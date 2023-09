Le Canada met à jour son avis aux voyageurs en Inde au milieu des manifestations et des « sentiments négatifs »

Le Canada a mis à jour son avis aux voyageurs pour l’Inde afin d’inclure des avertissements concernant les manifestations et les « sentiments négatifs » envers les Canadiens à la lumière d’une récente rupture des relations entre le Canada et l’Inde.

Affaires mondiales Canada exhorte les voyageurs à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils visitent ce pays d’Asie du Sud.

« Dans le contexte des développements récents au Canada et en Inde, il y a des appels à protester et des sentiments négatifs à l’égard du Canada sur les réseaux sociaux », peut-on lire dans une mise à jour de l’avis aux voyageurs. « S’il vous plaît, restez vigilant et faites preuve de prudence. »

Cette mise à jour intervient après que le premier ministre Justin Trudeau a accusé l’Inde la semaine dernière d’être impliquée dans le meurtre d’un citoyen canadien recherché depuis plusieurs années par les autorités de ce pays.

Le militant sikh Hardeep Singh Nijjar a été abattu en juin devant un temple sikh dans un temple à Surrey, en Colombie-Britannique, une banlieue de Vancouver à forte population sikh. Nijjar était un membre éminent d’un mouvement politique visant à créer une patrie sikh indépendante connue sous le nom de Khalistan. Au moment de son assassinat, il travaillait avec le groupe Sikhs for Justice pour organiser un référendum non officiel au sein de la diaspora sikh.

Trudeau a demandé l’aide de l’Inde pour enquêter avant de révéler qu’il y avait des « allégations crédibles » impliquant le gouvernement indien dans le meurtre. Puis, mardi dernier, le Canada a expulsé un diplomate indien.

L’Inde a qualifié ces allégations d’absurdes et a riposté en expulsant un représentant canadien.

Le gouvernement indien a également suspendu tous les services de visa pour les citoyens canadiens et, cinq jours avant que le Canada ne mette à jour son avis aux voyageurs, a exhorté les citoyens indiens au Canada à faire preuve de prudence face aux « activités anti-indiennes croissantes et aux crimes haineux et à la violence criminelle politiquement tolérés » ici.

« Compte tenu de la détérioration de l’environnement de sécurité au Canada, il est particulièrement conseillé aux étudiants indiens de faire preuve d’une extrême prudence et de rester vigilants », peut-on lire dans l’avis aux voyageurs.

Pendant ce temps, des militants sikhs exhortent la diaspora canadienne à se rassembler devant les ambassades indiennes pour protester contre ce meurtre.

Au cours du week-end, le directeur de Sikhs for Justice, Jatinder Singh Grewal, a déclaré à Reuters que son organisation mènerait des manifestations devant les ambassades et consulats indiens à Toronto, Ottawa et Vancouver pour sensibiliser le public au meurtre de Nijjar.



– Avec des fichiers de La Presse Canadienne et de Reuters