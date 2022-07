Le Canada ne peut pas suivre les armes qu’il a envoyées en Ukraine – médias

Pendant ce temps, la Russie a averti que des armes occidentales avaient été acheminées depuis l’Ukraine jusqu’au Moyen-Orient

Le gouvernement canadien ne participe pas aux discussions de l’OTAN sur le suivi des expéditions d’armes vers l’Ukraine et, selon un article paru lundi dans l’Ottawa Citizen, il “n’a aucune idée” où ses livraisons d’armes aux forces de Kiev ont en fait abouti.

Des responsables occidentaux anonymes ont déclaré la semaine dernière au Financial Times que plusieurs États membres de l’OTAN et de l’UE cherchaient à établir un mécanisme de suivi des armes pour empêcher que les armes destinées à l’armée ukrainienne ne se retrouvent sur le marché noir. Le Canada ne participe pas à ces discussions, a déclaré lundi le porte-parole militaire canadien Dan Le Bouthillier au Ottawa Citizen.

Plusieurs sources de la défense ont déclaré au journal que le Canada n’a actuellement aucune idée de la destination de l’aide militaire qu’il a envoyée à l’Ukraine.

Depuis que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine en février, le Canada a donné à l’armée de Vladimir Zelensky quelque 386 millions de dollars d’armes, dont des missiles antichars, des fusils, des mortiers, des lance-grenades et des véhicules blindés.

Lire la suite Armes occidentales fournies à l’Ukraine proposées sur darknet – enquête RT

Pourtant, une fois que ces armes traversent la frontière ukrainienne depuis la Pologne, elles disparaissent essentiellement. “A partir de ce moment, nous ne savons pas où ils se trouvent et nous n’avons aucune idée d’où ils vont, où ils sont utilisés ou même s’ils restent dans le pays”, a déclaré un responsable occidental au Financial Times.

Pour tout son travail de renseignement en Ukraine, Washington n’a pas de meilleure idée, une source de renseignement américaine ayant déclaré à CNN en avril qu’il avait “presque zéro” idée de ce qui arrive à ces armes, décrivant les expéditions comme des chutes “dans un grand trou noir.”

Pendant ce temps, Europol a affirmé en avril que des armes faisaient l’objet d’un trafic hors d’Ukraine et entre les mains de groupes criminels organisés dans l’UE. Le gouvernement russe a averti que des armes étrangères avaient été envoyées en Ukraine, pour se retrouver au Moyen-Orient peu de temps après.

Une enquête menée par RT le mois dernier a révélé des marchés en ligne où du matériel occidental sophistiqué – comme les systèmes antichars Javelin et NLAW ou les drones explosifs Phoenix Ghost et Switchblade – était vendu pour quelques centimes par dollar. Les vendeurs ont déclaré aux journalistes de RT que certaines de ces armes pourraient être livrées en Pologne moyennant des frais supplémentaires. Cependant, il n’est pas possible de vérifier si ces vendeurs avaient réellement les armes en stock, car les escroqueries sont monnaie courante sur les marchés du « dark web ».

LIRE LA SUITE: L’UE renforce son soutien militaire à l’Ukraine

À l’heure actuelle, le Canada ne peut que croire l’Ukraine sur parole que ses armes ne se retrouvent pas entre de mauvaises mains. La ministre de la Défense Anita Anand a déclaré aux législateurs en avril qu’elle ne pouvait pas fournir de détails sur les livraisons d’armes de son pays à l’Ukraine, mais a ajouté que l’armée ukrainienne avait signé une déclaration l’assurant que les armes canadiennes ne seraient transférées à aucune autre organisation.

Malgré l’inquiétude des membres de l’OTAN et les rapports de la Russie, d’Europol et d’Interpol, Kiev insiste sur le fait que rien de fâcheux ne se passe. “Les informations selon lesquelles l’Ukraine est en train de devenir une plaque tournante majeure de la contrebande d’armes ne correspondent pas à la réalité”, a-t-il ajouté. Yury Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, a déclaré au Financial Times.

“Tout mouvement d’armes vers l’Ukraine ou hors d’Ukraine… est très étroitement surveillé et supervisé à la fois par l’Ukraine et nos partenaires internationaux”, a-t-il poursuivi, avant d’affirmer que des rapports contraires “pourrait faire partie de la guerre de l’information de la Russie pour décourager les partenaires internationaux de fournir à l’Ukraine l’armement nécessaire à notre victoire”, malgré le fait que ces rapports proviennent de certains des plus hauts responsables et des forces de l’ordre de l’Occident.