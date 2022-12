Le Canada ne parvient pas à convaincre les jeunes médecins de rester au pays

Au milieu d’une pénurie de travailleurs de la santé, les étudiants en médecine et les nouveaux médecins au Canada ont du mal à trouver des opportunités dans leur domaine pour aider à combler les lacunes indispensables du système de santé du pays.

Le Dr Desmond Leddin, professeur de médecine à l’Université Dalhousie à Halifax, affirme que de plus en plus de Canadiens recherchent des opportunités à l’extérieur du Canada pour terminer leurs études en médecine ou trouver des programmes de formation dans leur domaine pour décrocher un emploi.

Leddin dit que le Canada doit élargir le processus d’acceptation de nouveaux étudiants à la faculté de médecine alors que le pays continue de lutter contre une pénurie d’infirmières et de médecins alors que les hôpitaux sont submergés par une «triple épidémie» de grippe, de VRS et de COVID-19.

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, il y avait 93 998 médecins qui travaillaient au Canada en 2021, une légère augmentation de 2 % par rapport à 2020, où 92 166 médecins avaient été déclarés. Cela représente environ 246 médecins pour 100 000 habitants.

“Un étudiant sur 10 qui postule à une école de médecine au Canada est admis”, a déclaré Leddin à Your Morning de CTV vendredi. “Le nombre de places est limité. C’était une décision qui a été prise il y a plusieurs années quand on a perçu, qu’incroyablement maintenant, qu’il y avait un surplus de médecins, et ces changements ont été mis en place et ils n’ont pas été annulés. .”

Une fois que les étudiants en médecine auront terminé leurs études de premier cycle, ils devront ensuite suivre une formation médicale postdoctorale ou une «résidence» au sein d’un établissement médical pour acquérir une expérience pratique dans leur domaine, explique Leddin. Cependant, au Canada, de nombreux étudiants ont du mal à trouver des opportunités de résidence, c’est pourquoi beaucoup se tournent vers l’extérieur du pays pour terminer leur formation.

“Ces étudiants qui pratiquent à l’étranger ont de la difficulté à accéder à une formation postdoctorale au Canada et, par conséquent, ils vont aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays au lieu de rentrer chez eux”, a déclaré Leddin.

De plus, les médecins internationaux sont confrontés à des obstacles similaires pour exercer au Canada en raison du processus difficile pour obtenir une licence médicale.

À l’heure actuelle, les médecins et les praticiens de la santé qui ne sont pas canadiens et qui ont été formés à l’extérieur du Canada doivent souvent passer par un processus long et coûteux pour être autorisés à travailler dans leur domaine.

IL EXISTE DES SOLUTIONS

Pour les praticiens du Canada qui se forment à l’extérieur du pays, Leddin dit que plus de provinces commencent à offrir plus d’opportunités aux récents diplômés en médecine qui ont étudié à l’étranger, mais le processus émerge lentement.

En août, Terre-Neuve a annoncé cinq créneaux de résidence pour les étudiants canadiens formés à l’étranger qui souhaitent rentrer chez eux. De plus, la Nouvelle-Écosse a créé 10 postes de formation pour étudiants ce mois-ci, ouverts aux Canadiens et aux non-Canadiens qui ont suivi une formation à l’étranger.

Un programme similaire peut également aider à attirer davantage d’aide de la part des travailleurs de la santé internationaux et canadiens.

Les experts de la santé ont également demandé un processus plus simple pour rationaliser les médecins étrangers souhaitant exercer au Canada grâce à un programme national. Cette année, l’ancienne présidente de l’Association médicale canadienne, la Dre Katherine Smart, a demandé une voie d’accès à l’agrément pour chaque province afin d’aider à atténuer la crise sanitaire au Canada en accélérant le processus pour faire venir plus de travailleurs de la santé du monde entier.