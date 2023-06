Le Canada lancera une «stratégie nomade numérique», d’autres mesures pour courtiser les talents internationaux

Le gouvernement fédéral cherche à débaucher des talents étrangers par le biais de trois nouvelles initiatives annoncées lors d’une conférence sur la technologie mardi.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a annoncé ce qu’il a appelé une «stratégie nomade numérique» qui permettra aux travailleurs ayant un employeur étranger de rester et de travailler au Canada jusqu’à six mois. S’ils reçoivent une offre d’emploi pendant leur séjour au pays, a-t-il dit, ils peuvent rester au Canada encore plus longtemps.

Il a déclaré que ces travailleurs « dépenseront de l’argent dans les communautés de ce pays ».

La stratégie est similaire à une politique de visa temporaire en place au Mexique. Cette politique a attiré un grand nombre de travailleurs américains vers le sud, où ils gagnent des dollars tout en dépensant des pesos et profitent d’un coût de la vie plus bas. Alors que la politique a stimulé l’économie locale, ses détracteurs disent qu’elle a également fait grimper les loyers.

Les remarques de Fraser à la conférence Collision tech à Toronto étaient axées sur la nécessité d’attirer des travailleurs qualifiés dans le secteur canadien de la technologie. Certaines de ses annonces visaient spécifiquement cette industrie – dans le cadre de ce que le ministère appelle une «stratégie des talents technologiques».

D’ici la fin de cette année, a déclaré Fraser, le gouvernement fédéral développera un volet d’immigration pour « certaines des personnes les plus talentueuses au monde qui pourront venir au Canada pour travailler pour des entreprises technologiques, qu’elles aient ou non une offre d’emploi ». . »

Il n’a pas expliqué exactement qui se qualifiera ni combien de personnes seront admises dans le flux. Un communiqué de presse publié après ses remarques a déclaré que le gouvernement créerait un « flux d’innovation » dans le cadre de son programme de mobilité internationale pour les travailleurs qualifiés qui sont « dans certaines professions en demande » ou qui sont destinés à travailler avec des entreprises que le gouvernement sélectionne comme « contribuant à notre objectifs d’innovation. »

Le troisième nouveau programme annoncé mardi visait spécifiquement les États-Unis. D’ici le 16 juillet, a déclaré Fraser, le gouvernement créera un flux de permis de travail ouvert pour permettre à 10 000 titulaires de visas américains H-1B de venir travailler au Canada.

Dans son communiqué de presse, le ministère a déclaré que le programme prévoira également des permis d’études ou de travail pour les membres de leur famille.

Les visas H-1B permettent aux ressortissants étrangers de travailler temporairement aux États-Unis dans certaines professions spécialisées, y compris le secteur technologique. Les entreprises technologiques ont embauché pendant la pandémie, mais ont depuis commencé à licencier en grand nombre. Cela oblige de nombreux titulaires de visas H-1B à se démener pour trouver de nouveaux emplois avant d’être contraints de quitter les États-Unis

Fraser a déclaré qu’il surveillait cette dynamique de très près et qu’il la voyait comme une « opportunité » pour le Canada.