Le Canada met fin à la sécheresse à la Coupe du monde masculine mais ne peut pas retenir la Croatie

Le Canada n’a pas perdu de temps dimanche, mettant fin à sa sécheresse de buts à la Coupe du monde masculine via Alphonso Davies, mais n’a pas pu retenir la Croatie, perdant 4-1 pour mettre fin à ses espoirs d’atteindre la ronde à élimination directe du tournoi.

Classée 12e au monde et vice-championne de France il y a quatre ans en Russie, la Croatie regorge de talents des meilleurs clubs et sa classe s’est montrée en se ralliant après un déficit précoce de 1-0.

Deux buts d’Andrej Kramaric et un de Marko Livaja expliquent le retour croate. Lovro Majer a ajouté un but dans le temps d’arrêt à la 94e minute sur une attaque à deux contre zéro.

Les Canadiens, classés au 41e rang, ont commencé en force avec un coup de pied de but de Milan Borjan qui a trouvé Cyle Larin au milieu de terrain. Larin contrôlait habilement le ballon avec son pied et l’envoyait à Tajon Buchanan sur le flanc droit. Buchanan a pris les devants, a pris deux touches, a levé la tête et a envoyé un centre que Davies, planant dans les airs au-dessus de l’arrière Josip Juranovic, a dirigé à la maison devant le gardien Dominik Livakovic.

Le but tac-tac-toe est survenu après seulement 67 secondes de jeu. Mais c’était en fait 36 ​​ans de préparation — un but digne de la première du Canada à la vitrine du soccer masculin. Les coéquipiers de Davies ont assailli le joueur de 22 ans d’Edmonton par le drapeau de coin et tout le pays a célébré.

Peut-être un peu trop tôt.

Il s’agissait du 13e but de Davies pour le Canada — et le premier avec sa tête — en 36 apparitions. Et cela a sans aucun doute aidé à rattraper son penalty raté lors de la première défaite 1-0 des Canadiens contre la Belgique, numéro 2.

Mais la Croatie a retrouvé son sang-froid et, utilisant sa précision, a pris le contrôle du milieu de terrain et a commencé à ouvrir la défense canadienne — marquant deux fois pour mener 2-1 à la pause.

Mais pendant un moment, c’était tout le Canada avec les Canadiens dans la foule de 44 374 personnes scandant « c’est chez nous » après le but de Davies.

Davies le ressentait, en écrasant Marcelo Brozovic de l’Inter Milan à la 22e minute alors que les Canadiens caressaient le ballon autour du terrain immaculé du Khalifa International Stadium.

Puis le vent a tourné.

Kramaric a égalisé à la 36e minute, prenant une passe d’Ivan Perisic qui a traversé les jambes d’Alistair Johnston. L’attaquant d’Hoffenheim a alors froidement battu Borjan, sous un angle aigu, d’une frappe du gauche bien placée dans l’angle du but.

Mateo Kovacic a joué un rôle dans le but, feignant Stephen Eustaquio pour faire de la place pour la passe à Perisic.

Livaja a donné l’avantage à la Croatie à la 44e minute après qu’une course cinglante de Juranovic a ouvert la défense canadienne. L’arrière droit croate a battu Davies pour commencer sa course et, après un rebond heureux dans le trafic, a inséré le ballon entre les jambes de Steven Vitoria à Livaja, dont le tir a dépassé le bras tendu d’un Borjan plongeant.

Kramaric a porté le score à 3-1 à la 70e minute, éloignant élégamment le ballon de Kamal Miller pour faire place à un tir du pied gauche dans les jambes du capitaine canadien Atiba Hutchinson. Perisic de Tottenham a de nouveau joué le rôle de fournisseur.

Les fans croates ont chanté pendant que les Canadiens regardaient tranquillement.

Les Canadiens sont entrés dans le concours – la toute première rencontre entre les deux pays – ayant besoin d’au moins un point pour garder vivant leur espoir de sortir de la phase de groupes avec l’entraîneur John Herdman l’appelant «l’un de ces jeux do-or-die .”

La Croatie avait également besoin d’un résultat après avoir égalisé le Maroc 0-0 lors de son match d’ouverture.

Les Canadiens rentreront chez eux après avoir conclu le tournoi jeudi contre le Maroc, qui marquera leur tout premier match de Coupe du monde contre un adversaire non européen. Ils espèrent repartir sur une note gagnante.

Le stade a résonné d’« Ô Canada », la section canadienne dans les gradins chantant les paroles. Et Davies a rapidement monté le volume.

Menée 1-0, la Croatie pensait avoir égalisé à la 26e minute lorsque Kramaric a marqué, seulement pour voir le drapeau du hors-jeu se lever pour un mouvement dans la préparation. Borjan a ensuite mis son corps sur le chemin d’un tir de Livaja.

La Croatie a dominé le Canada 5-1 (4-1 en tirs cadrés) en première mi-temps.

Herdman a envoyé Jonathan Osorio et Ismael Kone pour commencer la seconde mi-temps en remplacement de Larin et Eustaquio, qui avaient pris un coup en première mi-temps. Davies a quitté le milieu de terrain pour rejoindre Jonathan David à l’avant.

Osorio s’est approché quelques minutes plus tard avec un tir enroulé qui a battu le gardien mais qui a été large. À l’autre bout, Borjan est venu gros pour nier Kramaric.

Junior Hoilett a été envoyé pour ajouter à l’attaque canadienne, la défensive passant à un arrière trois. L’attaquant costaud Lucas Cavallini est venu plus tard alors que Herdman lançait les dés.

Hutchinson a marqué sa 100e apparition pour le Canada.

Le joueur de 39 ans de Brampton, en Ontario, est le joueur de champ le plus âgé du tournoi et le deuxième plus âgé à avoir participé à la finale de la Coupe du monde après le Camerounais Roger Milla (42 ans et 29 jours en 1994). Le milieu de terrain vétéran a fait ses débuts seniors pour le Canada en janvier 2003.

Hutchinson, capitaine de Besiktas en Turquie, a pris ses bosses dans le match avec du coton bouché dans le nez en seconde période pour arrêter de saigner.

Alors que Hutchinson détient le record canadien de sélections masculines, Christine Sinclair est la meneuse de tous les temps du Canada pour les apparitions en équipe nationale avec 319.

Le Canada est entré dans le match sans victoire lors de ses 13 derniers matchs contre des adversaires de l’UEFA (0-8-5) remontant à une victoire de 1-0 contre la Biélorussie en mars 2011.

La Croatie, quant à elle, est entrée dans le match après avoir perdu une seule de ses 17 dernières sorties (11-1-5). Les Croates ont été battus 3-0 par l’Autriche en juin en UEFA Nations League, une défaite qu’ils ont vengée en septembre lors d’une victoire 3-1.

Le match Canada-Croatie s’est joué dans un contexte de frictions à la suite du message émotionnel d’après-match de Herdman à ses joueurs après la défaite contre la Belgique.

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview au bord du terrain ce qu’il avait dit lors d’un caucus d’après-match, Herdman a répondu: «Je leur ai dit qu’ils appartenaient ici et nous allons aller et eff—- Croatie. C’est aussi simple que possible.

Cela a déclenché une réponse immédiate des tabloïds croates et une conférence sévère samedi de l’entraîneur croate Zlatko Dalic sur le besoin de respect.

Herdman a maintenu que son message aux joueurs était simplement “de leur rappeler qu’il y a une autre tâche à accomplir”. Et il n’a pas tardé à complimenter la Croatie, la qualifiant de “top top top top équipe de football”.

Mais le mal était fait. Peut-être à juste titre, le Canada portait tout le dimanche noir.

Herdman a apporté un changement à sa formation de départ avec Larin remplaçant Hoilett et est passé à une formation 4-4-2.

Borjan, qui joue dans son club de football pour l’étoile rouge de Belgrade en Serbie, a débuté dans les buts derrière une ligne de défense composée de Richie Laryea, Vitoria, Miller et Johnston.

Hutchinson, Eustaquio, Davies et Buchanan étaient au milieu de terrain derrière David et Larin.

La formation croate comprend huit joueurs ayant une expérience antérieure de la Coupe du monde, dont le milieu de terrain vedette Luka Modric, qui participe à son troisième tournoi.

—-

Suivez @NeilMDavidson sur Twitter

Neil Davidson, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Pro sportsfootballCoupe du monde