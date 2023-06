Le Canada mise sur une stratégie de « nomade numérique » pour remporter la course aux talents technologiques – National

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a déclaré mardi que le Canada poursuivait les soi-disant «nomades numériques» dans les domaines des STEM dans le cadre d’une «course mondiale» pour les travailleurs hautement qualifiés – et en même temps, déployait des plans pour aider les travailleurs étrangers temporaires à développer plus de compétences pendant qu’ils travaillent au Canada.

S’exprimant lors de la conférence Collision à Toronto mardi, Fraser a déclaré que le Canada préparait une feuille de route pour gagner ce qu’il a appelé une «course mondiale» pour attirer les meilleurs talents technologiques au monde.

« Les gens et le capital ont été plus mobiles qu’ils ne l’ont jamais été à aucun moment de l’histoire du monde », a-t-il déclaré.

« Il ne fait aucun doute qu’à mesure que les frontières s’ouvrent, nous sommes dans une course mondiale pour le même bassin de talents que nos concurrents du monde entier. Je pense que le Canada est en train de gagner cette course, mais nous pourrions la gagner avec une marge encore plus grande. »

Fraser a déclaré qu’Ottawa lancerait une nouvelle voie dédiée aux résidents permanents, spécifiquement disponible pour les employés et les travailleurs du secteur des STEM, qui couvre les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

« Au cours de cette année, le Canada va développer un volet spécifique pour certaines des personnes les plus talentueuses au monde qui pourront venir au Canada et travailler pour des entreprises technologiques, qu’elles aient ou non une offre d’emploi », il a dit.

Il a également annoncé que le Canada mettrait en place une «stratégie de nomade numérique» pour les travailleurs hautement qualifiés du secteur de la technologie.

«(La stratégie des nomades numériques) va permettre aux personnes qui ont un employeur étranger de venir travailler au Canada jusqu’à six mois, de vivre dans des communautés de ce pays et de dépenser de l’argent dans des communautés de ce pays, et devraient-elles recevoir un emploi pendant qu’ils sont ici, nous allons leur permettre de continuer à rester et à travailler au Canada », a-t-il déclaré.





Fraser a déclaré que la stratégie d’immigration du Canada était éclairée par ce qui se passe aux États-Unis.

Il a fait référence à « un récit public autour des licenciements » même s’il y a « des conversations privées sur les opportunités ».

« À l’avenir, à partir du 16 juillet, nous aurons un flux qui permettra à 10 000 titulaires de visas H1B aux États-Unis de venir travailler au Canada », a-t-il déclaré.

Fraser a admis que le programme de visas de démarrage, qui crée des voies vers la résidence permanente pour les entrepreneurs qui créent des entreprises qui embaucheront des Canadiens, n’a pas atteint son potentiel en raison de «défauts de conception».

Il a ajouté que pour ceux qui sont dans la file d’attente, le gouvernement délivrera des permis de travail ouverts en attendant que leurs demandes de visa de démarrage soient traitées.

Et pour les travailleurs de la technologie postulant dans le cadre du nouveau processus, Fraser a suggéré « nous nous attendons à pouvoir traiter ce permis de travail dans les deux semaines, afin que les entreprises puissent avoir accès aux talents dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin ».

Il n’a donné aucun détail sur la manière dont Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) va réduire les délais de traitement.

IRCC est criblé d’arriérés depuis le début de la pandémie. En avril, il y avait 809 000 demandes d’immigration en attente. Le chiffre comprenait les demandes de résidence temporaire, les demandes de résidence permanente et les octrois de citoyenneté.

Le 16 juin, les données mises à jour d’IRCC ont révélé que le nombre de demandes en attente était passé à 820 000.

Nick Schiavo, du Conseil canadien des innovateurs, a déclaré qu’ils réclamaient ces réformes, en particulier une stratégie de nomade numérique, depuis un certain temps maintenant.

«Lorsque les ingénieurs en logiciel, les scientifiques des données, les gestionnaires de produits technologiques et d’autres professionnels clés pourront venir au Canada, ils seront pris par des entreprises qui ont désespérément besoin de travailleurs qualifiés», a-t-il déclaré.

« Faciliter la voie vers le Canada pour les professionnels hautement qualifiés en technologie permettra aux entreprises canadiennes d’embaucher plus rapidement, de tirer parti des opportunités du marché et d’évoluer au rythme des affaires.

Règles du programme d’études des travailleurs étrangers temporaires

Dans une autre annonce importante mardi, Fraser a déclaré que les travailleurs étrangers temporaires (TWF) qui ont un permis de travail valide mais pas de permis d’études pourront désormais s’inscrire dans un établissement d’enseignement sans limite de durée du programme d’études.

Fraser a déclaré que la mesure temporaire est entrée en vigueur immédiatement mardi et aidera les TET à développer leurs compétences et à rechercher de meilleures opportunités d’emploi. Il a déclaré que les travailleurs étrangers peuvent étudier à temps plein ou à temps partiel tant que leur permis de travail est valide ou jusqu’à l’expiration de la politique, sans restriction sur la durée du programme.

« Les travailleurs étrangers temporaires sont extrêmement importants pour l’économie canadienne, et nombre d’entre eux ont des aspirations qui vont bien au-delà du travail qui les amène initialement au Canada », a déclaré M. Fraser.

«Avec cette politique en place, nous espérons donner aux ressortissants étrangers les moyens d’améliorer leurs compétences afin d’atteindre leurs objectifs de carrière et de réaliser leurs rêves, tout en fournissant une future source potentielle de talents pour notre marché du travail.»

Il a ajouté que cela aidera le Canada à combler les besoins en main-d’œuvre dans des secteurs clés de l’économie tels que les soins de santé et la construction.





Une récente Rapport de Statistique Canada ont déclaré que les entreprises de partout au Canada avaient de la difficulté à pourvoir les postes vacants.

Le rapport indique que 36,9 % de toutes les entreprises sont confrontées à des défis, mais que quelques secteurs ont été les plus durement touchés. Le recrutement d’employés hautement qualifiés représentait un défi pour 49,5 % des entreprises de construction, 47,4 % des entreprises manufacturières et 46,3 % des entreprises de l’industrie de l’hébergement et de la restauration au Canada.

La stratégie du gouvernement fédéral pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre consiste à soutenir l’immigration. Selon données gouvernementalesalors qu’il y a 50 ans, il y avait sept travailleurs pour chaque retraité au Canada, aujourd’hui, ce ratio est plus près de trois travailleurs pour chaque retraité.

Et si le Canada maintient sa trajectoire actuelle, dans les 10 à 15 prochaines années, il tombera à deux travailleurs pour chaque retraité.

La déclaration d’IRCC ajoute qu’environ 75 % de la croissance démographique du Canada provient de l’immigration et que d’ici 2036, les immigrants devraient représenter 30 % de la population du pays.