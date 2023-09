Le Canada met à jour son avis aux voyageurs en Inde au milieu des manifestations et des « sentiments négatifs »

Le Canada a mis à jour son avis aux voyageurs pour l’Inde afin d’inclure des avertissements concernant les manifestations et les « sentiments négatifs » envers les Canadiens à la lumière d’une récente rupture des relations entre le Canada et l’Inde.

Affaires mondiales Canada exhorte les voyageurs à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils visitent ce pays d’Asie du Sud.

« Dans le contexte des développements récents au Canada et en Inde, il y a des appels à protester et des sentiments négatifs à l’égard du Canada sur les réseaux sociaux », peut-on lire dans une mise à jour de l’avis aux voyageurs. « S’il vous plaît, restez vigilant et faites preuve de prudence. »

Cette mise à jour intervient après que le premier ministre Justin Trudeau a accusé l’Inde la semaine dernière d’être impliquée dans le meurtre d’un citoyen canadien recherché depuis plusieurs années par les autorités de ce pays.

Le militant sikh Hardeep Singh Nijjar a été abattu en juin devant un temple sikh dans la banlieue de Vancouver. Trudeau a demandé l’aide de l’Inde pour enquêter avant de révéler qu’il y avait des « allégations crédibles » selon lesquelles le gouvernement indien était impliqué dans le meurtre. Mardi dernier, le Canada a expulsé un diplomate indien.

L’Inde a qualifié ces allégations d’absurdes et a répondu en expulsant un représentant canadien. Le gouvernement indien a également interrompu tous les services de visa pour les citoyens canadiens.



– Avec des fichiers de La Presse Canadienne