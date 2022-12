Le Canada, les États-Unis et le Mexique voteront sur une enquête sur les efforts américains pour protéger les baleines noires

Une plainte, déposée en vertu du nouvel accord de libre-échange nord-américain, obligera le Canada, les États-Unis et le Mexique à porter un jugement sur les efforts déployés par les États-Unis pour protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord.

“Nous avons recommandé une enquête indépendante. Nous attendons avec impatience d’entendre une réponse et la position des gouvernements”, a déclaré Paolo Solano, directeur juridique de la Commission de coopération environnementale, à Halifax cette semaine. “Nous espérons que cela sera bientôt résolu.”

Il était à Halifax dans le cadre d’un forum de commission indépendant sur les changements climatiques dans l’industrie du transport maritime.

La commission est mandatée en vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) pour enquêter sur les allégations selon lesquelles un pays n’applique pas efficacement ses lois environnementales.

L’année dernière, un groupe environnemental américain, Oceana, a déposé une plainte contre les États-Unis au sujet de la protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord.

En juin, la commission a recommandé la poursuite de l’enquête au motif “qu’un certain nombre d’actions pourraient être mises en œuvre par le gouvernement américain”, a déclaré Solano.

Paolo Solano est le directeur des affaires juridiques pour l’application de la loi environnementale en vertu de l’Accord commercial Canada-États-Unis-Mexique. Il dit qu’un vote aura bientôt lieu sur l’opportunité d’enquêter sur une plainte selon laquelle les États-Unis n’ont pas appliqué leurs propres lois environnementales en matière de protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord, en danger critique d’extinction. (Robert Short/CBC)

Un conseil de trois membres composé d’un leader environnemental au niveau du cabinet de chaque gouvernement décidera s’il y a lieu ou non.

Il s’agit de Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Michael Regan, administrateur de l’Environmental Protection Agency aux États-Unis et María Luisa Albores González, secrétaire à l’Environnement et aux Ressources naturelles, au Mexique.

Le bureau de Guilbeault n’a pas commenté cette histoire.

La commission a déjà rejeté les arguments du gouvernement américain selon lesquels une enquête, ou un dossier factuel comme on l’appelle, n’était pas nécessaire.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils respectaient les lois visant à protéger les espèces de baleines en danger critique d’extinction contre les enchevêtrements d’engins et les collisions avec des navires.

“Un dossier factuel n’est pas justifié car il n’éclairerait pas davantage les problèmes … car des questions de fait centrales liées à la mise en œuvre des lois en cause ont déjà été rendues publiques”, ont déclaré les États-Unis en réponse à la plainte.

Il a également déclaré que la question était actuellement devant plusieurs tribunaux américains.

“Nous considérons que ces procédures en cours n’ont pas empêché cette soumission de se poursuivre et de recommander éventuellement un dossier factuel”, a déclaré Solano à CBC News.

Le directeur exécutif d’Oceans North, Louie Porta, affirme que le Canada a pris plus de mesures pour protéger les baleines noires que les États-Unis (Robert Short/CBC)

La commission a déclaré qu’une enquête pourrait répondre à un certain nombre de questions centrales, notamment pourquoi il n’y a pas eu de mesures civiles d’application de la loi liées à l’enchevêtrement d’engins de pêche d’une baleine noire d’Amérique du Nord au cours des 11 dernières années.

La population survivante, qui migre le long des côtes atlantiques du Canada et des États-Unis, est estimée à environ 350 individus.

Une enquête n’entraîne aucune sanction, mais l’écologiste Louie Porta a déclaré que le Canada y prêtait attention.

Les mesures du Canada pour protéger les baleines

“Le type de questions que l’on pose aux États-Unis peut et peut très bien être posé au Canada. Dans ce cas, nous avons de bonnes réponses”, a déclaré Porta, directeur exécutif d’Oceans North, une organisation non gouvernementale canadienne qui n’est pas affilié à Oceana.

Porta a déclaré que le Canada a pris de nombreuses mesures au cours des 10 dernières années pour s’assurer que les baleines aient les meilleures chances de survie « en travaillant avec l’industrie de la pêche, en passant par la surveillance, en passant par des investissements records dans d’autres aspects de sa gestion et de la législation sur les espèces en péril.

“Il s’agit en fait d’un ensemble d’interventions qui n’ont pas été reproduites aux États-Unis.”

“Une étape importante”

Deux voix sont nécessaires pour trancher une question. Solano espère que les gouvernements autoriseront une enquête.

“C’est une étape importante. Je pense que si les parties votent pour un dossier factuel en ce qui concerne la performance des États-Unis en matière de protection de la baleine noire, je pense que cela enverra un signal positif par rapport aux autres soumissions que nous avons actives à ce stade. .”

La commission attend également des décisions sur son enquête recommandée sur les efforts mexicains pour protéger le rare marsouin Vaquita, qui ne compterait plus que dix individus, et les tortues caouannes.

Il s’agit de la première recommandation pour une enquête environnementale contre les États-Unis en 15 ans, a déclaré Solano, et la première depuis la révision du traité commercial en 2018.