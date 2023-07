Le Canada lutte contre la pire saison des incendies de forêt, alors que l’Amérique du Nord s’engouffre dans la fumée

La pire saison des incendies de forêt au Canada a étouffé une grande partie de l’Amérique du Nord avec une fumée dangereuse pendant des mois, couplée à une chaleur mortelle dans le monde entier au cours d’un été qui attire l’attention du monde sur les dangers du changement climatique.

Cette semaine, quelque 42 000 milles carrés avaient brûlé – une superficie à peu près équivalente à l’État américain de Virginie. Environ 900 incendies brûlaient activement, dont seulement un cinquième environ étaient sous contrôle.

Des vues aériennes ont donné un aperçu du chemin parfois martelé du feu à travers le terrain accidenté du Canada – des milliers d’arbres noircis près de peuplements verts encore intacts par les flammes.

Les incendies de forêt affectent de manière disproportionnée les communautés autochtones du Canada, qui représentent une part beaucoup plus importante des évacués que leur part de la population. Cela comprend les membres de l’East Prairie Métis Settlement dans le nord de l’Alberta, où 14 maisons ont été détruites dans un incendie au début de mai et près de 300 personnes ont été évacuées.

Certains sur les lignes de front ont trouvé du temps pour la joie au milieu du dur travail de lutte contre les flammes. Les équipes de pompiers d’Afrique du Sud ont allégé l’ambiance sur le terrain et sur les réseaux sociaux en dansant, chantant et scandant avant d’aller travailler dans les bois. C’est la cinquième année que des hommes et des femmes de l’agence des incendies de forêt de ce pays apportent leur aide au Canada.

Les humains ne sont pas les seules créatures affectées par le feu. Les animaux sauvages sont également souvent déplacés, bien qu’il ne soit pas clair si c’était le cas pour un ours qui se frayait un chemin à travers des bois non brûlés en Colombie-Britannique, à quelques kilomètres de l’incendie massif de Donnie Creek.