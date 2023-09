Le Canada lie l’Inde au meurtre d’un exil sikh et expulse le chef du renseignement

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement disposait d’« allégations crédibles » liant des agents indiens au meurtre de Hardeep Singh Nijjar, en juin.

En représailles aux allégations présentées lors d’une session parlementaire d’urgence, le chef du renseignement de New Delhi à Ottawa a été expulsé.

Le Canada a accusé lundi le gouvernement indien d’être impliqué dans l’assassinat d’un dirigeant sikh canadien près de Vancouver en juin dernier et a expulsé le chef des renseignements de New Delhi à Ottawa en représailles.

Ces accusations, que l’Inde a rejetées comme étant « absurdes », ont plongé les relations déjà tendues entre Ottawa et New Delhi à un niveau encore plus bas.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré lors d’une séance d’urgence de l’opposition parlementaire en milieu d’après-midi que son gouvernement avait des « allégations crédibles » liant des agents indiens à l’assassinat d’un dirigeant sikh en exil, Hardeep Singh Nijjar, en juin en Colombie-Britannique.

« L’implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté », a déclaré Trudeau.

Il a appelé « dans les termes les plus forts possibles » le gouvernement indien à coopérer pour résoudre cette affaire.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Jolie a déclaré que le gouvernement Trudeau avait pris des mesures immédiates.

« Aujourd’hui, nous avons expulsé du Canada un haut diplomate indien », a-t-elle déclaré, sans nommer le responsable.

Jolie a déclaré que l’Indien expulsé était à la tête de la Research and Analysis Wing (RAW), l’agence indienne de renseignement extérieur, au Canada.

Nijjar, que l’Inde avait déclaré terroriste recherché, a été abattu le 18 juin à Surrey, une banlieue de Vancouver qui abrite une importante communauté sikh.

Le Canada compte la plus grande population de sikhs en dehors du Pendjab, en Inde.

Nijjar a plaidé pour la création d’un État sikh indépendant, découpé dans certaines parties du nord de l’Inde et peut-être d’une partie du Pakistan.

New Delhi avait accusé Nijjar d’avoir perpétré des attaques terroristes en Inde, une accusation qu’il a niée.

Le ministère indien des Affaires étrangères a rejeté mardi les allégations du Canada selon lesquelles il serait impliqué dans sa mort.

Le ministère a déclaré dans un communiqué :

Les allégations selon lesquelles le gouvernement indien serait impliqué dans un quelconque acte de violence au Canada sont absurdes et motivées. Nous sommes un régime démocratique fortement attaché à l’état de droit.

Trudeau – qui s’est rendu à New Delhi ce mois-ci pour le sommet du G20 – avait déjà fait des allégations similaires au Premier ministre indien Narendra Modi, et qu’elles avaient été « complètement rejetées ».

Tendu Modi, réunion Trudeau du G20

New Delhi accuse Ottawa de fermer les yeux sur les activités des nationalistes sikhs qui cherchent à créer une patrie sikh distincte dans le nord de l’Inde.

Un ancien conseiller de Trudeau, Jocelyn Coulon, a affirmé que l’accusation du Canada aurait « l’effet d’une bombe à l’échelle mondiale ».

L’Inde rejoindra « le groupe des nations qui assassinent des opposants politiques » à l’étranger, un peu comme l’Arabie saoudite a orchestré le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en Turquie en 2018, a déclaré Coulon, aujourd’hui chercheur indépendant.

Les tensions entre les deux pays ont éclaté lors du sommet du G20.

Modi a exprimé « de fortes inquiétudes quant à la poursuite des activités anti-indiennes d’éléments extrémistes au Canada » lors d’une réunion avec Trudeau, selon un communiqué du gouvernement indien.

L’Inde s’est souvent plainte des activités de la diaspora sikh à l’étranger, notamment au Canada, qui, selon New Delhi, pourraient relancer un mouvement séparatiste sikh.

L’État indien du Pendjab, qui compte 58 pour cent de sikhs et 39 pour cent d’hindous, a été secoué par un violent mouvement séparatiste dans les années 1980 et au début des années 1990, au cours duquel des milliers de personnes sont mortes.

Le Canada a également récemment suspendu les négociations en vue d’un accord de libre-échange avec l’Inde.

Trudeau a déclaré plus tard aux médias que le Canada défendrait toujours « la liberté d’expression, la liberté de conscience et la liberté de manifester pacifiquement » tout en agissant contre la haine.