Le Canada n’a pas de problème de gerrymandering – mais cela ne signifie pas que la carte de circonscription est parfaite

Le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle stipule que, tous les dix ans, la répartition des sièges à la Chambre des communes et la carte des circonscriptions fédérales doivent être « réajustées » pour refléter l’évolution de la population du Canada.

Ce processus décennal a tendance à provoquer une certaine consternation, en particulier parmi les députés dont la fortune politique, la charge de travail et les communautés en sont directement affectées.

“Il est pratiquement inévitable que certaines inquiétudes soient exprimées. Cela ne fait aucun doute”, a déclaré Jean Courtney , professeur émérite à l’Université de la Saskatchewan, qui a étudié en profondeur le processus de redistribution. “C’est aussi régulier qu’une horloge tous les dix ans.”

À l’heure actuelle, les députés libéraux de Toronto sont mécontents d’un projet de carte qui verrait la ville réduit de 25 circonscriptions à 24 . Les députés du Nord de l’Ontario sont également contrariés que leur région pourrait perdre un député tandis que des députés du Bloc québécois et un ministre libéral n’aime pas la façon dont la carte a été dessinée pour le Québec .

Vous pourriez être pardonné de vous demander à quel point les députés peuvent être objectifs en ce qui concerne les limites des circonscriptions. Peut-être que la meilleure chose que l’on puisse dire au sujet du processus de délimitation des circonscriptions électorales au Canada, c’est qu’en fin de compte, ce n’est pas aux députés de décider.

Cela sépare le système canadien du situation dans la plupart des régions des États-Unis où les partisans dessinent les cartes et charcutage électoral (Nommé pour Elbridge Gerry ancien gouverneur du Massachusetts) est toujours considéré comme faisant partie intégrante de la politique.

Dans l’ensemble, le système sert bien le Canada. Mais ce n’est pas parfait.

Comment est dessinée une carte électorale

Le directeur général des élections est chargé d’appliquer une formule légale pour déterminer combien de sièges seront attribués à chaque province. Le travail de dresser la carte électorale dans chaque province est ensuite confié à des commissions indépendantes de délimitation des circonscriptions électorales.

Chaque commission de trois personnes est présidée par un juge choisi par le juge en chef de la province. Le Président de la Chambre des communes nomme les deux autres membres. Les députés, les sénateurs et les membres des assemblées législatives provinciales ne sont pas admissibles à siéger à ces commissions.

Sous le Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales , on demande aux commissaires de s’assurer que le nombre d’électeurs dans chaque circonscription se situe dans une certaine fourchette, basée sur la moyenne provinciale. Ils peuvent également tracer des frontières pour tenir compte des communautés «d’intérêt» ou «d’identité» et des divisions historiques, ou pour assurer une «taille géographique gérable». Ils peuvent faire des exceptions pour ce que la loi appelle des circonstances « extraordinaires ».

Ce n’est pas aux députés

Chaque commission prépare une carte proposée et est tenue de tenir au moins une audience publique pour solliciter des commentaires ; la commission actuelle de l’Ontario a prévu 17 audiences. Les commissions font ensuite rapport au Président, qui renvoie les rapports à un comité de la Chambre.

Les députés peuvent déposer des plaintes officielles par l’intermédiaire de ce comité, qui sont ensuite transmises à la commission pour examen. Mais le dernier mot revient toujours aux commissions – et elles ne sont pas tenues de se plier à la volonté des députés.

Ce n’a pas toujours fonctionné de cette façon . Au niveau fédéral, les commissions indépendantes n’ont été chargées de tracer les limites des circonscriptions qu’en 1964, à la suite de la décision du Manitoba d’adopter des commissions non partisanes en 1955.

Bien que les commissions de délimitation empêchent le gerrymandering, il n’est pas rare que les cartes proposées s’attirer des critiques .

La députée conservatrice Kelly Block a été l’une des nombreuses députés de la Saskatchewan à s’opposer aux nouvelles cartes de circonscription en 2012. (Justin Tang/La Presse canadienne)

En 2012, par exemple, les 13 députés conservateurs de la Saskatchewan objecté lorsque la commission provinciale a décidé d’éliminer certaines circonscriptions urbaines-rurales mixtes autour de Regina et de Saskatoon. Un cynique aurait pu soupçonner que ces objections étaient fondées sur la façon dont la conception urbaine-rurale avait tendance à avantager les candidats conservateurs, mais les plaintes soulevées publiquement étaient largement formulées en termes d’intérêts communautaires et de représentation démocratique.

La Commission reconnu et pris en compte les préoccupations exprimées mais finalement collé à ses changements. (Lors des élections de 2015, les conservateurs ont perdu trois sièges en Saskatchewan au profit du NPD. Mais les conservateurs ont remporté les 14 sièges de la province en 2019 et 2021.)

Les règles pourraient encore être modifiées

Bien qu’une certaine quantité d’agitation sur les lignes de la carte électorale soit inévitable, il est difficile d’imaginer que quelqu’un propose sérieusement de revenir à la situation d’avant 1964. Les États-Unis sont une leçon d’objet dans les abus et les dysfonctionnements qui s’ensuivent lorsque des autorités indépendantes ne contrôlent pas le système électoral.

Mais il y a des parties du processus qui pourraient encore être améliorées.

Michael Pal, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, a souligné la latitude relativement grande accordée aux commissions pour décider des critères qu’elles privilégient lors de la délimitation. Pal soutient que cela a conduit à incohérences à travers le pays .

Les agents des bulletins de vote spéciaux comptent les bulletins de vote des électeurs nationaux, internationaux, des Forces canadiennes et des électeurs incarcérés au centre de distribution d’Élections Canada à Ottawa le soir de l’élection fédérale le 20 septembre 2021. (Justin Tang/Presse canadienne)

Courtney suggère qu’un certain nombre de sièges pourraient être réservés aux régions nordiques les moins peuplées de chaque province, tandis que des commissions pourraient avoir pour mandat de s’assurer que les circonscriptions restantes sont plus peuplées. À l’heure actuelle, la population d’une circonscription peut être supérieure ou inférieure de 25 % à la moyenne provinciale. Courtney réduirait cette fourchette à 15 % pour promouvoir une plus grande égalité entre les circonscriptions et les électeurs.

Pal réduirait encore plus cette fourchette, à 5 %. Il modifierait également la formule de redistribution – qui a été ajustée dans le passé et qui a été encore peaufiné ce printemps — afin que la Chambre des communes grandisse pour mieux représenter certaines des plus grandes provinces.

Actuellement, les électeurs de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta sont légèrement sous-représenté à la Chambre des communes , tandis que toutes les autres provinces sont légèrement surreprésentées. En fin de compte, a déclaré Pal, ces écarts peuvent être attribués à la sous-représentation des électeurs dans certaines des plus grandes villes du Canada.

Certaines disparités sont ancrées dans la Constitution. L’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, se voit garantir quatre sièges, malgré une population légèrement supérieure à la moyenne des circonscriptions de Toronto. Assurer une représentation régionale pourrait également être un objectif louable. Mais bricoler avec la formule peut minimiser les différences.

Ainsi, pendant que les députés se penchent sur les nouvelles cartes à la recherche de lignes injustement tracées, ils pourraient se demander si un bricolage plus fondamental est nécessaire.