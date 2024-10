Le Canada n’a aucune obligation légale de fournir de l’eau potable aux Premières Nations, affirment des avocats

Le gouvernement fédéral n’a aucune obligation légale de garantir que les Premières Nations aient accès à de l’eau potable, même si les ministres libéraux suggèrent publiquement le contraire, affirment les avocats de Justice Canada.

C’est la défense que le gouvernement fédéral devrait présenter cette semaine à Ottawa devant la Cour fédérale, alors qu’il combat un recours collectif national lancé par une Première Nation isolée du nord du Manitoba en 2022.

La Première Nation de Shamattawa, qui fait l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau depuis 2018, et son chef Jordna Hill poursuivent le cas de tous les membres des Premières Nations du pays dont la communauté a été soumise à un avis d’ébullition de l’eau en vigueur le 20 juin 2020 ou après cette date.

Les plaignants soutiennent que les Premières Nations ont un droit humain fondamental à l’eau potable que le Canada a violé, décrivant les conditions auxquelles sont confrontées leurs communautés comme « une crise urgente des droits humains ».

Dans sa défense, le Canada soutient que le gouvernement soutient la fourniture d’eau potable aux Premières Nations comme une décision politique discrétionnaire, la qualifiant de « question de bonne gouvernance plutôt que d’obligation légale ».

« Le Canada n’a aucune obligation légale d’exploiter et d’entretenir les systèmes d’eau des plaignants », indique la défense.

De gauche à droite : Dennis White Bird de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Jordna Hill, chef de la Première nation Shamattawa, et Alana Robert, avocate chez McCarthy Tétrault LLP, prennent la parole lors d’une conférence de presse à Winnipeg le 4 septembre. (Radio-Canada)

Alana Robert, avocate de Shamattawa et Hill, a déclaré à CBC Indigenous qu’elle visait à changer cette notion.

« Ce que les dirigeants des Premières Nations ont clairement exprimé tout au long de ce litige, c’est leur déception et leur frustration de devoir lutter encore une fois pour un droit humain aussi fondamental », a déclaré Robert, associé chez McCarthy Tétrault LLP.

Les avocats du Canada demandent le rejet de la requête de Shamattawa pour un jugement sommaire sur la question des obligations juridiques du Canada. Ils auront l’occasion de répondre mardi.

« Le droit à l’eau potable n’est pas spécifiquement autochtone »

L’affaire reprend où les recours collectifs antérieursréglé à l’amiable pour 8 milliards de dollars, s’est arrêté.

Cinquante-neuf Premières Nations ont opté pour le cas actuel, tandis que les membres individuels des Premières Nations seraient automatiquement inclus s’ils satisfont aux critères requis.

Les avocats du Canada devraient faire valoir, entre autres choses, que « le droit à l’eau potable n’est pas distinctement autochtone », alors qu’« il n’existe pas de droit positif au financement gouvernemental », selon leurs arguments écrits.

Les plaignants soulignent les déclarations publiques de nombreux ministres libéraux qui semblent reconnaître la responsabilité fédérale dans la crise de l’eau à laquelle sont confrontées certaines Premières Nations.

Nous voyons vraiment les dessous sombres du Canada, et je dirais l’hypocrisie des libéraux. – La députée néo-démocrate Niki Ashton

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré lors d’une conférence de presse le 28 avril 2022 que « le Canada accepte le rôle que le gouvernement a joué dans le manque d’accès des Premières Nations à l’eau potable ».

Mais le Canada soutient maintenant que le commentaire – et d’autres similaires – « a été fait dans un contexte particulier », ne doit pas être sorti de son contexte et ne fournit pas d’avis juridique.

La levée de tous les avis à long terme d’ébullition de l’eau dans les réserves d’ici 2021 était l’une des promesses du premier ministre Justin Trudeau en 2015. Il y a eu 105 avis à long terme sur l’eau potable en novembre 2015. Trente-trois avis étaient en vigueur au 28 septembre 2015. selon les données du gouvernement.

Niki Ashton, la députée néo-démocrate dont la circonscription comprend Shamattawa, affirme que les arguments du Canada sont choquants et hypocrites.

« Je pense que n’importe quel Canadien serait choqué que, dans un pays aussi riche que le Canada, un pays qui est considéré comme un leader en matière de droits de la personne sur la scène mondiale, nous disons aux Premières Nations qu’elles n’ont pas le droit pour nettoyer l’eau », a déclaré Ashton dans une interview.

« Nous voyons vraiment les dessous sombres du Canada, et je dirais l’hypocrisie des libéraux. »

Hajdu a vanté les progrès du gouvernement depuis 2015, lorsque Ashton a insisté pour obtenir des réponses sur cette affaire lors de la période des questions la semaine dernière.

« Nous avons levé plus de 145 avis d’ébullition d’eau à long terme et en avons évité plus de 200. Nous allons poursuivre ce travail acharné », a déclaré Hajdu.

« Pointer du doigt les Premières Nations »

Ashton a déclaré à CBC Indigenous qu’il était « particulièrement déchirant » d’entendre comment Shamattawa avait été traité dans cette affaire.

Hill a décrit les contre-interrogatoires menés par les avocats du gouvernement comme « longs et douloureux », dans une lettre adressée au député le 15 septembre.

« On m’a posé des questions qui cherchaient à me blâmer, moi et mon conseil de bande, pour notre avis à long terme concernant l’eau potable », a écrit Hill.

« Plutôt que de se regarder dans le miroir, le Canada pointe du doigt les Premières Nations à cause des conséquences tout à fait prévisibles de ses propres actions. »

L’avocat Michael Rosenberg, qui a ouvert l’audience lundi pour les plaignants, a déclaré que le Canada rejetait la faute sur les victimes.

Les avocats du Canada ont contre-interrogé les plaignants de manière « approfondie », leur présentant des piles de documents techniques et d’états financiers dans un bref délai, a déclaré Rosenberg au juge Paul Favel.

« Cela ne semblait pas être une façon équitable de mener une action contre un groupe de plaignants qui sont vulnérables et qui ont vécu un avis concernant l’eau potable », a déclaré Rosenberg.

Le Canada a ensuite joint une annexe de 11 pages à son argumentation écrite, ou mémoire, décrivant une liste d’exemples allégués d’incohérences dans les preuves des plaignants.

« Il est malheureux que le Canada ait choisi de défendre cette cause en accusant les dirigeants des Premières Nations », a déclaré Rosenberg.

Hill n’était pas disponible pour discuter de l’affaire. Le chef avait prévu de se rendre à Ottawa, mais n’a pas pu faire le voyage à la suite du décès de son fils, a appris le tribunal. L’audience a débuté lundi par une minute de silence.

Les questions concernant cette motion particulière se terminent mercredi.