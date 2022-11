Le Canada joue le dernier match de la Coupe du monde 2022 contre le Maroc

Doha, Qatar –

Son pays sur le point d’atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986, le sélectionneur marocain Walid Regragui a minimisé son rôle.

“Il y a d’autres entraîneurs qui aiment vous faire croire qu’ils sont des magiciens, ce sont eux, ce sont des marionnettistes”, a déclaré Regragui par l’intermédiaire d’un interprète mercredi. “Ce sont les joueurs qui font l’entraîneur et non l’inverse.”

Le Maroc avancerait avec une victoire ou un match nul jeudi contre le Canada déjà éliminé et pourrait également atteindre les huitièmes de finale avec une défaite en fonction du résultat du match de la Belgique contre la Croatie. Les Lions de l’Atlas ont débuté par un match nul 0-0 contre la Croatie avant de battre la Belgique, deuxième du classement, 2-0 sur des buts de Romain Saiss et Zakaria Aboukhlal.

Regragui, qui a remplacé Vahid Halilhodzi─ç en août, a déclaré que si sa tactique n’avait pas fonctionné contre la Belgique, “c’est quelque chose qui aurait probablement eu beaucoup de Maroc après ma peau”.

Le Maroc affronterait l’Espagne, l’Allemagne, le Japon ou le Costa Rica en huitièmes de finale. L’équipe nord-africaine a progressé en 1986 avec des nuls 0-0 contre la Pologne et l’Angleterre, suivis d’une victoire 3-1 contre le Portugal. L’Allemagne de l’Ouest a remporté le match des huitièmes de finale 1-0 lorsque Lothar Matth├ñus a marqué sur un coup franc de 30 mètres à la 88e minute.

Le Maroc et le Canada se sont rencontrés une fois auparavant, une victoire 4-0 des Lions de l’Atlas lors d’un match amical de 2016 alors que Hakim Ziyech a marqué deux fois.

Ziyech, un milieu de terrain de Chelsea âgé de 29 ans, a été lâché par Halilhodzi─ç mais est revenu dans l’équipe nationale en septembre sous Regragui après une absence de 15 mois.

“Beaucoup de gens parlent de lui, c’est un fou, c’est un gars difficile à gérer, il ne peut pas aider l’équipe”, a déclaré Regragui. “Pour moi, ce que je dis, quand vous lui donnez l’amour, la confiance, il peut mourir pour vous. Et c’est ce que je lui donne. … C’est un grand joueur, qui joue dans une grande équipe en Europe et vous voyez c’est un joueur différent avec l’équipe nationale. Tous les entraîneurs lui donnent confiance, pareil avec le staff.”

Le Canada a une fiche de 0-5 en Coupe du monde, n’ayant pas réussi à marquer lors de sa seule autre apparition en 1986. Après avoir dominé la Belgique pendant la majeure partie de leur match d’ouverture cette année, mais en perdant 1-0, ils ont rapidement pris les devants contre la Croatie mais ont perdu 4-1 .

Alphonso Davies a marqué le premier but du Canada en Coupe du monde, donnant à l’équipe une avance de 68 secondes avec le but le plus rapide du tournoi de cette année.

“Cela aurait pu être très facile de garer le bus, de garer l’avion devant notre filet”, a déclaré le défenseur canadien Steven Vitoria. “Je pense que l’avenir est très clair, très brillant. Et je sais que le Canada est fier. Je suis très excité pour la croissance de cette équipe.”

DANS LE BUT

Le gardien marocain Yassine Bounou se sentait mieux et “il est prêt pour le match de demain”, selon Regragui. Bounou s’est senti mal avant le match contre la Belgique et a été remplacé par Munir El Kajoui juste avant le coup d’envoi.

VOUS ME MANQUEZ

L’entraîneur du Canada, John Herdman, a déclaré qu’il n’avait pas serré la main de Zlako Dali─ç après le match contre la Croatie parce que l’entraîneur adverse avait couru le long de la ligne de touche pour célébrer avec ses joueurs. Herdman a déclaré qu’ils avaient échangé une poignée de main avant le match.

CHAMBRE DU FORMATEUR

Le milieu de terrain canadien Stephen Eustaquio est parti à la mi-temps contre la Croatie en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.