Le Canada modernisera le groupement tactique de la Lettonie et augmentera le nombre de ses troupes

MADRID –

Le Canada a signé un accord pour transformer le groupement tactique de 2 000 soldats qu’il dirige en Lettonie en une brigade, augmentant le nombre de soldats et s’engageant à le diriger pendant au moins les cinq prochaines années.

Le secrétaire général Jens Stoltenberg a confirmé lundi que les huit groupements tactiques de l’OTAN dans les pays baltes seraient augmentés en forces au niveau de la brigade, ce qui implique de doubler le nombre de soldats entre 3 000 et 5 000.

La plus grande force de l’OTAN qui s’étend de la Baltique à la mer Noire est destinée à repousser une éventuelle attaque russe.

La ministre de la Défense Anita Anand a signé l’accord avec son homologue letton lors du sommet de l’OTAN à Madrid, aux côtés du premier ministre Justin Trudeau et du président letton.

L’Allemagne et la Grande-Bretagne ont toutes deux déclaré ces dernières semaines qu’elles étaient prêtes à diriger des unités de combat plus importantes en Lituanie et en Estonie.

Les détails sur le nombre de soldats ou de pièces d’équipement qui seront déployés pour renforcer le groupement tactique dirigé par le Canada en Lettonie n’ont pas encore été publiés.



