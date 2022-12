Le Canada modifie les règles de genre du patinage artistique

La nouvelle politique couvre les paires et les événements de danse sur glace

Les responsables canadiens du patinage ont annoncé de nouvelles règles qui signifient que les équipes dans les épreuves de danse sur glace et de patinage en couple n’ont plus besoin d’être composées d’un patineur masculin et d’une patineuse féminine. Au lieu de cela, la définition d’une équipe a été révisée pour indiquer qu’elle devrait “composé de deux patineurs.”

Le changement couvre les événements nationaux et a été annoncé par Patinage Canada cette semaine dans le cadre de son initiative « Patinage pour tous ».

L’organisation a déclaré que la politique précédente de patinage en couple exclusivement masculin-féminin était “inconsistant” avec sa vision et « engagement en faveur de la non-discrimination, y compris la non-discrimination fondée sur l’identité de genre ».

“Ce changement vise à éliminer les obstacles à la participation au patinage, et nous pensons qu’il aura un impact significatif pour garantir que toutes les identités de genre sont reconnues et acceptées de manière égale et sans préjugés”, a déclaré Karen Butcher, présidente de Patinage Canada.

Butcher a ajouté que le changement de règles entraînerait «permettre de nouveaux partenariats passionnants dans les disciplines de danse en couple et sur glace pour concourir au niveau national.»

Il n’y aura pas de nouvelles catégories d’événements, ce qui signifie que n’importe quelle équipe peut s’inscrire dans les disciplines de patinage en couple ou de danse sur glace aux tournois nationaux de Patinage Canada.

Cette décision semble ouvrir la voie à des équipes entièrement féminines et entièrement masculines, ou à des combinaisons avec des patineurs qui s’identifient comme non binaires, par exemple.

Le patineur américain Timothy LeDuc est entré dans l’histoire aux Jeux olympiques de Pékin en février lorsqu’il est devenu le premier patineur qui s’identifie ouvertement comme non binaire à apparaître dans un supplément des Jeux d’hiver.

LeDuc a concouru aux côtés de sa partenaire Ashley Cain-Gribble dans l’épreuve en couple, où ils ont terminé à la huitième place.

Patinage Canada a noté que ses modifications se limitent aux événements nationaux et que les tournois internationaux seraient toujours régis par les règles de l’ISU.