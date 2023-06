Le Canada mettra bientôt fin aux subventions « inefficaces » aux combustibles fossiles. Mais qu’est ce que ça veut dire?

Le Canada a pendant des années versé plus de milliards de dollars en subventions aux sociétés pétrolières et gazières – une approche qui, selon les critiques, va à l’encontre des objectifs climatiques du pays et empiète sur les efforts visant à se tourner vers les sources d’énergie renouvelables.

Maintenant, le gouvernement fédéral se prépare à publier une nouvelle politique qui mettra fin aux «subventions inefficaces aux combustibles fossiles», un engagement que le Canada a pris il y a plus de dix ans.

Un porte-parole du ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que la nouvelle politique sera publiée en juillet.

Mais la force de cet engagement, selon les groupes environnementaux, dépendra de la définition exacte des termes «inefficace» et «subvention».

Julia Levin, directrice associée du climat national pour le groupe de défense de l’environnement Environmental Defence, a déclaré que le Canada avait la possibilité de devenir un chef de file mondial dans la réduction des subventions aux combustibles fossiles si c’est bien fait.

« S’il s’agit d’un cadre d’évaluation solide, cela crée un excellent précédent. Cela cimente un peu le leadership climatique du Canada », a-t-elle déclaré lors d’une entrevue.

« Si c’est faible, cela crée un précédent incroyablement dangereux. »

Où en est le Canada avec les subventions aux combustibles fossiles?

Le Canada s’est régulièrement classé près ou au sommet du monde développé lorsqu’il s’agit de subventions pour le pétrole et le gaz, selon des groupes environnementaux.

Les pays du G20, dont le Canada, se sont engagés à éliminer ces subventions en 2009, mais n’ont pas précisé quand cela se produirait ni ce que cet engagement inclurait.

Les libéraux se sont ensuite engagés à atteindre un objectif de 2025 et, lors de la dernière campagne électorale, l’ont déplacé jusqu’en 2023.

La politique tant attendue intervient alors que l’industrie pétrolière et gazière accumule des bénéfices records.

Les cinq plus grandes entreprises de sables bitumineux du Canada ont fait environ 35 milliards de dollars de bénéfices en 2022 .

La commission parlementaire sur l’environnement a publié la semaine dernière un rapport énonçant des recommandations pour la suppression progressive des subventions et du financement public.

Le rapport comprenait 21 recommandations, dont la première invitait le gouvernement à « continuer à prendre des mesures pour éliminer les subventions et le financement public applicable » d’ici la fin de l’année, tout en accordant « une attention particulière à et à l’atténuation de tout risque social potentiel ». et les impacts économiques. »

Une autre recommandation était de veiller à ce que toute subvention existante « facilite la transition vers un avenir à faible émission de carbone » et soit conforme aux objectifs climatiques du pays.

Bien que non contraignant, le gouvernement fédéral doit déposer une réponse au rapport – et les défenseurs espèrent que cela exercera une pression supplémentaire sur eux pour qu’ils agissent. Le NPD aussi a publié une déclaration la semaine dernière demandant à Guilbeault d’éliminer les subventions.

« Les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par les effets dévastateurs des incendies de forêt, des inondations et des phénomènes météorologiques extrêmes sur leurs communautés, leurs maisons et leurs moyens de subsistance. Ils veulent des mesures audacieuses pour lutter contre la crise climatique », a déclaré Laurel Collins, porte-parole du parti en matière d’environnement et de changement climatique.

Dans un communiqué, un porte-parole d’Environnement et Changement climatique Canada a déclaré que les détails de la politique seront fournis au moment de l’annonce et a noté qu’elle « a déjà fait des progrès dans l’élimination progressive des mesures fiscales qui sont des subventions inefficaces ».

Qu’est-ce qu’une subvention aux combustibles fossiles ?

Il n’y a pas de définition convenue au Canada de ce que comprend une subvention aux combustibles fossiles – c’est pourquoi déterminer combien le gouvernement distribue reste une source de débats houleux .

Défense environnementale récemment calculé que le gouvernement fédéral a fourni plus de 20 milliards de dollars aux sociétés pétrolières et gazières en 2022.

La liste comprend :

78 millions de dollars du Fonds stratégique pour l’innovation pour aider le secteur pétrolier et gazier à croître et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

20 millions de dollars du Fonds de réduction des émissions pour aider les sociétés pétrolières et gazières à réduire leurs émissions de méthane.

Allégements fiscaux pour le développement des mines et les dépenses d’exploration à l’étranger.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), par contre, a entretenu que l’industrie pétrolière et gazière n’est pas du tout subventionnée.

Dans un bref Soumis l’an dernier à la commission parlementaire, le CAPP a fait valoir que les allégements fiscaux dont il bénéficie font partie du régime fiscal, « donc pas les subventions ».

Le mois dernier, plus de 100 groupes environnementaux et de la société civile ont écrit un lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau réclamant une définition « solide » du terme subvention.

Les signataires, dont Environmental Defence, souhaitent que le gouvernement suive l’exemple du L’organisation de commerce mondial , qui dit qu’une subvention est, en termes simples, une « contribution financière » qui « confère un avantage ». Selon cette définition, une subvention comprendrait tout, depuis les transferts directs jusqu’au manque à gagner en passant par les garanties de prêt.

Quand une subvention est-elle efficace ?

Il n’y a pas non plus de définition convenue de ce qui constitue une subvention « efficace » ou « inefficace ».

Le G20 déclaration de 2009 a déclaré que les subventions inefficaces aux combustibles fossiles « encouragent le gaspillage, réduisent notre sécurité énergétique, entravent les investissements dans les sources d’énergie propres et sapent les efforts pour faire face à la menace du changement climatique ».

Levin et d’autres défenseurs affirment que les subventions ne devraient être considérées comme « efficaces » – et donc comme une forme acceptable de financement gouvernemental – que si elles s’alignent sur les objectifs de l’Accord de Paris du Canada.

Cela signifie que les subventions ne devraient pas soutenir des infrastructures de combustibles fossiles nouvelles ou mises à jour, ni retarder la transition vers les énergies renouvelables, selon les signataires de la lettre à Trudeau le mois dernier.

Le rapport parlementaire publié la semaine dernière ne donne pas de recommandation claire sur la façon de définir le terme.

Mais il appelle le gouvernement à adopter une « définition large et internationalement reconnue d’une subvention aux combustibles fossiles » et une « définition de ‘inefficace’, dans le contexte des subventions aux combustibles fossiles ».

Financement public inclus ?

Dans sa note à la commission parlementaire, la CAPP a fait valoir que l’élimination de tout financement public pour le pétrole et le gaz « irait à l’encontre des engagements du gouvernement à atteindre ses objectifs et ses obligations en vertu de l’Accord de Paris, étant donné que le financement gouvernemental contribue à améliorer les performances de l’industrie en matière d’émissions ».

Mais Bronwen Tucker, qui suit le financement public des sociétés pétrolières et gazières au sein du groupe de défense Oil Change International, espère que la nouvelle politique inclura toutes les formes de financement public (telles que les prêts gouvernementaux ou les garanties de prêt) afin de garantir que les projets de combustibles fossiles ne ‘t obtenir un avantage sur les sources d’énergie renouvelables.

Le Canada met fin au financement public international des sociétés pétrolières et gazières l’année dernière quelque chose que Tucker a dit était une bonne première étape dans la réduction du soutien gouvernemental à l’industrie.

Elle a déclaré que les allégements fiscaux et un soutien plus direct au pétrole et au gaz ont également été réduits, mais que ce soutien se manifeste par d’autres moyens, tels que le nettoyage pour puits orphelins et stockage de capture de carbone .

« Pour le public, cela peut sembler vraiment excitant ou est souvent qualifié de solution climatique, où ce que nous voyons dans la pratique, c’est que l’argent va à une entreprise de combustibles fossiles qui libère de l’argent ailleurs dans son budget et dans ses dépenses », a-t-elle déclaré. .

« C’est toujours une aumône et cela les laisse juste pour les frais de nettoyage qu’ils devraient pouvoir couvrir eux-mêmes. »