1,5, mais nous devons veiller à ce que cet engagement soit évident dans le résultat de la COP27. L’expansion des combustibles fossiles détourne l’humanité.

—Mia Rabson, La Presse canadienne

Changement climatiquepétrole et gaz