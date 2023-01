Le Canada n’a toujours pas saisi un seul dollar grâce à ses sanctions contre Haïti

Les sanctions imposées par le gouvernement fédéral à 15 des plus importants courtiers en pouvoir d’Haïti n’ont pas entraîné de saisies ou de gels d’actifs, malgré la présence de ces actifs au Canada.

Sous la pression de l’administration Biden pour prendre les devants sur Haïti, et face à une demande du gouvernement haïtien d’envoyer une force militaire pour rétablir l’ordre sur l’île troublée, le gouvernement de Justin Trudeau a plutôt basé son approche sur la sanction des individus qu’il prétend être impliqués dans la crise humanitaire actuelle du pays.

“Cela ne peut pas être une solution imposée de l’extérieur, l’ami utile apportant de l’aide”, a déclaré le Premier ministre Trudeau au Sommet de la Francophonie en Tunisie en novembre. “C’est pourquoi nous procédons à des sanctions.”

En fait, les responsables canadiens ont reproché à d’autres pays de ne pas suivre l’approche du Canada.

“Nous prenons le leadership sur la question”, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly en Tunisie, “et nous appelons les partenaires internationaux à faire de même et à imposer des sanctions aux individus que nous avons sanctionnés”.

“Nous ouvrons la voie en matière de sanctions et franchement, nous aimerions que d’autres gouvernements jouent un rôle plus important, y compris les États-Unis”, a déclaré Bob Rae, ambassadeur du Canada à l’ONU, à The House de CBC le 13 janvier.

Mais CBC News a appris que, malgré la présence d’actifs au Canada qui pourraient être sanctionnés, pas un seul dollar appartenant à l’un des 15 Haïtiens éminents sanctionnés par le Canada n’a été gelé ou saisi.

Déception en Haïti

Monique Clesca est une ancienne responsable de l’ONU et un membre éminent de l’Accord du Montana en Haïti, une coalition qui cherche à unir l’opposition du pays au Premier ministre non élu Ariel Henry. Haïti est submergé par la violence des gangs depuis l’assassinat de son président, Jovenel Moise, en juillet 2021.

Elle a déclaré que lorsque le Canada a commencé à sanctionner des membres de l’élite politique haïtienne au début de novembre de l’année dernière, de nombreux Haïtiens ont bien accueilli la nouvelle.

“Cela a fait la une des journaux et la réaction a été que quelque chose se passait enfin”, a-t-elle déclaré à CBC News depuis Port-au-Prince.

“Je pense que les gens se sont réjouis à cause de cela – au moins quelqu’un fait quelque chose. C’est l’une des politiques que nous avions préconisées, que les partenaires doivent suivre l’argent et appliquer les lois dans leurs pays.”

Clesca a déclaré avoir été choqué d’apprendre que les sanctions n’avaient produit aucune action réelle.

“Je suis surprise parce que le Canada est un État et un pays qui a un gouvernement qui fonctionne. Le Canada a fait grand cas de ces sanctions”, a-t-elle déclaré.

“Quand je dis que ça en a fait tout un plat, on a le ministre Joly qui en a parlé, le premier ministre Trudeau en a parlé et l’ambassadeur en a parlé.”

“Ce sont des parias”

Même si le gouvernement n’a saisi ni gelé aucun avoir appartenant aux 15 hommes visés par les sanctions, le département de Joly affirme que les sanctions ont toujours eu un effet.

“Les personnes sanctionnées sont soumises à des interdictions de transactions”, a déclaré un porte-parole d’Affaires mondiales.

« Par conséquent, les personnes inscrites ne peuvent pas accéder au système financier et aux entreprises du Canada, elles ne peuvent pas mener d’activités ou de transactions financières au Canada ou avec des Canadiens. Cela constitue une infraction criminelle. Cela crée un coût d’opportunité énorme pour les personnes inscrites qui pourraient autrement avoir engagés dans des relations d’affaires.

« En d’autres termes, les individus sanctionnés ne pourront rien faire avec le Canada. Ce sont des parias. Et lorsque nous imposons des sanctions en coordination avec nos alliés — comme nous l’avons fait avec les États-Unis — ces individus n’ont pratiquement plus rien à faire. va.”

Clesca a convenu que les sanctions ont nui à la réputation des politiciens concernés.

“Il y a la valeur morale de la sanction, qui est que la société a ses normes et le mot” sanction “lui-même n’est pas un mot agréable ou bienvenu”, a-t-elle déclaré à CBC News. “Ils ont des familles, des enfants, etc. Il y a donc une honte, je pense, à cela.”

Dénomination et honte

Les développements récents suggèrent qu’au moins certaines de ces 15 personnes s’irritent sous les sanctions. L’ancien Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a menacé de poursuites judiciaires contre le gouvernement du Canada. Cette semaine, l’ancien premier ministre Jean-Henry Ceant a écrit au secrétaire général des Nations Unies pour protester contre les sanctions du Canada; il a dit qu’il avait retenu les services d’un cabinet d’avocats canadien pour le représenter.

Clesca a déclaré que la “honte” pourrait même mettre un frein à certains des plans politiques des hommes, alors que les oligarques d’Haïti jockey pour éventuellement remplacer l’impopulaire Henry.

“Ces gens étaient ceux qui songeaient probablement à préparer leurs campagnes chaque fois qu’il y aurait des élections”, a déclaré Clesca. “Certains d’entre eux parlaient assez fort. Et certains d’entre eux, depuis qu’ils ont été sanctionnés, ont cessé de parler publiquement.”

L’ancien premier ministre haïtien Laurent Lamothe a menacé de poursuites judiciaires contre Ottawa pour lui avoir imposé des sanctions. (Dieu Nalio Chery/Associated Press)

Les institutions financières – toujours réticentes à se heurter à des gouvernements étrangers, en particulier aux États-Unis – peuvent également refuser de faire affaire avec des personnes sanctionnées.

“Cela les empêche de soutenir la corruption et les activités illégales des gangs armés”, a déclaré le porte-parole d’Affaires mondiales. “Cela a un impact réel sur le terrain. Le journal haïtien de référence, Le Nouvelliste, a qualifié les sanctions de “séisme politique”.

(Le Nouvelliste a bien utilisé ce terme — en novembre, alors que les sanctions étaient nouvelles et que leur application pratique était inconnue.)

Un manoir à Laval

Mais alors qu’ils ont accueilli les sanctions du Canada comme mieux que rien, de nombreux Haïtiens avaient espéré voir ceux qui se sont enrichis à leurs dépens obligés de payer.

“Les sanctions sont un peu comme un écran de fumée pour justifier que, oui, le Canada assume un rôle de leadership”, a déclaré l’activiste haïtien-canadien Frantz André, membre de Solidarité Québec-Haïti. Il a d’abord mis en lumière l’achat en 2020 d’une villa extravagante à Laval-sur-le-lac, au Québec, par le sénateur haïtien maintenant sanctionné Rony Celestin.

L’épouse de Célestin, Marie Louisa Aubin Célestin est l’un des cinq consuls haïtiens à Montréal; son nom figurait sur l’acte d’achat au comptant de la maison de 4,25 millions de dollars en décembre 2020. Cinq mois plus tard, elle partageait le titre de propriété de la maison avec son mari.

Le sénateur sanctionné Rony Celestin a acheté une maison élaborée au Québec en 2020. (Facebook)

La transaction a conduit à une enquête de l’organisme anti-corruption d’Haïti, l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC).

“Nous avons entendu parler de cette enquête”, a déclaré André. “Mais jusqu’à présent, nous parlons de plus de deux ans et nous ne savons toujours pas ce que fait cette enquête.”

L’ULCC, comme une grande partie du gouvernement haïtien, a cessé de fonctionner normalement alors que le pays glissait dans le chaos. Son directeur Claudy Gassant a été retrouvé mort en République dominicaine en 2021.

Le sénateur haïtien Willot Joseph a accusé Célestin en juin dernier d’avoir ordonné le meurtre de Gassant. Célestin a nié l’allégation et la police dominicaine a déclaré que la mort était un suicide.

“Saisir les actifs”

Celestin a fait valoir que la source de sa richesse est ses intérêts commerciaux dans PetroGaz Haïti – une société avec un site Web qui décrit les principales opérations mondiales, y compris des centaines de plates-formes pétrolières et des dizaines de raffineries. Mais une recherche effectuée par CBC News n’a trouvé aucune preuve d’une telle entreprise à grande échelle.

Le département du Trésor américain affirme que la véritable source de la richesse de Célestin est le trafic de drogue. Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a décrit le mois dernier Célestin et un autre sénateur haïtien comme “des politiciens haïtiens corrompus abusant de leur pouvoir pour poursuivre les activités de trafic de drogue dans la région”.

Le département du Trésor accuse Celestin de trafic de drogue du Venezuela vers Haïti, puis vers les États-Unis et les Bahamas.

André a déclaré que le manoir Célestin à Laval est un exemple évident d’actif acquis par la corruption et que le gouvernement du Canada aurait dû agir contre lui dès que les sanctions sont entrées en vigueur.

“Le Canada doit montrer qu’il a pris des mesures”, a-t-il déclaré. “Saisissez les actifs, dites combien valent les actifs et renvoyez-les aux Haïtiens légitimes en Haïti.”

Clesca a déclaré que la villa du Québec est devenue un symbole bien connu de la corruption en Haïti.

“C’est un cas emblématique et le plus évident, donc je pense qu’il incombe au Canada d’expliquer pourquoi il n’a pas avancé avec ce cas en particulier, ainsi que tous les autres”, a-t-elle déclaré.

“Je suis très surpris que, dans un cas comme celui-ci, rien n’en soit sorti.”